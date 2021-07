Stein Auftragsboom sei Dank: Der Pharmazulieferer Skan baut für neun Millionen Franken aus Das bisherige Firmengebäude der Skan Stein AG hat für das auf Wachstumskurs befindliche Unternehmen nicht mehr ausgereicht. So investiert die Baselbieter Muttergesellschaft in den Fricktaler Standort neun Millionen Franken. Ein zweites Domizil soll den Altbau ergänzen. Mit einem Spatenstich begann jetzt das Projekt. Hans Christof Wagner 21.07.2021, 05.00 Uhr

Mit einem symbolischen Spatenstich begannen bei der Skan AG in Stein die Arbeiten für ein zweites Firmengebäude. Hans Christof Wagner (19. Juli 2021)

Bei der Skan Stein AG rollen bald die Bagger an: Mit einem symbolischen Spatenstich begann der Bau eines zweiten Firmendomizils vis-à-vis dem bisherigen an der Rüchligstrasse. Neun Millionen Franken wird die Skan AG, die Muttergesellschaft mit Sitz in Allschwil (BL), am Standort Stein investieren.