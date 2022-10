Autoausstellung im Sportcenter Bustelbach eröffnet

Stein 100 Neuwagen glänzen um die Wette: Die 12. Steiner Autoausstellung ist eröffnet Noch bis Sonntag, 23. Oktober, veranstaltet die AGVS Sektion Aargau die Autoausstellung im Sportcenter Bustelbach in Stein. Nach zweijährigem Unterbruch infolge Corona freuen sich die Verantwortlichen, Neuwagen von insgesamt 21 Marken präsentieren zu können. E-Mobilität ist einmal mehr das Thema. Hans Christof Wagner 21.10.2022, 18.00 Uhr

Messeorganisator Chris Regez (links) und Heinz Frei, AGVS-Obmann der Region Fricktal, eröffneten die Ausstellung. Hans Christof Wagner

Wie gewohnt hat der Autogewerbeverband Schweiz (AGVS) Aargau die Schau im Sportcenter Bustelbach auf die Beine gestellt. Vor Ort vertreten sind 20 Aussteller, die 100 Neuwagen von total 21 Marken präsentieren.

Damit ist der Steiner Autosalon gegenüber 2019 etwas kleiner geworden, als es noch 120 Neuwagen und 25 Aussteller waren. 2019 fand die Ausstellung letztmals statt. Danach gab es infolge von Corona einen zweijährigen Unterbruch.

AGVS-Obmann spricht von familiärem Rahmen

So war bei der Eröffnung am gestrigen Freitag die Freude über die Rückkehr des Anlasses gross. Heinz Frei, AGVS-Obmann der Region Fricktal, gab die Schau für die Allgemeinheit frei. Er sagte:

«Es freut mich, dass ich Sie nach einer coronabedingten Pause zur Eröffnung der 12. Ausstellung in Stein begrüssen darf.»

Das Interesse an der Messe in Stein sei weiterhin riesig, bei Ausstellern wie bei Besucherinnen und Besuchern, so Frei. «Es scheinen die Grösse, die Überschaubarkeit und der fast schon familiäre Rahmen zu sein, was den Erfolg von Stein ausmacht», sagte er. Kundinnen und Kunden könnten sich dort in kurzer Zeit und auf kompaktem Raum Informationen zu Fahrzeugen, Antriebsarten und Fragen der Ladeinfrastruktur verschaffen.

Grosse internationale Ausstellungen mit Mühe

Grosse internationale Ausstellungen hätten Mühe, klagten über Absenzen grosser Marken oder müssten Veranstaltungen ganz absagen. «Und auch Ausstellungen im ganz kleinen Rahmen in unseren eigenen Showräumen haben es ohne erhebliche Aufwände beim Publikum heute schwer», gab Frei zu bedenken.

Viele Neuwagenkäuferinnen und Neuwagenkäufer sind laut Frei verunsichert, vor allem, wenn es um die Wahl der Antriebsart geht. Benziner, Diesel, Hybrid oder Elektrofahrzeug – heute habe man beim Autokauf viele Fragen. Die passenden Antworten darauf gebe es bei der AGVS-Ausstellung. Frei sagte:

«Unter den mehr als 100 Neufahrzeugen von 21 Marken ist bestimmt für jeden das Richtige dabei.»

Frei nannte Zahlen: 2000 seien in der Schweiz 3,5 Millionen Personenwagen eingelöst gewesen. Unter ihnen habe der Anteil der Benziner 95 Prozent, der mit Dieselmotor 4 Prozent betragen. 2021 habe sich der Bestand auf 4,7 Millionen Personenwagen erhöht. Benziner machten nur noch 65 Prozent, Dieselautos indes 29 Prozent aus. «Der Mix wird sich künftig stark in Richtung alternative Antriebe entwickeln», sagte Frei voraus.

Die AGVS-Ausstellung im Sportcenter Bustelbach ist am Freitag, 21. Oktober, bis 21 Uhr geöffnet. Am Samstag, 22. Oktober, öffnet sie von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 23. Oktober, von 10 bis 17 Uhr.