Stadtratskandidatur Knall in der GLP Rheinfelden – die Partei schliesst Bezirksrichter Michael Derrer per sofort aus Die GLP Rheinfelden hat den kantonal bekannten Unternehmer und Bezirksrichter Michael Derrer aus der Partei ausgeschlossen. Der Grund: Derrer teilte der Parteileitung am Donnerstag mit, er werde für den Stadtrat kandidieren und tue dies mangels Unterstützung als Unabhängiger. Der Konflikt schwelt aber schön länger, Derrer macht der Parteileitung um Grossrätin Béa Bieber happige Vorwürfe. Thomas Wehrli 03.05.2021, 15.55 Uhr

Michael Derrer ist Unternehmer, Bezirksrichter und war bis am Wochenende Mitglied der GLP.

Thomas Wehrli

Knall in der GLP Rheinfelden: Der Vorstand hat am Wochenende Michael Derrer per sofort aus der Partei ausgeschlossen. Derrer ist Bezirksrichter und sorgte auch kantonsweit mehrfach für Schlagzeilen, etwa mit seiner Initiative für mehr Sprachaustausch an den Schulen oder seiner Kritik an der Qualität der Gerichtsdolmetscher im Aargau.

Was ist passiert? Die GLP ist mit Dominik Burkhardt im fünfköpfigen Stadtrat vertreten. Burkhardt wurde an der Mitgliederversammlung im Februar einstimmig für eine weitere Legislatur bestätigt. Es gab damals «keine Anträge für weitere Kandidaturen», sagt Parteipräsidentin und Grossrätin Béa Bieber.

Derrer gab Kandidatur per E-Mail bekannt

Inzwischen hat sich Michael Derrer, GLP-Mitglied der ersten Stunde, umentschieden. Per E-Mail informierte er Bieber und die Parteileitung am Donnerstagmorgen, dass er ebenfalls an den Stadtratswahlen vom 13. Juni teilnehmen wird. Er werde als Unabhängiger kandidieren, im Wissen darum, dass er keine Unterstützung von der Partei erhalten werde, schreibt er in einem E-Mail an Bieber, das der AZ vorliegt. Er werde deshalb die Bezeichnung GLP nicht verwenden.

Bea Bieber, Grossrätin und Präsidentin der GLP Rheinfelden und der GLP Fricktal. Roland Schmid

Der GLP-Vorstand reagierte prompt und forderte Derrer auf, innerhalb von 24 Stunden aus der Partei auszutreten. Dies mit der Begründung, dass man nicht als Parteiunabhängiger kandidieren könne, wenn man noch Mitglied einer Partei sei, sagt Bieber auf Nachfrage.

Derrer kam Austrittsaufforderung nicht nach

Dieser Aufforderung kam Derrer nicht nach und so wurde er am Freitag per sofort aus der GLP ausgeschlossen. Der Ausschluss sei über die Vorstände der GLP Rheinfelden, der GLP Fricktal bis hin zur Geschäftsleitung der GLP Aargau breit abgestützt, sagt Bieber.

Derrer rechnete mit dem Ausschluss,

«auch wenn ich die (illusorische) Hoffnung hegte, dass die Zahl der Mitglieder überwiegen könnte, die sich einen anderen Geist in der Partei wünscht.»

Dass er der Aufforderung nicht nachgekommen und selber ausgetreten ist, findet er konsequent. «Da meine Handlungen immer nur defensiv auf das Verhalten der lokalen Parteileitung reagierten und nie gegen die GLP gerichtet waren, und ich auch mit den grünliberalen Werten nicht gebrochen habe, wäre es inkonsequent gewesen, wenn ich selbst ausgetreten wäre», so Derrer.

Konflikt schwelt schon länger

Bereits das E-Mail an Bieber zeigt deutlich, dass der Konflikt schon länger schwelen muss. Denn Derrer wirft Bieber und der Parteileitung darin vor, dass ihm die Partei immer wieder Hürden in den Weg gestellt habe und ihm Bieber auch signalisiert habe, dass er für ein öffentliches Amt nicht infrage komme.

Auf Nachfrage sagt Derrer, der auch bei den Grossratswahlen 2020 und den Nationalratswahlen 2019 auf der GLP-Liste figurierte, dass er schon vor vier Jahren als Stadtrat antreten wollte. Dies sei aber durch die Parteileitung verhindert worden. Mit Burkhardt sei eine Person portiert worden, die bis dahin nicht einmal Mitglied der GLP gewesen sei. Derrer:

«Damals habe ich dies noch hingenommen – es entspricht meinem Naturell, Kompromisse zu suchen.»

Rückblickend sei das ein Fehler gewesen. Bieber sieht es anders. Es seien vor vier Jahren mehrere Interessierte zur Auswahl gestanden, sagt die Grossrätin. «Der Vorstand hat Dominik Burkhardt vorgeschlagen, da er seinem Wunschprofil am nächsten kam.» Die Mitgliederversammlung habe dann Burkhardt «mit wuchtiger Mehrheit» nominiert.

Bieber weist Monopolisierungsvorwurf zurück

Auch den Vorwurf, sie monopolisiere die Macht in der Partei, weist sie zurück. Der Vorstand der GLP Fricktal sei im Gegenteil auf ihr Bestreben hin 2020 breiter aufgestellt worden. Einsitz hätten nun Personen aus dem ganzen Fricktal.

Seit den letzten Stadtratswahlen fühlt sich Derrer von Bieber und dem Vorstand zusehends an den Rand gedrängt. «Ich wurde durch Parteipräsidentin Bieber in meinen Handlungsmöglichkeiten immer stärker eingeschränkt, aus Furcht vor Konkurrenz – obwohl es dafür keinen Grund gab», sagt Derrer.

Auf den Vorwurf angesprochen, schreibt Bieber: «Eine Partei lebt von Diskussionen und Mehrheitsentscheiden, wenn es um eine Strategie geht.» Diese Mehrheitsentscheide mittragen zu können, sei wichtig.

«Wenn also Entscheide zu Richtlinien gefällt wurden, so war dies immer im Rahmen eines breit abgestützten Entscheides und die Richtlinien gelten für alle gleich.»

Auch den Vorwurf, man habe Derrer an den Rand gedrängt, weist Bieber zurück. «Der Vorstand hat erst kürzlich beschlossen, Michael Derrer die Leitung der Themenarbeitsgruppen der GLP Fricktal zu übertragen.» In diesem Bereich «hätte er sehr viel eigenen Handlungsspielraum gehabt und Engagement einbringen können».

Hätte. Denn das zerbrochene Geschirr lässt sich nicht mehr kitten. Zumindest in diesem Punkt sind sich beide einig. Das Gespräch zu suchen, wäre zwecklos, sagt Derrer.

«Meine langjährigen Bemühungen zu einer gesunden und gleichberechtigten Zusammenarbeit aller engagierten Personen haben nicht gefruchtet.»

Und auch Bieber, die mit dem sofortigen Ausschluss von Derrer auch einer möglichen Täuschung der Wähler vorbeugen wollte, sagt: «Michael Derrer hatte immer wieder Schwierigkeiten damit, Mehrheitsentscheide mitzutragen.» Dies sei für die Zusammenarbeit im Team im Sinne der gemeinsamen politischen Ziele aber wichtig. «Wir haben die Zusammenarbeit mit ihm dennoch über die Jahre weiter gepflegt.»

Bieber verteidigt 24-Stunden-Frist

Bieber verteidigt auf Anfrage auch die 24-Stunden-Frist: «Wir mussten unsere konsternierten Mitglieder schnell informieren, wie wir mit der Situation umgehen.» Auch die Partei sei vom Entscheid Derrers überrascht worden. «Wir wollten und mussten die Angelegenheit schnell klären, auch im Sinne der Wählerinnen und Wähler.» Einen Kollateralschaden befürchtet sie durch die Affäre nicht.

«Wir sind bekannt für Transparenz und setzen uns konsequent und nachhaltig für unsere Werte ein, dies gerne auch parteiübergreifend.»

Zumindest etwas kann Bieber der Kandidatur von Derrer abgewinnen: ein Stück Vielfalt. Denn zusammen mit den vier Bisherigen, zwei SP-Kandidaten sowie Claus Pfisterer sind es nun bereits acht Personen, die am 13. Juni in den Stadtrat einziehen wollen.

Nochmals vier Jahre zu warten, hätte laut Derrer nichts geändert

Derrer ist dabei wichtig: «Meine Kandidatur richtet sich nicht gegen eine Person – es ist eine positive Kandidatur.» Er wolle seine Energie und Kreativität zum Wohl von Rheinfelden einsetzen. «Ich habe viele produktive Ideen, wie die Wirtschaft im Nachgang der Krise stimuliert und zusätzliche Ressourcen für die Entwicklung der Stadt gewonnen werden können.» Derrer ist überzeugt:

«Es wäre falsch gewesen, mit einer Kandidatur weitere vier Jahre zuzuwarten, in der Illusion, dass sich im Verhalten der lokalen GLP-Parteileitung etwas ändern würde.»