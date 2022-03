Sisseln: Witterung sorgt für frühen Run aufs Pneuhaus Ritschard

Sisseln «Das hatten wir noch nie»: Frühlingssonne sorgt für verfrühten Ansturm beim Pneu-Fachmann Die Faustregel sagt: Ab Ostern sollte man auf Sommerreifen umsteigen. Doch beim Pneuhaus Ritschard in Sisseln setzte der Witterung wegen bereits sechs Wochen zuvor der erste Grossandrang ein. Das ist für Inhaber Albert Dina Balsam auf die Seele – nach einem Jahr, in dem wegen Lockdown und Homeoffice so manches Auto kaum bewegt wurde. Dennis Kalt 24.03.2022, 05.00 Uhr

Um die 20 Autos bereift Inhaber Albert Dina im Sissler Pneuhaus Ritschard an Spitzentagen. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Es ist eine Faustregel, die seit Jahrzehnten Gültigkeit hat, wenn es um die Bereifung geht: «Von ‹O› bis ‹O›.» Konkret: Ab Oktober ist die Zeit, von Sommer- auf die Winterpneus zu wechseln; und ab Ostern von Winter- auf Sommerpneus.

Aber, so weiss Albert Dina, der seit 26 Jahren das Pneuhaus Ritschard in Sisseln führt: In Sachen Pneuwechsel ist so manche Fahrzeughalterin und mancher Fahrzeughalter wetterfühlig. So sagt er denn auch:

«Kaum war die Sonne da, dachten viele bereits an Sommerreifen.»

Und so verwundert es denn auch nicht, dass Dina und seine zwei Mitarbeitenden bereits vor drei Wochen – also anderthalb Monate vor Ostern – die Schlagbohrer dröhnen liessen. «Bereits im dritten Monat eines Jahres so viele Kundinnen und Kunden – das hatten wir noch nie», freut sich Dina.

Schweres Jahr wegen Lockdown und Homeoffice

Der verfrühte Kundenandrang auf das Pneuhaus ist für Dina Balsam auf die Seele. Denn im vergangenen Jahr litt er, wie so viele andere Pneuhäuser, unter den Pandemiemassnahmen.

Dina erzählt etwa von einer Familie mit drei Autos, die nur noch eines mit Winterpneus bereifen liess. Dies, weil das Paar vom Homeoffice aus arbeitete und so kaum noch auf das Auto angewiesen war. «Letztes Jahr hatten wir stark zu kämpfen», sagt Dina. «Es war viel weniger los.»

Pneuhäuser spüren die Grenznähe

Auch die Lage zum grenznahen Ausland im Verbund mit dem starken Franken ist eine Herausforderung. Sie führe dazu, dass so manch eine oder einer aus der Region zum Pneuwechsel über die Grenze fahre. «Kürzlich hat sich bei mir jemand nach zwei Reifen für einen Anhänger erkundigt, ist aber dann nach Deutschland gefahren, weil er dort ein um 30 Franken günstigeres Angebot entdeckt hat», so Dina.

Vor diesem Hintergrund sei denn auch die Pflege der Stammkundschaft wichtig. Dina sagt:

«Nur Kundschaft, die zufrieden ist, kommt auch wieder.»

Entscheidend ist dabei unter anderem die Geschwindigkeit des Wechsels. Zwar kann Dina nicht mit einem Formel-1-Boxenstopp mithalten. Aber: «Einen Satz Komplettreifen wechseln wir in 10 bis 15 Minuten.»

Der Trend geht zum Ganzjahresreifen

Wichtiger als die Geschwindigkeit sei jedoch die Sicherheit. Jede Radmutter müsse fest sitzen, um auszuschliessen, dass der Kunde oder die Kundin bei der Fahrt aus dem Pneuhaus von seinem Rad überholt werde. So hängt denn auch an der Wand eine Liste aus, die für jedes Modell angibt, mit welchem Drehmoment die Radschrauben angezogen werden müssen. Dina sagt:

«Bei mir hat noch niemand ein Rad verloren.»

Corona und das Fehlen eines richtigen Winters über die letzten Jahre habe den Trend zu Ganzjahresreifen noch einmal verstärkt. Verhehlen will Dina nicht, dass er an diesen weniger verdiene, weil das Wechseln entfalle.

Jedoch würde er sie gewissen Kundinnen und Kunden empfehlen. Etwa für den Zweitwagen oder für Fahrerinnen und Fahrer, die nur in der Stadt oder im Flachen unterwegs seien. Letztlich, so Dina, sei der Kundenwunsch massgebend.