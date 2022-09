Fricktaler Badmeister legten 2022 Überstunden ein

Sommerbilanz «Zuweilen gab es 14-Stunden-Schichten»: Sonne satt liess in den Badis die Kassen klingeln – und sorgte für viele Überstunden Die Freibadsaison geht am Wochenende in vielen Fricktaler Freibädern zu Ende. Die Eintrittszahlen sind so hoch wie schon viele Jahre nicht mehr. Das Rheinfelder Schwimmbad verbuchte 73’000, jenes in Frick gar mehr als 80’000 Eintritte. Für die Badmeister war dieser Andrang zuweilen mit grossen Herausforderungen verbunden. Dennis Kalt 16.09.2022, 05.00 Uhr

Das Fricker Freibad – im Bild – ist mit mehr als 80’000 Eintritten das meistbesuchte der Saison im Fricktal. Dennis Kalt

Passend zum Herbstumschwung schliessen am Wochenende die meisten der Fricktaler Freibäder. Bereits diesen Sonntag begrüsste das Strandbad Kuba in Rheinfelden die letzten Badegäste der Sommersaison 2022. Die gute Laune ist Geschäftsführer Willy Vogt anzuhören, als er Bilanz zieht. Vogt lacht und sagt:

«Meistens folgt auf einen schlechten Sommer ein guter.»

Die Zahlen geben Vogt recht. 73’000 Eintritte verzeichnete das Rheinfelder Strandbad diese Saison. Dies im Vergleich zu den 46’000 Eintritten aus einem verregneten 2021. Auch den langjährigen Durchschnitt, der bei 58’000 Eintritten liegt, hat das Rheinfelder Bad deutlich übertroffen. Zuletzt verzeichnete es im Jahr 2018 eine ähnliche Eintrittszahl. Bis zum Rekordwert aus der Saison 2003 – Stichwort Jahrhundertsommer –, der bei 97’000 Eintritten liegt, fehlten denn aber noch 24’000 Gäste.

Spitzentage brachten über 2500 Eintritte

Die Rheinfelder Eintrittszahlen kann nur ein Fricktaler Freibad noch toppen, jenes in Frick mit 80’500 Eintritten – knapp 20’000 mehr als 2021. «Wir hatten zwar nicht viele Tage mit extremen Spitzenwerten», so Badmeister Thomas Mangold, «dafür aber extreme viele sonnige Tage, an denen kontinuierlich Gäste kamen.» Mit 2500 Eintritten in Rheinfelden und 2550 Eintritten in Frick verzeichneten beide Freibäder ihre Spitzentage an einem Sonntag im Juni.

Vogt verhehlt nicht, dass der starke Besucherstrom für das Badmeister-Team auch einen Mehraufwand mit sich brachte. «Mehr Gäste – das heisst auch mehr Müll, der anfällt», sagt er und schiebt nach: «Oftmals konnten die Badmeister erst zwischen 20.30 und 21 Uhr die Anlage verlassen.»

Ähnlich tönt es bei Patrick Peter, Leiter des Schwimmbades Bachtalen in Möhlin, das am Sonntag schliesst und mit 58’000 die Vorsaison um 21’000 Eintritten übertrifft. Peter sagt:

«Da fielen teilweise 14- oder 15-Stunden-Schichten an.»

Denn bei einem permanent gut besuchten Bad sei es parallel zur Aufsicht kaum möglich, die anfallenden Unterhaltsarbeiten zu erledigen. Dies auch, weil die Badmeister diese Saison viel Zeit dafür aufbringen mussten, kleinere Streitereien zu klären. Etwa, wenn jemand vom Beckenrand in den Schwimmerbereich springt, wo jemand seine Bahnen zieht. Peter ruft deswegen zu mehr Eigenständigkeit auf: «So etwas kann man doch untereinander klären, bevor man zum Badmeister rennt.»

Nur ein Verbot wegen zu lauter Musik

Keinen Grund zu klagen hat Markus Moll, Badmeister in Laufenburg. Auch er spricht von einer überdurchschnittlich guten Saison, die im Grossen und Ganzen ohne Vorfälle über die Bühne ging. Moll sagt:

«Nur einmal musste der Stadtrat ein Freibadverbot aussprechen, weil zu laut Musik gehört wurde.»

Auffällig für Moll: die Vergesslichkeit der Gäste. So sammelten sich über die Saison Dutzende von Badetüchern an, die bis heute noch auf ihre Besitzer warten.