Serie «Ich gehe leichter durch die Welt» – so geht es dem Aargauer Theologen nach einer Woche Fasten Eine Woche lang nichts essen. Das gehört für den Theologen Bernhard Lindner seit Jahren zum Lebensrhythmus. Die AZ hat ihn dieses Jahr beim Fasten begleitet. Wie fällt seine Bilanz aus? Ein Rück- und Ausblick in zehn Punkten. Thomas Wehrli 16.03.2021, 05.00 Uhr

Bernhard Lindner fastet ein- bis zweimal im Jahr und ist auch regelmässig auf dem Jakobsweg unterwegs.

Thomas Wehrli (14. Juli 2015)

Geschafft. Bernhard Lindner hat seine Fastenwoche am Freitag mit dem Fastenbrechen – einem warmen Apfel – beendet. Seit fast zwei Jahrzehnten fastet der 60-jährige Theologe einmal pro Jahr eine Woche lang, in manchen Jahren auch zweimal. Lindner fastet nicht, um abzunehmen, sondern um näher bei sich zu sein, bei Gott auch. Sich zu erden, sich tiefer zu spüren – das gelang dem Erwachsenenbildner auch diesmal, wie er erzählt.

Zwei Fastengruppen hat Lindner in diesem Jahr begleitet, eine in Sulz, eine an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Die beiden Gruppen waren ganz unterschiedlich unterwegs. Die eine, jene in Sulz, real, die andere virtuell. Die eine traf sich am Abend, die andere am Mittag. Die eine war religiös-spirituell unterwegs, die andere weltlich-spirituell. Für beide kann Lindner bilanzieren:

«Die Woche war intensiv, die Gruppe spannend, das Fasten ein Mehrwert.»

Die «Aargauer Zeitung» hat Lindner die ganze Woche über begleitet, hat von seinen Höhen berichtet, seinen schwierigen Momenten – und dem Glücks­gefühl, sich selber tiefer zu spüren.

Am Montag, gut zwei Tage nach dem Fastenbrechen, zieht die AZ mit Lindner, der gut 14 Jahre lang Gemeindeleiter in Oeschgen war und heute bei der römisch-katholischen Kirche im Aargau arbeitet, eine Bilanz in zehn Stichworten.

«Der Beginn», sagt Lindner, ohne zu zögern. Denn vor dem Fasten wisse man nie, wie der Körper diesmal reagiere. Fragen wie «Komme ich gut durch die Woche?» oder «Zeigt der Körper Nebenwirkungen?» stellen sich. Bekannte Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen oder auch Schwindelgefühle. «Manche erleben in der Fastenwoche auch eine Krise», weiss Lindner. Wie war es bei ihm diesmal?

«Ich kam diesmal sehr gut durch die Woche und hatte keine Nebenwirkungen.»

Lindner überlegt kurz, fügt dann hinzu: «Es ging mir besser als andere Jahre.» Weshalb dies so ist, kann Lindner nicht genau sagen. «Vielleicht ging ich weniger gestresst in die Fastenwoche», vermutet er.

Dies könne durchaus auch am vermehrten Homeoffice liegen. «Man ist so automatisch etwas entschleunigt.» Zudem konnte er sich im Vorfeld besser und bewusster vorbereiten. «Ich habe bereits im Vorfeld die Ernährung angepasst.»

Ein weiterer Grund könnte, so Lindner, die veränderte Arbeitssituation sein. Hatte er lange parallel zwei Jobs – er war Gemeindeleiter und arbeitete zugleich als Erwachsenenbildner –, arbeitet er nun hauptsächlich bei der Fachstelle Bildung und Propstei der römisch-katholischen Kirche im Aargau.

Es habe nicht den einen ultimativen Moment gegeben, sagt Lindner. Ein schöner Moment sei auch diesmal der Anfang gewesen:

«Es gibt ein gutes Gefühl, die körperliche Entlastung zu spüren, wenn der Körper nicht mehr verdauen muss.»

Energie werde frei und «ich habe dadurch das Gefühl, näher zu mir selbst zu kommen». Ein zweiter besonderer Moment sei jedes Mal auch das Fastenbrechen. Den ersten Bissen in den Mund zu nehmen, ihn genüsslich zu kauen, zu spüren, wie sich der Geschmack im Mundraum verbreitet – «das ist ein Moment, in dem man dankbar ist für das Geschenk des Lebens».

Ein besonderer Moment in der Fastengruppe sei das Fuss-Heubad gewesen. Die Wärme und der Duft ­– «einfach gewaltig», schwärmt Lindner.

Es war am dritten Morgen. Lindner war erst kurz wach, noch nicht am Frühstückstisch. Wie er da sass und aus dem Fenster blickte, spürte er eine tiefe Freude in sich, eine grosse Dankbarkeit auch. Und, ja, er habe sich in diesem Moment auch besonders nahe bei Gott gewusst. «Im Alltag geht dieses Bewusstwerden und Bewusstsein gerne etwas unter», weiss er. Und weiter:

«Beim Fasten gelingt es mir, mir und Gott näher als sonst zu sein.»

Tiefe Momente hat Lindner auch mit seinen beiden Fastengruppen erlebt. Einer war der Moment, in dem er das Lied «Gracias A La Vida» einspielte. Das Lied handelt davon, wie wertvoll das Leben ist, wie schön es ist, Augen zu haben, um die Liebsten und die Welt zu sehen. «Das hat mich und auch andere tief bewegt.»

«Einen wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln», sagt Lindner. Er werde sich bemühen, bewusster und langsamer zu essen, «die Lebensmittel noch mehr zu würdigen». Viele seien Geschenke der Natur – «dieses Bewusstsein will ich mir bewahren».

Lindner lacht. «Einige Kilos.» Wie dies sei, werde sich weisen. Zurücklassen möchte er die Zerrissenheit, die das Berufsleben ein Stück weit mit sich bringe:

«Im Alltag prasselt vieles auf einen ein und bestimmt einen.»

Hier möchte Lindner achtsamer sein, vermehrt machen, was ihm guttut, vermehrt lassen, was ihm weniger bekommt. «Ich möchte die Nähe zu mir, die ich beim Fasten spürte, auch im Alltag stärker erleben.»

«Sehr gut», sagt Lindner. Er habe das Gefühl, Verspannungen hätten sich gelöst und auch den Gelenken gehe es besser. «Ich gehe leichter durch die Welt», sagt der Theologe – und meint damit nicht das Gewicht.

Lindner überlegt kurz, sagt dann: «Der Mensch ist ein ganzheitliches Wesen.» Körper und Seele seien eins, gehörten untrennbar zueinander. «Das Fasten wirkt deshalb ganzheitlich.» Er fühle sich nach der Fastenwoche geerdeter – und auch weniger überflutet.

Beim Autofahren hört Lindner sonst oft Radio, am Abend schaut er sich die Nachrichten im Fernsehen an. Auf beides verzichtete er in der letzten Woche teilweise – auf das Radiohören bewusst, auf die Nachrichten im Fernsehen, weil die Gruppentreffen in Sulz am Abend stattfanden. Und? «Es ging mir gut dabei», sagt Lindner.

Weniger von aussen mit Musik berieselt und mit Nachrichten geflutet zu werden, bedeute, mehr Platz für sich selber zu haben:

«Mehr Zeit hinzuschauen, wie es mir geht und was für mich wichtig ist.»

Der Theologe nennt es «der Seele Raum geben».

«Das ist jedes Mal ein spezieller Moment», sagt Lindner. Am Freitag beliess es bei dem Apfel, den er beim Fastenbrechen zusammen mit den Teilnehmern der beiden Gruppen genoss. Am Samstag gab es dann am Morgen einen Haferschleimbrei. «Das habe ich zum ersten Mal ausprobiert und finde es angenehm.»

Er will in den nächsten Tagen dabei bleiben. Am Samstagmittag gab es dann eine Gemüsesuppe, am Abend Spaghetti. Lindner:

«Mit jeder Mahlzeit kommen neue Geschmäcker dazu.»

Es sei ein langsames Wiederentdecken der Lebensmittel. Lindner stutzt, überlegt kurz, sagt dann: «Eigentlich ist es eher ein Neuentdecken.» Der Theologe will nicht alle Lebensmittel sogleich wieder essen. «Auf Fisch, Fleisch und Käse möchte ich noch eine Weile verzichten.» Und Schokolade? Wieder lacht er. «Mal sehen.»

«Es fällt leichter, wenn man gemeinsam fasten kann», weiss Lindner. Eine Gruppe bietet ein Forum für den Austausch. Man helfe sich auch gegenseitig über Fastenkrisen hinweg. In die Abschiedssitzungen der Fastengruppen mischte sich neben der Freude, es geschafft zu haben, denn auch etwas Wehmut, sich nun nicht mehr oder nicht mehr so oft zu begegnen. Lindner erklärt:

«Man erlebt tiefe Momente miteinander und zeigt ein Stück von sich selber.»

Das schaffe eine Verbindung, stifte Gemeinschaft. «Man geht ein kurzes, aber intensives Wegstück miteinander.» Wobei: Die Wege kreuzen sich oft wieder – spätestens in einem Jahr, wenn Lindner wieder zur Fastenwoche einlädt. «In Sulz sind viele Teilnehmer jedes Jahr dabei.»

Für die Fachhochschule Nordwestschweiz kann es Lindner nicht sagen, da er hier zum ersten Mal eine Fastengruppe leitete.

«Kommt bestimmt», sagt Lindner. In Sulz habe man das Datum bereits vereinbart. «Wieder in der Fastenzeit.» Und auch ein Thema ist bereits klar: der abnehmende Mond.

Für sich selber überlegt Lindner, ob er im Herbst nochmals eine Fastenwoche einschalten will, wie er es auch schon gemacht hat. Dafür spricht die positive Erfahrung, die er jedes Mal macht. Dagegen, dass der Herbst nicht die optimale Jahreszeit ist:

«Denn der Körper bereitet sich auf den Winterbetrieb vor und verlangt stärker nach Nahrung als im Frühjahr.»