Die Fuchskrankheit Staupe grassiert nahe des Fricktals

Staupe Tödliche Fuchskrankheit grassiert ganz in der Nähe – wie gross ist die Gefahr im Fricktal? Im Schwarzbubenland nahe des Baselbiets sind mehrere Füchse an der Staupe gestorben. Das Virus ist für Menschen zwar harmlos, kann aber für Hunde tödlich enden. Wie gross ist also die Gefahr im Fricktal? Der Kanton Aargau gibt vorerst Entwarnung: Die Gefahr einer Ansteckung sei minim. Nadine Böni Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Ein kranker Fuchs trinkt in Berlin Wasser aus einem Gartenteich, er hat die Staupe.

Die Überprüfung im Labor brachte die Bestätigung: Im Schwarzbubenland im Kanton Solothurn grassiert die Staupe. Die Viruserkrankung befällt nicht den Menschen, sondern nur Tiere, hauptsächlich Füchse, aber auch Dachse. Staupe attackiert ihr Nervensystem, sie bedeutet für die Tiere meistens den Tod, oft einen qualvollen.

Wie die bz Basel schreibt, wurden in Seewen und Büren, aber auch im Hinteren Leimental, etwa in Hofstetten, Metzerlen-Mariastein und Flüh Fälle von Staupe vermeldet.

Kanton Aargau gibt Entwarnung

Das ist nur rund zehn Kilometer von der Grenze zum Fricktal entfernt. Besteht also auch hier eine erhöhte Gefahr? Denn: Die Krankheit ist für den Menschen zwar ungefährlich, kann für Hunde aber tödlich enden. Nicht oder ungenügend geimpfte Hunde sind gefährdet, an der Staupe schwer zu erkranken. «In solchen Fällen endet die Infektion meistens tödlich für das Tier», schreibt der Kanton Baselland in einem Merkblatt.

So können Sie Ihren Hund schützen Der Kanton Baselland gibt auf einem Merkblatt wichtige Tipps, wie Hundebesitzerinnen und -besitzer ihren Vierbeiner vor einer Infektion schützen können: Hundehalterinnen und Hundehalter sollten demnach den Staupe-Impfstatus ihres Hundes überprüfen und die Impfung gegebenenfalls beim Tierarzt auffrischen lassen. Direkter Kontakt mit Füchsen und Fuchsbauten sollte vermieden werden. Bei Symptomen, die auf eine mögliche Staupe-Infektion des Hundes hindeuten – Fieber, Appetitlosigkeit, starkes Erbrechen, plötzlicher Durchfall, Augen- und Nasenausfluss, Niesen, Husten und Atemnot –, sollten Halter und Halterinnen mit dem Hund unverzüglich ihren Tierarzt aufsuchen. Für Menschen ist das Staupe-Virus nicht ansteckend und demnach ungefährlich.

Infizieren können sich Tiere jeden Alters durch direkten Kontakt mit erkrankten Tieren oder durch indirekten Kontakt über Futter, Wasser oder Gegenstände, die mit den Sekreten oder Ausscheidungen infizierter Tiere verunreinigt wurden. Der Kanton Aargau gibt diesbezüglich vorerst allerdings Entwarnung. Reto Fischer, Fachspezialist der Abteilung Wald, sagt:

«Die Ansteckungsgefahr für Hunde schätzen wir als minim ein.»

Der Kanton gehe «momentan nicht von einer übermässigen Gefährdung durch das Staupevirus aus», sagt Fischer weiter. Was aber nicht heisst, dass das Virus im Aargau nicht vorkommt. «Bereits vor zehn Jahren haben wir die Jägerschaft über die Krankheit informiert», sagt Fischer.

Im Gegensatz zur Räude lasse sich ein Staupebefall bei Wildtieren allerdings höchstens vermuten. «Um das genauere Ausmass der Krankheit zu ermitteln, müsste ein enormer Untersuchungsaufwand betrieben werden», erklärt Reto Fischer. Der definitive Nachweis muss am eingesandten Kadaver durch das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin in Bern erbracht werden. Der letzte Nachweis aus dem Aargau ist vom Dezember 2019 bei einem Fuchs in Koblenz.

Mehrere Verdachtsfälle im ganzen Aargau

Mit der neuen digitalen Jagdstatistik können Jäger einen «Staupeverdacht» melden. 2020 und 2021, Stand Donnerstag, wurden im ganzen Kanton verteilt bei 17 Füchsen und zwei Steinmardern ein Staupeverdacht gemeldet, so Fischer. Schweizweit waren es in den vergangenen Monaten zwischen 10 und 20 bestätigte Staupefälle, «meistens bei Füchsen, selten bei Mardern und Dachsen», sagt Fischer.

Aufgrund der Jagdstrecke und des Fallwilds beim Fuchs lasse sich keine besorgniserregende Bestandsänderung feststellen:

«Durch sein hohes Fortpflanzungspotenzial gleich der Fuchs Abgänge rasch wieder aus.»

Spaziergängerinnen und Spaziergänger können zudem einen Betrag gegen die Ausbreitung der Krankheit leisten, indem sie tote Tiere melden, etwa dem zuständigen Wildhüter.