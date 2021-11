Serie Der Vater ein Sir, der Sohn ein Nobelpreisträger: Zwei Fricker schreiben Medizingeschichte Wer in Frick den Namen Theilerweg auf dem Strassenschild liest, kennt nicht die Geschichte dahinter. Weiss nicht, dass Arnold Theiler 1891 nach Südafrika auswanderte und dort viel im Kampf gegen Tierkrankheiten erreichte. Und dass Sohn Max Theiler den Nobelpreis erhielt. Thomas Wehrli 12.11.2021, 11.02 Uhr

Arnold Theiler aus Frick wurde vom englischen König geadelt. Bild: Library of Congress

In vielen Dörfern tragen Strassen den Namen einer berühmten Einwohnerin oder eines einflussreichen Einwohners. Die AZ stellt in einer losen Serie Dorfstrassen im Fricktal vor, deren Namensgeber viel erreicht haben.

Den Anfang macht der Theilerweg in Frick. Er liegt zwar etwas unscheinbar, hat aber eine ganz grosse Familiengeschichte im Rucksack: Arnold Theiler wurde geadelt, Max Theiler erhielt den Nobelpreis.

Einsatz für die Fricker Bezirksschule

Angefangen hat alles 1866 mit der Berufung von Franz Theiler zum Lehrer für Mathematik, Physik und Naturgeschichte an die neu gegründete Bezirksschule in Frick. «Rektor Theiler fühlt sich in der Dorfgemeinschaft rasch heimisch», schreibt alt Gemeindeschreiber Heinz Schmid in einem äusserst lesenswerten Artikel in «Frick – Gestern und Heute (Ausgabe 1996).

Franz Theiler engagiert sich von Anfang an stark im Dorf, stärkt das kulturelle Leben und führt die Schule in die Zukunft. «Die starke Persönlichkeit und die Beharrlichkeit von Rektor Theiler sichern der Fricker Bezirksschule das Überleben in den von Finanznöten geplagten ersten Jahrzehnten.

Auswanderung mit 24 Jahren in die Burenrepublik Tranvaal

Die Familie Theiler hat fünf Kinder. Berühmtheit erlangt der älteste Sohn, Arnold Theiler. Er studiert Veterinärmedizin und übernimmt eine Praxisstellvertretung. Das ist auf Dauer aber nichts für den abenteuerlusti-gen Fricker – er wandert 1891, 24-jährig, in die Burenrepublik Tranvaal aus. Hier erlebt er «einen dornenvollen Weg zum Erfolg», wie Schmid schreibt.

Dabei fängt alles – abgesehen von seinem Koffer, der erst ein Vierteljahr später eintrifft – vielversprechend an. Nach einer Eingewöhnungszeit will er sich in Johannesburg als Tierarzt niederlassen. Doch da zerstört ein Schicksalsschlag seine Pläne. «Theiler verliert bei einem Unfall an einer Maschine die linke Hand», so Schmid. Er verheimlicht dies in den Briefen an die Familie in der Schweiz, weil er die Eltern nicht belasten will.

Vom Unfall erzählt er nur seiner Jugendliebe Emma Jegge und bietet ihr die Auflösung des Verlöbnisses an. Diese nimmt nicht an – und reist ihm nach. Sie berichtet ihrer künftigen Schwiegermutter in einem Brief offen: «Arnold hatte bis dato kein Glück.»

Multitalent, das unermüdlich arbeitet

Theiler gibt nicht auf, es ist aber in den ersten Jahren ein stetes Auf und Ab. Der angesehene Bakteriologe forscht an einer Serumimpfung gegen die Rinderpest, bekämpft die Pferdeseuche und kümmert sich auch um die Heuschrecken-Plage. Er ist ein Multitalent, das unermüdlich arbeitet.

Als er 1899 für einen Kongress nach Europa reist, kommt es auch zum Wiedersehen mit seiner Familie. Erst vor dieser Reise erfahren die Verwandten in de Schweiz von der Schwiegertochter vom Unfall, der inzwischen acht Jahre zurückliegt.

Schmid bilanziert in seinem Beitrag: «Theiler kann nach der Jahrhundertwende endlich die Früchte seines unermüdlichen Tatendranges ernten.» Er verfasst zwischen 1902 und 1907 mehr als hundert Publikationen und kann 1908 die nach seinen Ideen gebaute Versuchsanstalt zur Erforschung von Tierkrankheiten nördlich von Pretoria beziehen. 1920 wird Theiler der erste Dekan der neu gegründeten Veterinär-Fakultät.

Ein Fricktaler wird zum Sir geadelt

Seine Erfolge werden breit gewürdigt. 1914 adelt ihn der englische König, sieben Universitäten verleihen den zum Sir ­erhobenen Theiler die Ehrendoktorwürde und 22 wissenschaftliche Gesellschaften ernennen ihn zum Ehrenmitglied.

Max Theiler wurde mit dem ­Nobelpreis ausgezeichnet. Bild: Bettmann

Die vier Kinder der Familie haben alle grosses Talent und Sohn Max wird Medizingeschichte schreiben. Er studiert Humanmedizin und wird mit nur 23 Jahren bereits Mitglied der Königlichen Chirurgischen Gesellschaft. Auch er arbeitet als Bakteriologe. Sein Hauptziel ist es, das Gelbfieber, eine tödliche Tropenkrankheit, zu bekämpfen.

«1929 selbst lebensgefährlich an Gelbfieber erkrankt, entdeckt er 1940 den vollständigen Infektionsweg», so Schmid. Er hat es geschafft und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges werden in New York, wo Theiler seit 1930 arbeitet, an die 28 Millionen Impfdosen hergestellt.

Max Theiler bekommt den Nobelpreis für Medizin

Max Theiler hat viel für die Weltgesundheit und den Kampf gegen Krankheiten getan und erreicht. Die Ehrung dafür bekommt er 1951. Da «wird der stille und beschiedene Wissenschafter für eine medizinische Forschungsarbeit mit dem ­Nobelpreis ausgezeichnet», schreibt Schmid und bilanziert: «Es darf ohne Übertreibung behauptet werden, dass sich die Familie Theiler wie kaum eine andere um das Gesundheitswesen verdient gemacht hat.»