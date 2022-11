Sisseln genehmigt 4,9 Millionen für Strassensanierung

Sisseln «Für uns ist das ein Monsterprojekt»: Gmeind bewilligt fast fünf Millionen Franken für Strassensanierungen Die Stimmberechtigten von Sisseln genehmigten an der Gmeind vom Donnerstagabend einen Verpflichtungskredit über 4,9 Millionen Franken für die Sanierung von drei Gemeindestrassen – wobei einzelne Punkte für Diskussionen sorgten. Gemeindeammann Rainer Schaub bereitete die Versammlung derweil auf höhere Wasser- und Abwasserpreise im nächsten Jahr vor. Peter Schütz 25.11.2022, 15.00 Uhr

Die Sissler Stimmberechtigten genehmigten an der Gmeind sämtliche Traktanden. Nadine Böni

Die Gemeindeversammlung in Sisseln vom Donnerstagabend dauerte zwar keine zwei Stunden, aber: «Es ist ein teurer Abend», sagte Gemeindeammann Rainer Schaub. In Zahlen: Der Souverän bewilligte zwei Verpflichtungskredite für Strassensanierungen von zusammen 5,5 Millionen Franken. Hinzu kam ein Zusatzkredit für die Beschaffung eines Pionierfahrzeuges für die Feuerwehr Sisslerfeld mit einem Gemeindeanteil von 47'100 Franken.

Grösster Brocken sind die 4,9 Millionen Franken für die Sanierung von Hinterdorfstrasse, Unterdorfstrasse und Kirchgasse. Obwohl sämtliche Traktanden letztlich einstimmig angenommen wurden, kam bei der Sanierung der Gemeindestrassen eine lebhafte Diskussion auf. «Es sind Sachen drin, die nicht nötig sind», sagte ein Votant.

Wendehammer sorgt für Diskussionen

Er bezog sich auf den Plan, am Ende der Hinterdorfstrasse einen sogenannten Wendehammer zu bauen. Gespräche mit der Müllabfuhr hätten jedoch ergeben, dass diese mit der jetzigen Situation ohne Wendehammer klarkomme. Gemeinderat Jean-Marc Rechsteiner begründete das Vorhaben so: «Es gibt grössere Lastwagen.» Er wies aber auch darauf hin, dass die Sanierung der drei Strassen als Bauprojekt öffentlich ausgelegt werde und Einwände dann erhoben werden können. «Über den Wendehammer kann man diskutieren», bemerkte er.

Gefordert (v. l.): Die Gemeinderäte Jean-Marc Rechsteiner, Viviane Raimann und Annick Caruso mit Gemeindeammann Rainer Schaub. Peter Schütz

Ähnlich Gemeindeammann Rainer Schaub. Beim vorgelegten Traktandum gehe es um die Finanzierung der Sanierungsmassnahmen, um die Planung umzusetzen. «Das ist aber keine Freigabe für das Projekt», sagte er. Bedeutet: Sollte sich herausstellen, dass der Wendehammer tatsächlich unnötig wäre, könnte dieser aus der Planung entfernt werden. «Das Bauprojekt wird im Detail definiert», sagte Schaub und versprach nach erfolgter Zustimmung der Versammlung:

«Mit dem heutigen Entscheid wird nichts Unnötiges gebaut.»

Die Sanierung der drei Strassen wird gestaffelt erfolgen. Baubeginn an der Hinterdorfstrasse soll 2023 sein, an der Unterdorfstrasse 2025 und an der Kirchgasse 2027. Im Zug der Sanierungen sollen die Wasserversorgung, die Entwässerung und die Elektrizitätsversorgung erneuert werden. «Für uns ist das ein Monsterprojekt», lautete das Fazit von Rainer Schaub.

Wasser und Abwasser wird teurer

Weniger Redebedarf gab es bei den weiteren Traktanden. Dem Budget mit gleichbleibendem Steuerfuss von 80 Prozent wurde diskussionslos zugestimmt. Bemerkenswert aus Sicht von Rainer Schaub: 41 Prozent oder 2,5 Millionen Franken vom Gesamtbudget gehen im Ressort Bildung auf.

Den Zusatzkredit für das neue Feuerwehrfahrzeug erklärte Gemeinderätin Viviane Raimann mit einer Kostensteigerung von bis zu 30 Prozent. Deshalb könne das 2021 definierte Kostendach von 400'000 Franken nicht eingehalten werden. Die neue Ausgangslage mache einen Zusatzkredit von 142'000 Franken notwendig. Er wird von den ebenfalls beteiligten Gemeinden Eiken (66'242 Franken) und Münchwilen (28'661 Franken) mitgetragen. Sisseln steuert 47'100 Franken bei.

Apropos Kostensteigerung: Sie wird sich voraussichtlich nächstes Jahr in den Wasser- und Abwasserpreisen direkt bei den Einwohnerinnen und Einwohnern von Sisseln bemerkbar machen. Rainer Schaub sagte:

«Wir werden nicht darum herumkommen, den Wasserzins zu erhöhen.»

Der Wasserzins liegt seit 2014 bei 1,2 Franken pro Kubik, soll aber in 2023 auf 1,5 Franken erhöht werden. Ebenso soll der Preis für das Abwasser von derzeit 1,4 Franken pro Kubik auf 1,8 Franken erhöht werden. An der Versammlung nahmen 64 von insgesamt 978 Stimmberechtigten teil.