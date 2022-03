Einkaufstouristen landen nach Streit vor Gericht

Stein / Bad Säckingen Böses Ende einer Shoppingtour: Ein Einkaufstourist fährt den anderen nach einem Streit über den Haufen In der Schlange beim Abstempeln der Ausfuhrscheine begann der Streit mit üblen Beleidigungen und einem Faustschlag. Auf einem nahen Parkplatz endete er – als einer der Männer den anderen mit dem Auto anfuhr und flüchtete. Jetzt mussten sich die beiden Einkaufstouristen vor dem Bezirksgericht Rheinfelden verantworten. Nadine Böni Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Die beiden Männer standen an, um ihre Ausfuhrbescheinigungen abstempeln zu lassen, als es zum Streit kam. Symbolbild/Reto Martin (16. Januar 2020)

Diese Shoppingtour endete böse: Diese Woche trafen sich zwei Einkaufstouristen vor dem Bezirksgericht Rheinfelden wieder, die sich im Herbst 2020 am Bad Säckinger Zoll gestritten hatten – worauf der eine den anderen auf einem nahen Parkplatz mit dem Auto über den Haufen fuhr.

Die Versionen der Geschichte, welche die beiden Männer vor Gericht auftischen, gehen dabei ziemlich auseinander. Klar ist lediglich, dass sie ihren Anfang am Zoll nimmt.

Die beiden Männer standen demnach in der Schlange, um eine Ausfuhrbescheinigung abstempeln zu lassen. Wegen der Pandemie waren am Boden Abstandsmarkierungen angebracht. Der Beschuldigte, ein heute 52 Jahre alter Aargauer mit türkischen Wurzeln, bat den in der Reihe hinter ihm wartenden Privatkläger, den Abstand einzuhalten. Dieser, ein heute 58-jähriger im Aargau wohnhafter Deutscher, reagierte darauf wütend.

Er beleidigte ihn als «Kanaken»

In der Anklageschrift ist von üblen, teils rassistischen Beleidigungen zu lesen. So habe der Kläger den Beschuldigten als «Kanaken» beschimpft. Als dieser erwiderte, er sein kein «Kanake», schlug ihm der Kläger mit der Hand ins Gesicht und sagte:

«Wenn es noch was zu klären gibt, können wir uns auf dem Parkplatz treffen.»

Nachdem sie ihre Ausfuhrscheine abgestempelt hatten, fuhr zunächst der Kläger los. Der Beschuldigte, der mit seiner Frau und den beiden Söhnen unterwegs war, folgte im Auto dahinter. Beide fuhren zum Parkplatz eines Imbisses an der Schaffhauserstrasse. Darüber, was dann passierte, wurden sich die Männer vor Gericht nicht einig.

Der Kläger schilderte, er sei ausgestiegen und habe bei seinem Auto gewartet. Der Beschuldigte sei daraufhin auf ihn zugefahren, habe ihn erfasst und über die Motorhaube zu Boden geschleudert. «Ich war bewusstlos. Eine Frau hat mich gefunden und die Ambulanz gerufen», erzählte er.

Die Aussagen gehen weit auseinander

Ganz anders tönt die Geschichte aus Sicht des Beschuldigten. Er sei dem Kläger aus Angst, dieser könnte ihn ansonsten «verfolgen und rammen» zum Parkplatz hinterhergefahren. Dort habe er ebenfalls angehalten, sei aber nicht ausgestiegen. Der Kläger sei daraufhin wild gestikulierend auf sein Auto zugestürmt, habe auf die Motorhaube geschlagen, sagte der Familienvater und fügte an:

«Ich hatte Angst und wollte einfach nur weg, wollte meine Familie in Sicherheit bringen.»

Als er losgefahren sei, habe sich der Kläger vor sein Auto gestellt und sei über die Motorhaube geschleudert worden. «Meine Frau sah im Rückspiegel, dass er sich aufrichtete und nichts Schlimmes passiert schien», so der Beschuldigte. Auf Nachfrage von Gerichtspräsidentin Regula Lützelschwab fügte er kleinlaut an: «Im Nachhinein gesehen, wäre es wohl besser gewesen, die Polizei zu rufen.»

Der Kläger hatte beim Zusammenstoss neben einem Nasenbeinbruch eine Gehirnerschütterung und diverse Prellungen und Schürfungen erlitten. Er war über Monate arbeitsunfähig und verlor seinen Job. Noch ist unklar, ob er bleibende Schäden erlitten hat. «Mein Arzt geht davon aus», so der Kläger.

Anwalt fordert Freispruch wegen Notwehr

Auch die Anwälte der Männer wurden sich, wenig verwunderlich, nicht einig. Der Verteidiger des Beschuldigten forderte für seinen Mandanten in einem fast zweistündigen Plädoyer einen Freispruch. Er stellte die Verwertbarkeit der Beweismittel – der Mann war aufgrund von Aufnahmen einer Überwachungskamera am deutschen Zoll überführt worden – in Frage und argumentierte, sein Mandant habe in Notwehr gehandelt.

Der Anwalt des Privatklägers dagegen forderte nicht nur eine Verurteilung des Beschuldigten wegen Körperverletzung, sondern auch eine Genugtuung für seinen Mandanten in Höhe von 10'000 Franken. Die Aussagen des Beschuldigten widersprächen einem Gutachten, wonach dessen Auto den Kläger mit zwischen 27 und 35 km/h erfasst habe.

Der Angeklagte, dem das letzte Wort gewährt wurde, wandte sich dabei direkt an den Kläger:

«Es tut mir leid, dass Sie verletzt wurden. Das war ganz sicher nicht mein Plan.»

Das Urteil wird schriftlich eröffnet.

