DSM baut neues Entwicklungsgebäude auf dem Sisslerfeld

Wirtschaft DSM investiert erneut Millionen im Fricktal – diesmal in ein Entwicklungsgebäude im Sisslerfeld Nach der Millioneninvestition in den Forschungsneubau am Standort in Kaiseraugst, investiert der niederländische Konzern DSM erneut massiv: Für einen zweistelligen Millionenbetrag entsteht am Produktionsstandort im Sisslerfeld ein neues Entwicklungsgebäude. DSM sieht beide Projekte als Bekenntnis zum Standort Aargau. Hans Christof Wagner 07.09.2022, 05.00 Uhr

Das Unternehmen DSM baut auf dem Betriebsgelände des Sisslerfelds ein neues Entwicklungsgebäude. Visualisierung zvg

Auf dem Sisslerfeld rollen diese Woche die Bagger auf. DSM, der niederländische Milliardenkonzern mit rund 23'000 Mitarbeitenden weltweit, baut an seinem Fricktaler Produktionsstandort im Sisslerfeld ein neues Entwicklungsgebäude. Was jetzt noch in Kaiseraugst, dem Hauptsitz der Konzerntochter DSM Nutritional Products, angedockt ist, soll bis 2024 in die Produktionsanlagen auf dem Sisslerfeld zügeln.

20 Mitarbeitende werden in dem Gebäude tätig sein. Weitestgehend handele es sich dabei um Mitarbeitende, die schon jetzt in Kaiseraugst tätig sind, wie DSM-Mediensprecher Patrick Weiss erklärt. Neueinstellungen werden also die Ausnahme sein. Der Bezug des Gebäudes ist für das erste Halbjahr 2024 geplant.

Konzern will Synergien im Bereich Sicherheit nutzen

DSM führt als Gründe für die Züglete an, Prozesse zu optimieren und Synergien im Bereich Sicherheit zu nutzen. Weiss sagt:

«Wir haben in Sisseln mehr Platz und können von der bestehenden Sicherheitsinfrastruktur im dortigen Werk profitieren.»

Die im geplanten Neubau verwendeten Mengen an Chemikalien und Lösungsmitteln seien grösser als in einem normalen Forschungslabor, erklärt Weiss. Daher mache es Sinn, den Unternehmensbereich ins Produktionswerk in Sisseln zu verlagern. Sisseln erfülle die höchsten Standards im Bereich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt.

Investitionssumme im «zweistelligen Millionenbereich»

Als Investitionssumme gibt DSM in einer Medienmitteilung eine Summe im «zweistelligen Millionenbereich» an. Auch auf Nachfrage wird das nach eigenen Angaben global führende Unternehmen in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Biowissenschaften nicht konkreter. Der Betrag wird aber als «substanziell» bezeichnet. Projektleiter Joachim Bäckert wird in der DSM-Medienmitteilung wie folgt zitiert:

«Der Baubeginn für den Neubau am Standort Sisseln ist ein weiterer wichtiger Schritt für den Ausbau unserer Forschung und Entwicklung im Kanton Aargau, wo wir fest verankert sind.»

Das Projekt habe eine internationale Bedeutung für den Gesamtkonzern DSM. Sisseln produziere für den Weltmarkt und arbeite eng mit Kaiseraugst für die globale Forschung und Entwicklung zusammen. Kaiseraugst stehe für Forschung im kleinen Labormassstab, Sisseln für die Weiterentwicklung und Technifizierung, auch in grösseren Massstäben. In Kaiseraugst würden mit der Verlagerung Kapazitäten frei, die das Unternehmen für seine Wachstumsstrategie benötige, heisst es.

DSM produziert auf dem Sisslerfeld Vitamine und pharmazeutische Wirkstoffe. zvg

Das DSM-Baugesuch für das Entwicklungsgebäude hatte in der Zeit vom 20. Mai bis 20. Juni auf der Gemeindekanzlei Eiken öffentlich aufgelegen. Der Gebäudestandort befindet sich auf Eiker Boden.

Keine Einwendungen gegen das Baugesuch

Laut dem Eiker Gemeindeschreiber Marcel Notter sind gegen das Baugesuch keine Einwendungen eingegangen. So konnte der Eiker Gemeinderat zeitnah das Baugesuch bewilligen. Und so kann das Projekt jetzt starten. Der Bauplatz ist frei und ein Abbruch bestehender Gebäude nicht erforderlich.

DSM nennt den Standort auf dem Sisslerfeld den «weltweit grössten Vitamin-Produktionsstandort, Entwicklungszentrum und Ideenschmiede», wo Vitamine, vor allem der Typen A und E, Carotinoide, Folsäure und pharmazeutische Wirkstoffe hergestellt werden. Etwa 1000 Mitarbeitende sind darin beschäftigt. Die Produktionsanlagen gehören nach DSM-Angaben zu den grössten ihrer Art weltweit.