Lonza schafft 183 Arbeitsplätze im Sisslerfeld in Stein

183 neue Arbeitsplätze im Sisslerfeld: Lonza AG investiert über 40 Millionen Franken in neuen Industriebau Rund 60 Bundesordner fasst das Baugesuch des Pharmakonzerns für den neuen Industriebau im Sisslerfeld. Geplant ist eine Anlage mit drei Fülllinien. Der Steiner Gemeindeammann Beat Käser freut sich, dass nun schon drei Weltkonzerne im Dorf angesiedelt sind. Ob in Stein auch der Coronaimpfstoff von Moderna abgefüllt werden soll, lässt das Unternehmen offen. Dennis Kalt 07.06.2022, 18.00 Uhr

Lonza produziert in Visp – im Bild – den Moderna-Impfstoff gegen Covid-19. Keystone

Um dieses Baugesuch nach Stein zu transportieren, brauchte es schon einen Kleintransporter: Rund 60 Bundesordner fasst das Neubauprojekt «Dolphin» der Lonza AG mit Hauptsitz in Basel. Der Pharmariese, der unter anderem die Wirksubstanz des Covid-19-Impfstoffes von Moderna produziert, plant den Neubau auf dem Areal von Novartis in Stein.

Das Baugesuch umfasst etwa 60 Bundesordner. zvg

Aus dem Baugesuch geht hervor, dass die Lonza AG für den 122'000 Kubikmeter umfassenden, fünfgeschossigen Industriebau 40 Millionen Franken investiert – und nochmals 3,2 Millionen Franken für die Umgebungsarbeiten.

Geplant ist eine Anlage mit drei Fülllinien, einem automatisierten Lagerhaus, einer visuellen Inspektion, Laboren zur Qualitätskontrolle sowie ein Versorgungsgebäude. Mit dem Neubau entstehen 183 Arbeitsplätze, davon 129 im Büro-Laborgebäude, 16 im Prozessgebäude und 38 im Warenlager.

Stärkung des Steiner Forschungs- und Produktionsstandorts

Dass Lonza seine Kapazitäten am Standort Stein ausbauen will, ging bereits im September 2021 aus einer Medienmitteilung des Unternehmens hervor. Doch hiess es damals, dass am Fricktaler Standort lediglich 70 neue Stellen entstehen sollen.

Beat Käser, Gemeindeammann von Stein. zvg

Erfreut über die Investitionsbereitschaft und das Vertrauen des Pharmaunternehmens in den Steiner Standort zeigt sich Gemeindeammann Beat Käser. Er sagt:

«Diese pharmazeutische Produktionsanlage schafft rund 200 neue Arbeitsplätze und stärkt den Produktions- und Forschungsstandort Stein und auch das Sisslerfeld.»

Mit der Novartis AG, der Syngenta AG und der Lonza AG seien nun drei Weltkonzerne im Dorf angesiedelt, sagt Käser weiter.

Lonza liess Fragen, etwa, ob in der neuen Produktionsanlage in Stein allenfalls auch der Moderna-Impfstoff gegen Covid-19 abgefüllt wird und wie weit man im Rekrutierungsprozess der neuen Mitarbeitenden sei, unbeantwortet. Lediglich, dass man derzeit «keine festen Pläne oder weiteren Details zu teilen» habe, hiess es von Seiten des Unternehmens auf konkrete Fragen.

Fokus auf das Herstellen unter keimfreien Bedingungen

Aus dem Baugesuch geht weiter hervor, dass Lonza mit dem Neubau «CMO»-Kapazitäten schaffen will. «CMO» wird in der pharmazeutischen Industrie ein Vertragshersteller genannt, der im Auftrag eines Unternehmens verschiedene Zwischenprodukte eines Arzneimittels oder das finale Produkt herstellt.

Der Fokus liegt hierbei auf Arzneimitteln wie Ampullenflaschen und Spritzen unter keimfreien Bedingungen – unter diesen Bedingungen füllt Novartis bereits seit dem 1. Quartal des letzten Jahres am Steiner Standort den Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer ab.

Lonza beschäftigt am Standort Stein bereits rund 80 Mitarbeitende. Das Unternehmen hatte 2019 dort eine Produktionsanlage von Novartis übernommen. Die Anlage diente zuvor Novartis als Kompetenzzentrum für die sterile Produktion von Arzneistoffen für klinische Studien.

