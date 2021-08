Fricker Freibad: Der Sommer sorgt für grossen Besucherandrang

Sommer Endlich ab ins kühle Nass! Die Hitze sorgt für einen Besucherandrang in der Fricker Badi Nach den verregneten Wochen erfreut sich Betriebsleiter Markus Bättig an den rund 1800 Badegästen. Während die einen kunstvolle Sprünge ins Becken zaubern, brutzeln andere in der Sonne. Und: Bei der Zubereitung von 80 Kilogramm Pommes frites kommt auch der Kioskbetreiber ins Schwitzen. Dennis Kalt 11.08.2021, 20.30 Uhr

Das Fricker Freibad war an diesem Mittwochnachmittag nach den Schulferien gut besucht. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Die Gischt am Sprungbecken schiesst empor. Eine Ecke weiter wirbeln eine Handvoll Jugendliche den Sand des Beachvolleyball-Feldes ordentlich auf. Aus dem Kioskhäuschen wabert der Pommes-frites-Duft über die Terrasse, auf der das bunte Wassereis in der Hand des Jungen in der Sonne zu schmelzen beginnt.

Markus Bättig hat an diesem Mittwochnachmittag das muntere Treiben in der Fricker Badi im Blick. Dem Betriebsleiter steht die Zufriedenheit ins Gesicht geschrieben:

Betriebsleiter Markus Bättig im Einsatz. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

«Endlich kehrt der Sommer zurück. Sonne satt, knapp 30 – wo lässt sich denn dieser Nachmittag besser verbringen als in der Badi?»

Gedacht hat sich dies auch Indra Wanasundera aus Gipf-Oberfrick, der mit seinen zwei Kindern Kailash und Devi da ist. «Mit meinem Sohn trainiere ich hier ein bisschen das Springen», so der Familienvater. Kaum gesagt, schlägt der 6-Jährige auch schon einen Rückwärtssalto vom Sprungblock ins Becken. Zwei Damen in den Vierzigern lassen es ruhiger angehen und ihre Haut in der Sonne brutzeln. «In die Badeferien konnte ich nicht gehen und die Bräune konnte ich mir hier bei diesem schlechten Sommer auch nicht wirklich holen», sagt eine der Frauen.

Ab ins kühle Nass: Kailash, 6, schlägt vor den Augen von Vater Indra Wanasundera und Schwester Devi einen Salto. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Wasser auf den heissen Sand

Um kurz vor 16 Uhr rechnet Badmeister Bättig mit rund 1800 Gästen bis zum Abend. Langweilig wird Bättig an diesem Tag nicht. Mal teilt ihm ein älterer Herr mit, dass das Pissoir verstopft ist und im nächsten Moment klärt er die Mutter eines Kindes auf, dass Monoflossen im Becken verboten seien. Ab und an führt sein Gang zu den Beachvolleyballfeldern, wo er den heissen Sand bewässert. Bättig: «Wir wollen ja nicht, dass sich jemand beim Spielen die Füsse verbrennt.»

An der Rutsche war Geduld gefragt. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Einige Meter vom Aussichtsturm entfernt reihen sich Durstige und Hungrige vor dem Badi-Kiosk ein. Der Dauerbetrieb bringt Betreiber Samuel Tobler und seine zwei Mitarbeitenden ordentlich ins Schwitzen. «Den Andrang können wir aber gut managen», sagt er, nimmt einen grossen Schluck aus der Wasserflasche und schiebt dann nach:

Eine kleine Erfrischung gefällig? Kiosk-Betreiber Samuel Tobler. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

«Wenn die Temperaturen mal über 30 Grad steigen, dann hat es in der Küche rund 40 Grad.»

Auffällig ist für Tobler, dass es derzeit viele Besucher aus Deutschland in der Fricker Badi hat. «Die haben ja noch Sommerferien», sagt er. Neben Hotdogs oder Chicken-Nuggets bereitet Tobler an diesem Tag 80 Kilogramm Pommes frites zu. Dazu verkauft er noch etwa 400 Glaces. «Ein ganz normaler Mittwochnachmittag nach den Schulferien eben.»