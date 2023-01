Lonza baut in Stein eine neue Arzneimittel-Anlage

Stein 500 Millionen Franken für neue Anlage: Das Chemie- und Pharmaunternehmen Lonza investiert im Aargau Das Basler Chemie- und Pharmaunternehmen Lonza baut in Stein eine Grossanlage für kommerzielle Arzneimittel. Die Investitionssumme beträgt rund 500 Millionen Franken. In den kommenden Jahren sollen hier 400 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 31.01.2023, 17.00 Uhr

Das Basler Chemie- und Pharmaunternehmen baut im Sisslerfeld, genauer in Stein, eine Grossanlage für kommerzielle Arzneimittel. Am Montag war Grundsteinlegung. zvg

Das Schweizer Chemie- und Pharmaunternehmen Lonza hat am Montag in Stein das Fundament für ihre erste Grossanlage für kommerzielle Arzneimittel gelegt. Die Anlage wird durch eine Investition von rund 500 Millionen Franken realisiert. «Dies erfolgt im Rahmen der langfristigen Wachstumsstrategie von Lonza zum Aufbau von Kapazitäten in Bereichen mit hoher Kundennachfrage», heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Lonza wird mit der neuen Anlage ein durchgängiges Angebot über den gesamten Produktlebenszyklus von Arzneimitteln einschliesslich der kommerziellen Lieferung anbieten. Die Anlage soll 2026 in Betrieb gehen und in den nächsten vier Jahren rund 400 Arbeitsplätze in Stein schaffen. Dies in den Bereichen Technik, Produktion, Prozesse, Manufacturing Science and Technology (MSAT), Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle.

Am Montag fand auf dem Gelände im Sisslerfeld eine Veranstaltung zur Feier der Grundsteinlegung statt. An der Veranstaltung nahmen zahlreiche Vertreter des Kantons Aargau und der lokalen Behörden teil, darunter Regierungsrat Dieter Egli und Gemeindeammann Beat Käser. Der Baubeginn der Anlage wurde mit einer Zeitkapselzeremonie gefeiert.

Ein Meilenstein für das globale Geschäft

Peter Droc, Head of Drug Product Services, Lonza, sagte: «Die Grundsteinlegung für unsere Grossanlage zur Herstellung von Arzneimitteln ist ein wichtiger Meilenstein für unser globales Geschäft. Nach Fertigstellung der neuen Anlage wird Lonza ihren Kunden ein durchgängiges Angebot an Arzneimittelwirkstoffen und -produkten für den klinischen und kommerziellen Bedarf bieten können.»

Stein sei der ideale Standort für diese Anlage, fügte Droc an. Dies auch aufgrund der Nähe zum Basler Lifesciences-Cluster. Mit der Schaffung von rund 400 neuen Vollzeitstellen am Standort bis 2026, sei «die Gewinnung von Spitzenkräften eine unserer Prioritäten für das kommende Jahr».

Dieter Egli, Vorsteher Departement Volkswirtschaft und Inneres, Kanton Aargau, ergänzte: «Dies ist ein wichtiger strategischer Schritt für Lonza und eine grosse Wachstumschance für die Aargauer Wirtschaft. Vom Bau dieser Anlage profitieren alle: Es werden neue Arbeitsplätze geschaffen und neue Synergien für den Pharma- und Lifesciences-Cluster in der Nordschweiz genutzt. Dies wird die Standortattraktivität unseres Kantons verbessern.»

Die neue Anlage entsteht auf demselben Gelände, auf dem sich bereits die bestehende Anlage von Lonza für klinische Arzneimittel befindet. (az)