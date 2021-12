die Fricktaler Ski-Vermieter zeigen sich zufrieden

Frick Ab in den Schnee: Die Fricktaler Sporthändler sind mit Schwung in die Skisaison gestartet Die Wintersaison ist angebrochen. Damit ist auch das Geschäft der Ski-Vermieter angelaufen. Die AZ hat bei Fricktaler Geschäften nachgefragt, ob sie mit dem Saisonstart zufrieden sind und welche Wünsche ihre Kunden haben. Nils Hinden Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Der Inhaber vom Wernli Sport in Frick, Daniel Waldmeier (links), mit seinem Mitarbeiter. Nils Hinden / Aargauer Zeitung

Anfang Oktober sind die ersten Bretter über die Theke gegangen. Wie sieht bei den Fricktaler Ski-Vermietern Mitte Dezember aus? Die AZ hat bei drei Fricktaler Sportgeschäften nachgefragt.

Sehr zufrieden zeigt sich Daniel Waldmeier, Inhaber vom Wernli Sport in Frick. Sein Sportgeschäft vermietet seit dem 16. Oktober Skis. Er sagt:

«Wir haben jetzt schon so viele Ski vermietet wie im ganzen letzten Jahr.»

Und da komme bestimmt noch die eine oder die andere Miete dazu, ist er zuversichtlich. Zudem hätten sie mit dem Ski-Service auch gerade alle Hände voll zu tun. Im Geschäft stapeln sich die Skis, die vom Service abgeholt werden können. Besonders am Samstag, sei der Ansturm besonders gross, so Daniel Waldmeier.

Rolf Weidmann, Inhaber von Longo-Sport in Möhlin, spricht gar von einem Rekordnovember. Noch nie habe man im November so viel Ski-Service gemacht. Und auch die Ski-Vermietung erreiche ein rekordverdächtiges Level in den ersten Monaten. Weidmann ist überzeugt: «Die Leute wollen endlich wieder auf die Pisten.»

Ein weiterer Faktor sei das Wetter, sagt Rolf Weidmann. «Wir merken, dass mehr Kunden kommen, wenn es draussen schneit oder wenn die Leute hören, dass es in den Bergen schneit.»

Auch Regina Senn, Geschäftsleiterin vom Schreiber Sport in Wegenstetten, ist zufrieden mit dem Start. Sie könne die Zahlen aber schlecht mit letztem Jahr vergleichen. Denn: «Wir hatten letztes Jahr viel geschlossen», so Senn.

Die Kunden schätzen Flexibilität

Die Kunden würden Flexibilität schätzen und sich deswegen grossmehrheitlich für die Saisonmiete entscheiden, sagt Daniel Waldmeier.

«Ich würde schätzen, dass 97 Prozent unserer Kunden ihre Ski für eine ganze Saison mieten.»

Doch: «Wir haben auch Kunden, die kommen und Ski für eine Woche mieten, um sie zu testen.» Dabei freut es Waldmeier besonders, dass die Tester oftmals zufrieden zurückkommen und das Material kaufen.

«Ab Mitte Januar nehmen die Saisonmieten ab. Dann kommen mehr Skifahrer, um Ski für eine Woche zu mieten», sagt Rolf Weidmann. Aber: «Wenn man einen Ski mehr als eine Woche mieten möchte, kostet es bei uns fast ebenso viel, wie wenn man den Ski ein ganzes Jahr mietet.» Das mache eine Saisonmiete natürlich attraktiver, fügt Weidmann an.

Beim Preis kommt es darauf an, wie sportlich der Skifahrer unterwegs sein will, sagt Daniel Waldmeier. Eine Jahresmiete für einen Top-Ski kostet bei ihm 480 Franken. Ein durchschnittlicher Erwachsenenski kostet rund 350 Franken im Jahr.

«Bei uns zahlt man bei den Top-Skis zwischen 30–40 Prozent vom Neupreis für eine Jahresmiete», sagt Rolf Weidmann. «Erwachsene, die einfach fahren wollen, bekommen aber auch einen Ski für 200–250 Franken im Jahr», sagt Weidmann weiter.

