DSM-Betriebsfeuerwehr erhält neues Fahrzeug

Sisseln DSM-Betriebsfeuerwehr rüstet auf – für 500'000 Franken Die Feuerwehr aus Sisseln hat als eine der ersten einen Plug-in-Hybrid-Elektro-Lastwagen in Betrieb genommen. Paul Roppel 17.03.2022, 05.00 Uhr

Nehmen das neue Fahrzeug in Betrieb: Daniel Kobelt und Marco Schlienger (von links). Paul Roppel / Aargauer Zeitung

Rund um die Uhr decken in drei Schichten zwölf Feuerwehrprofis neben den rund 80 freiwillig Dienstleistenden im DSM-Werk Sisseln die Aufgaben der Betriebsfeuerwehr ab. Zusätzlich ist die Formation jederzeit einsatzbereit als Schadenwehr im Bereich Chemiewehr und B-Wehr. Dies in einem grossflächigen Einzugsgebiet von Kaiseraugst bis Kaiserstuhl und entlang der Jurakette.

Rund 2500 Einsatzstunden und 680 Alarmierungen verzeichnete die Formation im extremen Jahr 2019. In ihrer Ausrüstung als Chemiewehr hat sie nun einen grossen Schritt in die Zukunft gemacht: Der erste Plug-in-Hybrid-Elektro-Lastwagen für eine Schweizer Feuerwehr wurde in Betrieb gesetzt.

Feuerspeiender Vogel auf Lack in Lemonfarbe

Leise surrend bewegt sich der Lastwagen im Elektromodus übers Gelände. Er fällt zusätzlich auf wegen seiner Farbe in Lemon, verziert mit einem kon­trastreichen blauenfeuerspeienden Vogel Greif als Logo. Seit knapp einem Jahr ist das Scania-Modell P360 mit dem 177 PS starken Elektromotor und den neun Antriebsbatterien erhältlich, dies in Kombination mit dem üblichen 360 PS starken Dieselmotor mit 9 Liter Hubraum. Im elektrischen Betrieb ist eine Fahrt über 60 Kilometer möglich; die Speisung von Geräten bei Volllast ist ab Generator während 30 Minuten gegeben.

«Aus einsatztechnischen Gründen und der Gewährleistung der Einsatzsicherheit war die Anschaffung eines vollelektrischen Fahrzeugs nicht möglich», erklärt Marco Schlienger, Kommandant der Betriebsfeuerwehr, und sagt weiter: «Das Plug-in-Hybrid-Chemiewehrfahrzeug mit seiner modernen Ausrüstung ist ein wichtiger Schritt unserer Feuerwehr, eine zeitgemässe Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Zudem leistet die DSM einen Beitrag, um die CO2-Emissionen weiter zu reduzieren. Wir sind stolz darauf, als eine der ersten Feuerwehren in der Schweiz ein derartiges Fahrzeug im Dienst zu haben», sagt Urs Keller, Leiter Support in der DSM.

Kanton hat sich an den Kosten beteiligt

Für die Lieferfirma Brändle AG ist die Erstellung des Chemiewehrfahrzeuges mit dem neuen Antrieb ebenfalls eine Premiere. «Wir haben eine gute Lösung mit einer bezahlbaren Umsetzung gefunden», sagt Geschäftsführerin Claudia Brändle.

Das Fahrzeug kostete rund 500'000 Franken, woran sich die kantonale Abteilung für Umwelt zur Hälfte beteiligt. Der neue 19 Tonnen schwere Lastwagen ist mit neun gemäss ABC-Phasenplan bestückten Rollmodulen beladen und beherbergt in Boxen eine Vielzahl von Hilfsmitteln, Auffangfässer, Bindemittel, Lüfter, Schläuche und eine Rettungsplattform.

«Wir haben die Abläufe und das Handling beim Einsatz mit dem Chemiewehrfahrzeug im Hinblick auf die Ersatzbeschaffung analysiert und neu aufgesetzt», sagt Schlienger.