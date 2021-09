Sisseln: Ralf Dümpelmann wird zum Vizeamman gewählt

Sisseln Wahlkrimi um das Vizeammann-Amt: Eine Stimme gibt den Ausschlag für Ralf Dümpelmann An den Gemeinderatswahlen buhlten sechs Kandidaten um fünf Sitze. Neu in die Exekutive ziehen Annick Caruso und Ralf Dümpelmann ein. Wiedergewählt als Gemeindeammann wurde Rainer Schaub. Horatio Gollin Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rainer Schaub (l.) ist als Gemeindeammann wiedergewählt. Ralf Dümpelmann wurde zum neuen Vizeammann gewählt. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung

Zur Gesamterneuerungswahl des Gemeinderates fanden sich in der Sissler Turnhalle am Samstag 145 der 994 Wahlberechtigten ein. Die Versammlung moderierte die nicht mehr antretende Gemeinderätin Barabara Hürlimann. Auch der bisherige Vizeammann Kurt Bächtold trat nicht mehr zur Wahl an.