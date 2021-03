Sisseln Die Gemeinde bietet das Hallenbad-Bistro zur Pacht an – für einen Franken Bisher wurde das Bistro beim Hallenbad Sissila nebenbei von dessen Angestellten betrieben. Der Gemeinde brachte dies ein Defizit. Nun wird ein Pächter gesucht, der den Betrieb übernimmt und ausbaut. Nadine Böni 06.03.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Sisseln sucht einen Pächter für Bistro des Hallenbads Sissila. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Die Gemeinde Sisseln sucht für das Bistro im Hallenbad Sissila einen Pächter. Das geht aus einer Ausschreibung auf der Website der Gemeinde hervor. «Wir wünschen uns eine initiative, selbstständige, zuverlässige und zuvorkommende Persönlichkeit, die idealerweise Erfahrung aus dem Gastgewerbe mitbringt», heisst es darin.

Bisher wurde das Bistro vom Personal des Hallenbads betrieben und war entsprechend nur geöffnet, wenn auch das Bad offen war. «Das hat sich finanziell nicht gelohnt», sagt Jean-Marc Rechsteiner, zuständiger Gemeinderat. Im Gegenteil: Das Bistro schrieb bis anhin ein jährliches Defizit, das von der Gemeinde gedeckt wurde. «Deshalb hat sich der Gemeinderat nun entschieden, ein anderes Modell auszuprobieren», sagt Rechsteiner.

Standort mit Potenzial

Die Dauer der Pacht wird gemäss Ausschreibung «nach Absprache» festgelegt. Die Miete beträgt lediglich einen symbolischen Franken pro Monat. Das vorhandene Inventar – unter anderem Kühlschränke, Kaffeemaschine sowie Bestuhlung für Innenbereich und Gartenwirtschaft – ist darin enthalten.

«Der tiefe Pachtzins hat seine Gründe», sagt Jean-Marc Rechsteiner. So habe der künftige Pächter gewisse Bedingungen und Vorgaben zu erfüllen. Dazu gehört, dass er die Eintrittskasse für Hallenbad und Sauna führt. «Mit dem tiefen Pachtzins soll einerseits sichergestellt und abgegolten werden, dass der Pächter diese Dienstleistung erfüllt», sagt Rechsteiner. Und weiter:

«Andererseits schaffen wir mit dem tiefen Zins auch die Möglichkeit, eine Pacht lukrativ zu gestalten.»

Der Gemeinderat sei überzeugt, dass dies am Standort des Hallenbads möglich ist. Das Bistro verfüge mit dem Bodenackerquartier und dessen Umgebung über «ein grosses Einzugsgebiet mit viel Potenzial», so Rechsteiner. «Stimmen Angebot und Öffnungszeiten, kann ein Bistrobetrieb an diesem Standort sicherlich sehr gut funktionieren.»

Wirt im Dorf sieht im Bistro keine Konkurrenz

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis am 15. April. Bereits seien mehrere Bewerbungen eingegangen, sagt Rechsteiner. «Wir werden nun das Ende der Frist abwarten, die Bewerbungen dann sichten und nach direkten Gesprächen mit den Bewerbern entscheiden, wer den Zuschlag erhält.» Verpachtet werden soll das Bistro ab Sommer oder nach Vereinbarung. Wann es unter dem neuen Pächter eröffnet wird, ist also noch offen.

In Sisseln gibt es bisher ein Restaurant, die «Pinte» an der Hauptstrasse. Wirt Franz Dominik Brogle antwortet auf die Frage, ob das Bistro künftig eine Konkurrenz für sein Restaurant darstellen könnte, kurz: «Nein.»