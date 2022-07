Hansueli Bühler verdiente sich in der Fabrik den Plattenspieler

Sommerjob-Serie (2/5) «Das war als Schüler absolut hart»: Wie Hansueli Bühler für einen Plattenspieler in der Fabrik schuftete Während seine Kollegen im Musikhaus Schallplatten kauften, konnte Bezirksschüler Hansueli Bühler nur zusehen. Im Sommer 1962 änderte sich dies für den 15-Jährigen als ihm ein «enormer Betrag» in einem braunen Sack ausgehändigt wurde. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Hansueli Bühler hat die Gemeinde Stein 24 Jahre lang als Gemeindeammann geprägt. twe (6. Dezember 2017)

Hansueli Bühler hat über lange Zeit das Fricktal politisch geprägt. Dies als FDP-Grossrat, Präsident des Planungsverbandes sowie 24 Jahre lang als Gemeindeammann von Stein. Zwar liegt sein erster richtiger Job, «bei dem ich so richtig Geld verdiente», mehr als sechs Jahrzehnte zurück, doch der mittlerweile 75-Jährige kann sich noch gut an die Zeit erinnern. Er sagt:

«Die Arbeiter sprachen damals in der Pause über die Spiele der Schweizer Nati an der Fussball-WM in Chile.»

Das war im Juni 1962, als die Schweiz nach Niederlagen in der Gruppe mit Chile, Deutschland und Italien aus dem Turnier ausschied und Bühler, damals 15-jährig, die neunte Klasse besuchte.

Bühler arbeitete während der Sommerferien über etwa zehn Tage für die Firma Kern in Aarau, die in dieser Zeit optische Vermessungsinstrumente herstellte. Auch Etuis für technische Zeichengeräte – sogenannte Reiszeuge – stellte die Firma her. Bühlers Aufgabe bestand darin, für die Reisszeug-Etuis die vorgestanzten Einbuchtungen, in welche die einzelnen Zeichengeräte haargenau passten, aus Korkplatten herauszulösen.

Gewissheit, dass Beruf- und Schulalltag zwei Paar Schuhe sind

Hansueli Bühler begann im April 1963 die Ausbildung auf einer Bank. Das Foto entstand einen Monat zuvor. zvg (März 1963)

Für den Neuntklässler war die alte Fabrikhalle mit den grossen Maschinen, an denen gestandene Männer mit blauen Übergewändern standen, eine fremde Welt. Bühler sagt:

«Morgens um 7 bis 12 Uhr und nachmittags von 13 bis 17 Uhr musste ich in die Fabrik – das war als Schüler absolut hart.»

Immer, wenn er am Abend aus der Fabrik nach Hause kam, sei er «richtig fertig» gewesen – und habe spätestens da Gewissheit gehabt, dass Schul- und Berufsalltag nicht miteinander zu vergleichen seien.

Bühler, der mit zwei Schwestern in Suhr aufwuchs, stammt aus bescheidenen Verhältnissen. Der Vater arbeitete für ein Möbelgeschäft. Damit das Einkommen für die fünfköpfige Familie reichte, war auch die Mutter berufstätig – in eben jener Firma Kern, in dem sie ihrem Sohn den Ferienjob vermittelte. Aufgefordert, so Bühler, habe ihn dazu seine Mutter jedoch nicht.

Für Schallplatten hatte er kein Geld

Damals fieberten Bühler und seine Kollegen dem Dixieland-Jazz nach. Immer am Mittwochnachmittag machte sich Bühler mit seinen Freunden zum Musikhaus in Aarau auf. Dort hörten sie in kleinen Kabinen die neuesten Platten, etwa von Chris Barber oder der «Dutch Swing College Band». Während seine Kollegen aus gut betuchten Verhältnissen – etwa ein Sohn eines Apothekers oder der eines Velofabrik-Inhabers – sich ab und an eine Schallplatte kauften, vermochte dies Bühler nicht. Er sagt:

«Was ich hatte, waren fünf Franken Sackgeld die Woche, mit dem ich mir etwa mal einen Weggen in der Schulpause gekauft habe.»

Dass er gelitten habe unter den ungleichen Finanzverhältnissen zwischen ihm und seinen Freunden, will er nicht behaupten, gleichwohl aber, dass es für ihn vermutlich ausschlaggebend war, sich im Sommer in die Fabrik zu stellen.

Was sein Verdienst für die zehn Tage Arbeit war, daran vermag sich Bühler nicht mehr genau zu erinnern. Daran aber, dass er Ende der Woche ein braunes Säcklein in die Hand gedrückt bekam, in dem für ihn damals «enorm viel Geld» drinnen war. «Vielleicht waren es 150, vielleicht 200 Franken, die ich bekam.»

Die Aufnahme durch die Arbeiter imponierte ihm

Wenig verwunderlich ist denn auch Bühlers erste grosse Investition nach der Auszahlung: ein eigener Plattenspieler. Auch reichte nun das Geld, um auch alle drei, vier Wochen im Musikhaus eine Schallplatte zu kaufen. «Ab da konnte ich dann mit den Kollegen mithalten», sagt Bühler.

In Erinnerung geblieben ist Bühler vor allem, wie ihn die Büezer in der Fabrik integriert hatten. Ihn in die Pausen mitgenommen und ihm gezeigt hatten, wie alles funktioniert. Bühler sagt:

«Meine Mutter erzählte immer, wie ich voller Stolz nach Hause kam, weil mich die Arbeiter aufgenommen hatten und ich Teil der Gruppe wurde.»

Das war es, was Bühler am meisten imponierte. Die Kollegialität, die trotz der Strenge in der Fabrik herrschte.

