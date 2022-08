Mein Lieblingsplatz: Kapelle in Frick mit wunderbarer Weitsicht

Sommerserie Mein Lieblingsplatz im Fricktal: Von der Fricker «Chorndlete»-Kapelle aus hat man den Weitblick Unser Redaktor muss nicht weit gehen, um zu seinem Lieblingsplatz zu gelangen: Er liegt nur wenige hundert Meter vom Dorfzentrum Frick, wo er arbeitet und wohnt, entfernt. Von der «Chorndlete»-Kapelle aus hat man einen herrlichen Weitblick über das Dorf bis in den Schwarzwald hinein – und begegnet einer Kapelle mit einer ganz ungewöhnlichen Geschichte. Thomas Wehrli 05.08.2022, 05.00 Uhr

Von der Kapelle aus sieht man weit bis in den Schwarzwald hinein. Thomas Wehrli

Manchmal können Welten unglaublich nahe beieinander liegen. Mir geht es jedes Mal so, wenn ich das hektische Treiben im Fricker Dorfzentrum hinter mir lasse und den rund einen Kilometer langen, sanften Anstieg zum Chornberg unter die Füsse nehme. Mit jedem Schritt komme ich mehr zur Ruhe, mehr zu mir selbst auch.

Blick auf die «Chorndlete»-Kapelle. Thomas Wehrli

Schon aus einiger Distanz fällt das kleine Häuschen auf, das am Waldrand steht, umgeben von Bäumen. Was es ist, vermag man von weitem nicht erkennen. Das liegt auch an seiner aussergewöhnlichen Geschichte. Denn ursprünglich handelte es sich beim Gebäude um ein Bienenhaus, das allerdings in die Jahre gekommen war, zusehends baufälliger wurde und von den Jugendlichen als Treffpunkt genutzt wurde – auch, um Drogen zu konsumieren.

Erich Welte, der ehemalige, inzwischen verstorbene Sakristan von Frick, gefiel das gar nicht. Er ergriff die Initiative und baute das Bienenhaus in den 1990er-Jahren in eine kleine Marienkapelle um.

Im Mittelpunkt der Kapelle steht eine Muttergottes-Figur. Thomas Wehrli

Heute wird die kleine Kapelle, bei der auch Andachten gefeiert werden, liebevoll von Theres und Hanspeter Schlienger aus Oeschgen gepflegt. Schlienger setzte dem zu neuem Leben erweckten Bienenhaus, noch zu Weltes Zeiten, einen Dachreiter auf, an dessen Joch nun eine kleine Glocke baumelt – sie stammt von einem Flohmarkt in Bremgarten.

Marienstatue flankiert von Bruder Klaus

2011 renovierte Schlienger die Kapelle erneut, verkleidete sie mit Schindeln, einem kleinen «Chor» und versah das Häuschen mit einer eisernen Gittertür, sodass man freien Blick ins Innere hat. Hier steht, flankiert von Bruder Klaus, eine Marienstatue, umgeben von Blumen und Kerzen. Wer mag, kann auch selber ein Kerzlein anzünden, was ich immer wieder gerne tue, verbunden mit einem Anliegen, einem Wunsch oder auch einfach einem Dank.

Von der Sitzbank bei der «Chorndlete»-Kapelle hat man einen wunderbaren Blick auf Frick – und weit darüber hinaus. Thomas Wehrli

Vor der Kapelle laden Sitzbänke zum Verweilen oder zum Gebet ein. Und gleich neben der Kapelle steht meine Lieblingssitzbank. Wer auf ihr sitzt, hat eine geniale Aussicht – auf Frick und weit darüber hinaus, bis in den Schwarzwald.

Der Weitblick animiert mich immer wieder zu einem Weitblick in mich hinein und über mich hinaus. Von hier aus wirkt die Welt für mich anders, ruhiger, entschleunigter – und selbst wenn der Schnellzug Zürich-Basel unten im «Tal» durchfährt, scheint er es gemütlich zu nehmen. Ja, denke ich mir, wie ich so da sitze, da liegen wirklich Welten dazwischen.