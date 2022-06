Novartis baut Stellen ab – Steiner Ammann wurde überrascht

Stein Der Gemeindeammann wurde vom Novartis-Entscheid überrascht: «Den Stellenabbau bedauern wir sehr» Novartis baut 1400 Stellen in der Schweiz ab, auch in Stein. Gemeindeammann Beat Käser wurde von dieser Ankündigung überrascht. Wie viele Mitarbeitende am Fricktaler Werk betroffen sind, ist derzeit zwar noch unklar. Aber Käser fordert vom Pharmariesen schon jetzt, «dass das Unternehmen einen angemessenen Sozialplan erstellt und die ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der beruflichen Neuorientierung bestmöglich unterstützt werden». Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 29.06.2022, 17.07 Uhr

Der Pharmariese Novartis baut in der Schweiz Stellen ab – wie viele es am Werk Stein sein werden, ist derzeit noch unklar. Georgios Kefalas/Keystone

Schon wieder. Diese zwei Wörter hört man in Stein am Mittwoch des öfteren. Schon wieder baut Novartis massiv Stellen ab, 1400 in der ganzen Schweiz innert drei Jahren – und schon wieder wird auch der Standort Stein betroffen sein. Wie viele es im Fricktal sein werden, ist dabei noch nicht klar. Oder es wird zumindest nicht öffentlich kommuniziert.

Konzernsprecher Satoshi Jean-Paul Sugimoto jedenfalls nennt auf Anfrage keine Zahlen für den Standort. Die Konsultation betreffe «länderübergreifende Positionen in der Schweiz», sagt Sugimoto lediglich. Dabei handle es sich primär um Stellen in der globalen Verwaltung in Basel. «Betroffene Mitarbeitende werden durch verschiedene Massnahmen, wie etwa Karriereberatung, unterstützt.»

Die zweite Entlassungswelle innert vier Jahren

Schon wieder, weil die letzte grosse Entlassungswelle gerade einmal vier Jahre zurückliegt. Im Sommer 2018 schockte der Pharmariese mit der Meldung, schweizweit innerhalb von vier Jahren 2150 Stellen zu streichen, 700 davon in Stein.

Bislang wurden laut Sugimoto «260 Positionen abgebaut». Für 225 der betroffenen Mitarbeitenden konnte demnach eine direkte Anschlusslösung gefunden werden. Als Beispiele nennt Sugimoto eine interne oder externe Umplatzierung oder Frühpensionierungen. «Weitere 140 Positionen sind momentan im Prozess der Restrukturierung.»

Beat Käser, Gemeindeammann von Stein. Benibasler.com

Überrascht hat die neuerliche Abbauankündigung von Novartis auch den Gemeinderat von Stein. «Wir wurden nicht vorinformiert», sagt Gemeindeammann Beat Käser auf Anfrage. Weder über den Abbau noch über die Zahl der in Stein betroffenen Arbeitsplätze. Man bedaure den Stellenabbau sehr, sagt Käser weiter und fügt eine Hoffnung an:

«Aufgrund von früheren und laufenden Optimierungsmassnahmen hoffen wir, dass im Werk Stein nur wenige Arbeitsplätze vom Abbau betroffen sein werden.»

Offen bleibt derzeit auch, was der Abbau in Stein für die Gemeinde selber bedeutet. Käser: «Wie viele Personen mit Wohnsitz in Stein betroffen sind, ist uns nicht bekannt.»

Der Sozialplan umfasst mehrere Punkte

Von Novartis erwartet die Gemeinde, «dass das Unternehmen einen angemessenen Sozialplan erstellt und die ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der beruflichen Neuorientierung bestmöglich unterstützt werden».

Nachdem der Konsultationsprozess abgeschlossen ist und die potenziellen Auswirkungen auf die einzelnen Stellen feststehen, will Novartis mit den betroffenen Mitarbeitenden «individuell an Lösungen arbeiten, die ihre spezifischen Bedürfnisse berücksichtigen», sagt Satoshi Sugimoto. Der Sozialplan umfasse Stellenvermittlung, Unterstützung durch das hauseigene «Career Center» sowie sogenanntes Bestplacement und Weiterbildungen. Sugimoto sagt:

«Ziel dieser Massnahmen ist, die internen und externen Beschäftigungschancen der Mitarbeitenden zu verbessern.»

Zusätzlich würden auch Situationslösungen angeboten: «Dadurch können nicht betroffene Mitarbeitende, die das Unternehmen verlassen oder sich frühpensionieren lassen möchten, eine Abfindung erhalten, wenn ihre Stelle mit einem betroffenen Mitarbeitenden besetzt werden kann.»

Wie nahe bei Novartis gute und schlechte Nachrichten für einen Standort zusammenliegen, zeigte sich ebenfalls 2018. Nur wenige Wochen vor der Ankündigung des radikalen Stellenabbaus vermeldete der Konzern, er werde im Fricktal innert vier Jahren rund 100 Millionen Franken in den zukunftsträchtigen Bereich der Zell- und Gentherapien investieren und so bis zu 450 Stellen schaffen. Bis heute sind laut Sugimoto rund 300 Stellen im Bereich der Zell- und Gentherapien geschaffen worden.

Covid-19-Impfstoff in Stein abgefüllt

Stellen, wenn auch befristete, wurden im letzten Jahr in Stein zudem für die Abfüllung des Covid-19-Impfstoffes von Biontech/Pfizer. Für das Engagement, das zwei bis drei Jahre dauert und für das eine der Abfülllinien bereitgestellt wird, musste der Produktionsbereich angepasst werden. Novartis investierte dafür rund fünf Millionen Franken.

