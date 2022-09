Rheinfelden/Snooker: Alexander Ursenbacher siegt gegen Nummer 1

Snooker-Sensation «Ich wollte meine Mutter stolz machen»: Fricktaler (26) schmeisst den siebenfachen Weltmeister aus dem Turnier Alexander Ursenbacher aus Rheinfelden hat an den British Open mit Ronnie O’Sulivan den besten Snookerspieler der Welt bezwungen –obwohl er vor der Partie kaum etwas essen konnte. Was ihn besonders freut: Zum ersten Mal bei einem Profiturnier sass seine Mutter im Publikum. Dennis Kalt 28.09.2022, 05.00 Uhr

Snookerspieler Alexander Ursenbacher aus Rheinfelden trumpfte bei den British Open 2022 gegen Ronnie O’Sullivan auf. zvg

Snooker-Profi Alexander Ursenbacher aus Rheinfelden hat an den British Open im englischen Milton Keynes für eine Sensation gesorgt. In der ersten Runde des mit rund einer halben Million Franken dotierten Turniers warf der 26-jährige Fricktaler am Montagabend den Briten Ronnie O’Sullivan mit einem 4:1-Sieg aus dem Turnier.

O’Sullivan ist die derzeitige Nummer eins der Weltrangliste und siebenfacher Weltmeister. Vergleichbar sind seine Leistungen im Snookersport über die letzten zwei Jahrzehnte etwa mit jenen von Roger Federer im Tennis. Ursenbacher, derzeit Nummer 63 in der Weltrangliste, ging gegen «The Rocket» – «Die Rakete» –, so der Spitzname von O’Sullivan, also als krasser Aussenseiter ins Rennen.

Er konnte kaum etwas essen vor Nervosität

Im Interview unmittelbar nach seinem Sieg, das auf dem Youtubekanal der World Snooker Tour zu sehen ist, zeigt sich Ursenbacher gut aufgelegt. Zumal bei seinem Sieg zum ersten Mal seine Mutter, mit Ausnahme eines Amateurturniers von vor 12 Jahren, im Publikum sass. Ursenbacher sagt:

«Es hätte nicht besser kommen können. Ich hätte nicht gedacht, dass sie einmal herüberreisen würde, wegen ihrer Arbeit und all ihren Verpflichtungen.»

Alexander Ursenbacher spricht auf dem Kanal der World Snooker Tour über seinen überraschenden Sieg. Youtube / World Snooker Tour

Ursenbacher verhehlt nicht, dass er aufgrund der Anwesenheit seiner Mutter etwas nervös war und am Tag der Partie gegen O’Sullivan kaum etwas essen konnte. Denn natürlich habe er sie, das erste Mal im Publikum sitzend und die Daumen drückend, nicht enttäuschen wollen. Ursenbacher sagt:

«Wenn jemand 26 Jahre lang alles für dich tut, dann erhöht das den Druck auf dich, weil du das Gefühl hast, denjenigen Stolz machen zu müssen.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Ursenbacher gegen O’Sullivan den Tisch als Sieger verlässt. In den direkten Duellen mit der Weltnummer eins kann Ursenbacher sogar eine positive Bilanz von drei Siegen gegenüber nur einer Niederlage vorweisen. Bereits am UK Championship 2020 sowie am Welsh Open 2019 hatte der Fricktaler gegen die Weltnummer eins überrascht. Einzig diesen Juli im Rahmen der Champions League reüssierte O’Sullivan.

Für Ursenbacher ist es «der ultimative Test»

Diese positive Bilanz erklärt Ursenbacher damit, dass es gegen die Besten am einfachsten ist, sich zu motivieren und das Maximum seines Leistungsvermögens abzurufen. O’Sullivan sei für ihn der ultimative Test. Er ist sich sicher:

«Er ist der grösste Spieler, den es gibt und der grösste, den es je geben wird.»

Wie weit es für ihn an den British Open noch gehen könne und welche Ambitionen er habe, diese Frage lässt Ursenbacher offen. «Ich fokussiere mich darauf, weiter die richtigen Sachen zu machen. Alles andere steht in den Sternen», sagt er.

Klar ist, dass ihm nach dem Sieg gegen O’Sullivan und dem Einzug in die Runde der letzten 64 bereits ein Preisgeld von rund 3200 Franken sicher ist. Bereits am späten Dienstagabend traf er auf Joe O’Connor, der mit Platz 52 nur wenige Ränge vor Ursenbacher in der Weltrangliste liegt.