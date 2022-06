Sisslerfeld Wie das Fricktal «smart» wird An einem Austausch mit Bevölkerung und Behörden wurde die Zukunft des wichtigen Entwicklungsgebiets Sisslerfeld diskutiert – und auch, wie diese nachhaltig gestaltet werden kann. 15.06.2022, 05.00 Uhr

In Arbeitsgruppen wurden etwa die Themenfelder Soziales und Mobilität diskutiert. Zvg

Die GLP Fricktal stellt sich das Sisslerfeld als Zentrum einer «Smart Region Fricktal» vor. Was das bedeutet, wurde an einem Austausch mit Bevölkerung, Behördenvertretungen, Wirtschaft und dem Regio-Planungsverband erläutert. Béa Bieber, Grossrätin und Präsidentin der GLP Fricktal und Rheinfelden, führte durch den Abend. Mit dem strategischen Landkauf des Sisslerfelds durch den Kanton Aargau und dem Zuschlag an Stein für die Mittelschule Fricktal stünden die Region und die angrenzenden Gemeinden vor diversen Herausforderungen, sagte sie. Diese müssten mit zukunftsgerichteten Mitteln breit abgestützt in Angriff genommen werden, so Bieber.

Christian Fricker, Präsident des Planungsverbandes Fricktal Regio, stellte den aktuellen Planungsstand beim Sisslerfeld vor. Nach der 2019 und 2020 erfolgten Testplanung ist bereits diese Woche ein Mitwirkungsanlass geplant, an dem der Bereich Velo- und öffentlicher Verkehr und die angedachten Lösungsvorschläge im Zentrum stehen. «Der Entwicklungsschwerpunkt Sisslerfeld löste 2018 ein auf kantonaler, ja nationaler Ebene einzigartiges Projekt aus, das vom Kanton sehr aktiv unterstützt wird. Es wird im Verbund der vier Sisslerfeld-Gemeinden, des Kantons, Fricktal Regio und der Gemeinde Bad Säckingen intensiv bearbeitet», so Fricker.

Béa Bieber erläuterte anschliessend den Begriff der «Smart Region» und der «Smart City» und deren Wirkung bei konsequenter Planung. «Alle bekannten Herausforderungen, nicht nur für das Fricktal, müssen im Rahmen von sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Zielsetzungen verfolgt werden.» Dazu zählten etwa eine verbesserte Ressourceneffizienz zur Erreichung der ­Klimaziele, eine erhöhte Lebensqualität, die Förderung der lokalen Wirtschaft, die Schaffung von Innovationsräumen oder auch mehr gesellschaftliche Teilhabe.

Ideen fliessen in den Mitwirkungsprozess ein

In vier Workshopgruppen zu den verschiedenen Themenfeldern wurde dann über die Zukunft und mögliche Massnahmenfelder diskutiert. Zahlreiche gute Ideen und Vorschläge wurden erarbeitet, die in den Mitwirkungsprozess «Entwicklung Sisslerfeld» einfliessen werden. Diese Ideen gingen von speziellen, nachhaltigen Wohnform­angeboten für Pendlerinnen und Pendler über digitale Mitwirkungsmöglichkeiten der Bevölkerung und integrativen Gemeinschaftsprojekten bis hin zum Ausbau von sicheren und schnellen, grenzüberschreitenden Veloverbindungen, die via eine spezielle App abgerufen werden können. (az)