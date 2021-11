Ist die Fusion der Feuerwehren Sisslerfeld und Stein vom Tisch?

Sisslerfeld Nach dem Nein aus Münchwilen: Hat die Feuerwehrfusion jetzt noch eine Chance? Die Fusion der Feuerwehren Sisslerfeld und Stein ist wohl vom Tisch. Denn der Deal war, dass der Souverän in allen vier Fusionsgemeinden – Stein, Sisseln, Münchwilen und Eiken zustimmt. Das hat er nicht. Denn in Eiken gab es nur ein Ja, aber und in Münchwilen fiel das Geschäft ganz durch, wenn auch knapp. Wie geht es jetzt weiter? Hans Christof Wagner 30.11.2021, 05.00 Uhr

Die Feuerwehren Stein und Sisslerfeld (Bild) werden vorerst jede für sich für ihre Einsätze üben. Hans Christof Wagner (22. Oktober 2016)

Zum Showdown in Sachen Feuerwehrfusion kam es am vergangenen Freitag, 26. November. In Stein, Sisseln, Münchwilen und Eiken war der Zusammenschluss der Feuerwehren Stein und Sisslerfeld Traktandum in den jeweiligen Gemeindeversammlungen. In Stein und Sisseln ging das Geschäft jeweils ohne lange Diskussion und mit grossem Mehr durch.