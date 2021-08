Fredy Böni tritt Ende jahr nach 16 Jahren als Ammann ab

Serie: Lokalpolitiker Weshalb sich Fredy Böni in den letzten Jahren mehrfach überlegte, den Bettel hinzuschmeissen – und es doch nicht tat Als Segler ist sich Fredy Böni rauen Wind gewohnt. Damit kann er auch als Politiker leben. Kein Verständnis hat er aber, wenn Morddrohungen in seinem Briefkasten liegen oder er als Rassist beschimpft wird. Ende Jahr tritt der langjährige Gemeindeammann von Möhlin und ehemalige SVP-Grossrat von der politischen Bühne ab. Thomas Wehrli 05.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fredy Böni, Gemeindeammann von Möhlin, tritt Ende Jahr von der politischen Bühne ab. Roland Schmid

Politik hat viel mit Segeln gemeinsam. Bei beidem kann man gehörig Fahrt machen, segelt bisweilen hart am Wind, wird gelegentlich auch ausgebremst – und bei beidem sind Stürme zwar nicht angenehm, aber sie gehören dazu.

Fredy Böni kennt beides bei beidem, die schönen wie die schwierigen Tage, den Rücken- wie den Gegenwind. Der 65-Jährige, ein leidenschaftlicher Segler mit eigenem Boot auf dem Neuenburgersee und über 10'000 Seemeilen auf dem Meer, steht seit 2006 in Möhlin am Gemeindesteuer.

Noch. Denn Ende Jahr ist Schluss. Dann zieht sich Fredy Böni, der von 1995 bis 2015 für die SVP auch im Grossen Rat sass, aus der Politik zurück. Das Fricktal verliert mit Böni einen der letzten grossen Politdinosaurier, einen Macher, einen Kämpfer, der aber auch Kompromisse schmiedete, der immer nur das Eine wollte: das Beste für sein Dorf.

Fredy Böni im Video über sein erstes politisches Amt, seine grösste Niederlage und den schönsten Moment. Thomas Wehrli

Ist es ihm geglückt? Weitgehend. Böni hat viel erreicht für Möhlin, hat viel bewirkt im Dorf. Er musste aber auch die eine oder andere Niederlage einstecken, eine besonders bittere im letzten Jahr, als die Möhliner die gemeinsame Testplanung mit Rheinfelden für ein Areal hinter dem Bahnhof Möhlin abgelehnt haben. Böni räumt ein:

«Das schmerzte schon, denn dahinter standen mehr als sechs Jahre Planung.»

Begraben war damit auch die Hoffnung, die Mittelschule Fricktal ins Dorf zu holen, denn die Schule wäre Teil des Areals gewesen. Rheinfelden sattelte nach dem Nein aus Möhlin um und blieb mit einem anderen Pferd, dem «Engerfeld», im Rennen. In wenigen Wochen wird klar sein, ob die Schule nach Frick, Stein oder Rheinfelden kommt; die besten Karten hat nach der Anhörung Stein.

Solidarität leidet unter der Ego-Kultur

Es war nicht der erste Entscheid, bei dem Böni erlebte, dass sich die Gesellschaft in den 16 Jahren, in denen er dem Dorf als Ammann vorsteht, verändert hat. «Es hat sich eine Ego-Kultur entwickelt», bilanziert Böni. Zuerst ich, dann die anderen. «Darunter leidet die Solidarität», sagt Böni, rührt seinen Kaffee um, blickt durch das Fenster des «Bata Club Haus» auf den Bata-Park, diesen zum neuen Leben erweckten Zeugen vergangener, goldiger Industriezeiten, diesen wichtigen Teil der Möhliner Geschichte, fügt dann hinzu:

«Es hat mich deshalb tief beeindruckt, wie hilfsbereit die Menschen in der Coronapandemie waren.»

Der Bata-Park. «Auf das, was hier entstanden ist, bin ich stolz», sagt Böni, der auch die Kommission Bata-Park präsidiert. Diese Mischung aus Wohnen und Gewerbe, diese Erneuerung bei gleichzeitiger Wahrung der Geschichte – «das ist uns, glaube ich, ganz gut geglückt.» Das ist es. Und dafür bekam die Besitzerin, die Jakob Müller Immobilien AG, 2019 auch den Aargauer Heimatschutzpreis.

Platz für 400 bis 500 zusätzliche Einwohner

In diesem Gebiet liegt auch die Zukunft von Möhlin. Für 400 bis 500 zusätzliche Einwohner bietet der noch unerschlossene Ostteil des Bata-Parks Platz. «Ein Garant für die Zukunft», sagt Böni. Die Gemeinde soll wachsen, findet er, «aber es soll ein gesundes, verkraftbares Wachstum sein». Die Vorarbeiten dazu hat die Gemeinde bereits geleistet: Die Schulen wurden in den letzten Jahren im Gebiet Riburg zentralisiert.

Fredy Böni in der Allee im Bata-Park. Roland Schmid

Heute zählt Möhlin knapp 12'000 Einwohner, rund 2200 mehr als bei seinem Amtsantritt 2006. Da stellt sich die Frage: Ist Möhlin nun Stadt oder Dorf? Böni lächelt verschmitzt. «Es gibt beide Sichtweisen im Dorf.» Für die einen soll Möhlin ein Dorf bleiben, andere möchten in Richtung Stadt gehen. Für die einen kommen die Veränderungen zu langsam, für andere zu schnell.

«Dieses Spannungsfeld spürt man im Dorf», sagt Böni. Er selber kann mit beiden Sichten leben, mahnt aber: «Wir müssen den Weg zusammen gehen und auf diesem Weg dürfen wir nicht stehen bleiben.» Die Gemeinde sei heute «ein hochprofessionelles KMU» mit einem Umsatz von rund 44 Millionen Franken und 130 Mitarbeitenden. Es brauche professionelle und effiziente Strukturen – «und das funktioniert oft am besten regional».

Mit Kooperationen und Fusionen hat Böni, anders als einige Parteikollegen, keine Berührungsängste. «Wir sind in den letzten 16 Jahren rund alle zwei Jahre eine Kooperation eingegangen oder haben Institutionen zusammengelegt», sagt Böni, nickt. «Alle haben sich bewährt.»

Böni, dessen Vater bereits in der SVP politisierte, denkt dabei an die Spitex Fricktal AG ebenso wie an den Zusammenschluss der Feuerwehren Möhlin/Zeiningen. Seinem Nachfolger – um das Ammannamt wird es eine Kampfwahl geben – rät Böni, regional zu denken.

«Ein Verharren in den eigenen vier Wänden funktioniert heute nicht mehr.»

Wobei dieses Denken auch in Möhlin nicht alle teilen. «Gärtchendenken» nennt es Böni. Er versteht zwar das Bedürfnis, Grenzen zu ziehen, glaubt aber, dass es kein zielführender Weg ist. In Möhlin bricht sich das Denken in (Dorf-)Grenzen oft dann Bahn, wenn es um eine Änderung der Bau- und Nutzungsordnung geht. Dann zieht sich, wie bei der «Leigrube», bisweilen ein tiefer Graben durch das Dorf – und brachte Böni auch schon das eine oder andere Mal an seine Grenzen.

Morddrohungen im Briefkasten

Als ehemaliger NLB-Handballer ist er sich zwar harte Kämpfe gewohnt. Kein Verständnis hat er, wenn die politischen Kämpfe mit Hass geführt werden, wenn anonyme Briefe mit Morddrohungen im Briefkasten liegen, wie das bei der Anpassung der BNO der Fall war, wenn er als Rassist beschimpft wird, wie damals, 2020, als der Gemeinderat wegen Corona ein Schutzgitter um die Asylunterkunft ziehen liess.

«Es gab in den letzten 16 Jahren zwei, drei Momente, wo ich mir ernsthaft überlegt hatte, den Bettel hinzuschmeissen.»

Er liess es, das Politgen war stärker, die Liebe zum Dorf grösser. Böni nippt am Kaffee. Der Schalk um die Augen, der ihn sonst auszeichnet, ist für einen Moment verschwunden. «Das Klima ist in der Schweiz in den letzten Jahren rauer geworden», sagt er. Man ziele heute viel öfter direkt auf die Person. Böni ist überzeugt, dass die sozialen Netzwerke diese Entwicklung begünstigen. «Sie haben die Kommunikation verändert.» Nicht nur zum Guten.

Ausser Fredy Böni treten in Möhlin alle Bisherigen bei den Wahlen im Herbst wieder an. Zvg

Zählen konnte er in solch schwierigen Momenten auf eine Handvoll Vertrauenspersonen – und seine Familie. «Meine Frau hat mir in all den Jahren den Rücken frei gehalten», sagt Böni, der zweifache Vater und vierfache Grossvater, für den Politik immer auch ein Ausgleich zu Beruf und Familie war.

Mit den Jahren dünnhäutiger geworden

Er sei in den letzten Jahren schon dünnhäutiger geworden, gibt Böni unumwunden zu. Auch deshalb sei es jetzt Zeit, zu gehen, «in einem Moment, in dem es noch gut ist».

Böni geht mit einem «lachenden und einem weinenden Auge». Weinend, weil die Politik sein Leben geprägt hat, weil er ein Vollblutpolitiker ist, der hart in der Sache sein kann, aber das Herz am richtigen Fleck hat. Weinend auch, weil er Respekt hat vor der Leere, auch in der Agenda.

«Das Coronajahr war da schon mal ein Testlauf.»

Lachend, weil er so wieder mehr Zeit für sein Versicherungsbüro, seine Familie und das Segeln hat. Hart am Wind zu sein – ohne politischen Gegenwind im Gesicht. Darauf freut sich Böni.