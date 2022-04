Fricktal: Der Babyboom blieb in den Coronajahren aus

Statistik Der Babyboom in den Coronajahren blieb aus – eine kleine Gemeinde aber schwingt oben aus In den Fricktaler Gemeinden gab es im letzten Jahr 788 Geburten. 463 Kinder kamen in den 14 Gemeinden im unteren Fricktal zur Welt, 325 waren es in den 18 des oberen Fricktals. Auffallend: Die ersten fünf Plätze belegen durchs Band weg kleinere Gemeinden, meist an peripherer Lage. An der Spitze: Gansingen. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In den Fricktaler Gemeinden gab es im letzten Jahr 788 Geburten. Symbolbild: Er Productions Limited / Digital Vision

Geschlossene Restaurants, gecancelte Kulturveranstaltungen, abgesagte Familienfeiern. Die Coronapandemie vermieste den Fricktalerinnen und Fricktalern das Freizeit- und Sozialleben in den letzten zwei Jahren so richtig. Kurz: Es herrschte tote Hose in der Region. Manch einer vermutete: Dafür war sicher in den Betten viel los.

Das kann durchaus sein, das lässt sich statistisch nicht verifizieren – auf die Zahl der Geburten hat sich die Coronapandemie allerdings nicht merklich ausgewirkt. 2020 kamen in den 32 Gemeinden der Bezirke Laufenburg und Rheinfelden sogar weniger Kinder auf die Welt als in den Jahren zuvor. Dafür lag die Zahl der Geburten im letzten Jahr leicht über den Vorjahren: 2021 registrierten die 32 Gemeinden 788 Geburten – das sind 45 mehr als 2020. Und auch im Vergleich zum letzten Vor-Corona-Jahr sind es mehr; 2019 registrierten die Gemeinden 767 Geburten.

Gansingen ist die aktivste Gemeinde

Also doch ein Corona-Babyboom? Nein, denn dafür ist die Differenz zu klein und liegt im Bereich der normalen jährlichen Schwankungen. Kommt hinzu, dass ein Teil der Zunahme demografisch bedingt ist: Das Fricktal wächst jedes Jahr um mehrere hundert Einwohnerinnen und Einwohner – und entsprechend steigt auch die Zahl der Geburten an.

Auf der Suche nach der aktivsten Fricktaler Gemeinde hat die AZ die Zahl der Geburten auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner umgerechnet. Am besten schneidet da Gansingen ab: Auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner umgerechnet kamen im letzten Jahr 15,22 Kinder zur Welt. Die Gansinger sind damit die Fricktaler Geburtenköniginnen und -könige 2021.

Ebenfalls eine hohe Geburtenrate haben Obermumpf mit 14,18 und Zeihen mit 13,41 Kindern pro 1000 Einwohnende. Auffallend: Die ersten fünf Plätze belegen durchs Band weg kleinere Gemeinden, meist an peripherer Lage. Zufall?

Tiefste Geburtenzahl auf 1000 Einwohner in Kaisten

Am anderen Ende der Skala findet sich Kaisten mit nur 3,93 Kindern pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Zur Ehrenrettung der Kaister ist zu sagen: Das letzte Jahr war ein Ausreisser nach unten, denn in den Vorjahren waren es stets rund doppelt so viele Geburten. Die Gemeinde mit der zweittiefsten Anzahl Kinder pro 1000 Einwohnende ist Olsberg. Das erstaunt nun weniger, denn im idyllisch gelegenen, kleinen Ort leben viele Seniorinnen und Senioren.

Im Schnitt lag die Zahl der Geburten pro 1000 Einwohnende im Fricktal bei 9,36, wobei der Bezirk Rheinfelden mit 9,52 leicht vor dem Bezirk Laufenburg mit 9,14 Kindern pro 1000 Einwohnende liegt.

Da der Bezirk Rheinfelden bevölkerungsmässig grösser ist, liegt auch die effektive Zahl der Geburten über jener im oberen Fricktal. 463 Kinder kamen 2021 in den 14 Gemeinden im unteren Fricktal zur Welt, 325 waren es in den 18 des oberen Fricktals.

Die AZ wollte bei der Berechnung die heutige Ausprägung des Fricktals abbilden und hat deshalb auch die Gemeinden Bözen, Effingen und Elfingen miteinberechnet; diese bilden zusammen mit Hornussen seit dem 1. Januar 2022 die neue Gemeinde Böztal.

Am meisten Geburten gab es in Rheinfelden

Bei den effektiven Geburtszahlen schwingt die grösste Fricktaler Gemeinde, Rheinfelden, wenig verwunderlich, oben aus. Hier wurden im letzten Jahr 139 Geburten registriert. 94 waren es in Möhlin, 54 in Frick und 53 in Kaiseraugst. Am anderen Ende der Skala liegen Olsberg mit zwei Geburten, Oberhof und Schwaderloch mit je vier sowie Schupfart mit sechs Geburten.

Blickt man in der Statistik bis 1973 zurück, zeigt sich, dass es kein einheitliches «Spitzenjahr» gibt. Den geburtenstärksten Jahrgang hatte beispielsweise Rheinfelden 1988 mit 154 Geburten. In Möhlin gab es 2009 und 1992 je 119 Geburten. Frick freute sich 2013 über 67 Neugeborene, Kaiseraugst 1991 über genau gleich viele. In Olsberg zählte man viermal in den letzten rund 50 Jahren sieben Geburten – gut dreimal so viele wie im letzten Jahr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen