Casa Cura in Stein steht vor der Vollendung

Stein Ab Oktober kehrt im Gesundheitszentrum Leben ein: Plätze für altersgemischtes Wohnen im Casa Cura sind heiss begehrt Ins Zentrum für Wohnen, Gesundheit und Betreuung, das in der Steiner Ortsmitte entsteht, kehrt bald das Leben ein. Die Bauherrin, die Stiftung für Krankenpflege, nennt Oktober als Bezugstermin. Doch wann die Arztpraxis im Erdgeschoss öffnet, steht noch nicht fest: Der als Mieter vorgesehene Mediziner hat seine Bewerbung zurückgezogen. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Urs Buser und Werner Gabriel (von links) freuen sich, dass das Casa Cura in Stein gut im Plan liegt. Hans Christof Wagner

Urs Buser, Stiftungsratspräsident der Steiner Stiftung für Krankenpflege, und Werner Gabriel, Präsident der Baukommission, beobachten die Bauarbeiten am Casa Cura in Stein entspannt. Sie sagen:

«Am 1. Oktober können die ersten Mieterinnen und Mieter kommen.»

Die Steiner Stiftung für Krankenpflege ist Bauherrin des Casa-Cura-Projekts. Schon seit längerer Zeit heisst es auf der Casa-Cura-Website: «Alle Wohnungen vermietet.» Und derer gibt es im Steiner Projekt zehn – mit 2,5- bis 4,5-Zimmern. Vier Seniorenwohnungen sind für den ersten Stock, sechs sonstige Wohnungen überwiegend für den zweiten Stock vorgesehen.

Um die gewünschte Mischung in der Bewohnerschaft zu erreichen, erzählt Gabriel, habe man aus den vielen Bewerbungen für eine Mietwohnung auswählen müssen. Jetzt aber sei mit Familien, Singles und kinderlosen Paaren unterschiedlichen Alters die Wunschklientel gewonnen.

80-Quadratmeter-Wohnküche in der Cluster-Wohnung

Zudem befindet sich im ersten Obergeschoss eine 7,5-Zimmer-Cluster-Wohnung, in der betreutes Wohnen für Senioren oder Menschen mit Beeinträchtigung stattfindet. Es ist eine Kombination aus individuellen Wohnbereichen, den Studios, und einer gemeinschaftlich genutzten 80-Quadratmeter-Wohnküche. Auch von den sechs darin befindlichen Studios sind nur noch zwei frei.

Verzögerung bei der Arztpraxis im Erdgeschoss

Und das ist das Konzept hinter Casa Cura: altersgemischtes Wohnen in den beiden Obergeschossen in Kombination mit medizinischen und therapeutischen Dienstleistungen im Erdgeschoss. Doch wann die 250 Quadratmeter grosse Arztpraxis in Betrieb gehen kann, steht noch nicht fest. Das ursprünglich als Mieter vorgesehene Avegena Medical Center des Mediziners Jens Westphal wird nicht einziehen. Gabriel erklärt:

«Die Stiftung ist derzeit in Gesprächen mit möglichen anderen Interessenten. Spätestens am 1. Januar wird die Praxis aber öffnen.»

Schon beim Richtfest im Sommer 2021 waren die Casa-Cura-Verantwortlichen guter Dinge für ihr Projekt. Hans Christof Wagner (31. August 2021)

Planmässig zum 1. Oktober werde indes die Salina Rehaklinik Rheinfelden mit ihrer Praxis für Physiotherapie im Casa Cura einziehen. Auch die Pflege- und Betreuungsorganisation Home Instead peile den 1. Oktober an. Ab dem Tag werden Mitarbeitende mit der Versorgung und Betreuung derer beginnen, die in der Cluster-Wohnung leben.

Seit Baubeginn im Frühjahr 2021 läuft es für das Casa-Cura-Projekt. Vom ersten Spatenstich bis zur Aufrichtung hatte es nur 80 Tage gebraucht. Und auch jetzt liegt laut Buser und Gabriel alles voll im Plan. Von Teuerungen beim Material sei man weitgehend verschont geblieben, sagen sie. Lediglich für den Bewehrungsstahl habe man 100'000 Franken mehr ausgeben müssen als kalkuliert.

Für die zweite Etappe des Projekts Casa Cura in Stein müsste dieser Altbau weichen. Hans Christof Wagner

Und schon nehmen beide Etappe 2 in den Blick – die Erweiterung des Casa Cura um nochmals vier bis sieben Wohnungen. Als Baustart ist 2023 vorgesehen. Für Etappe 1 und 2 zusammen wird die Steiner Stiftung für Krankenpflege mehr als zwölf Millionen Franken investieren.

