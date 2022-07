Serie unbekannte Ruinen im Aargau: Ruine Urgiz in Densbüren

SERIE AARGAUER RUINEN (3/5) Baute ein ehemaliger Kreuzritter die Burg Urgiz in Densbüren? In einer Serie beleuchtet die AZ bisher eher unbekannte Ruinen im Aargau. Die «Urgiz» in Densbüren gilt dabei als eine der eigenartigsten Burgruinen im Aargau. Ihre Geschichte gibt bis heute viele Rätsel auf. Schon der Name lässt viel Raum für Spekulationen. Hat sich vielleicht ein ehemaliger Kreuzritter gebaut und sie nach dem Engel Uriel benannt? Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 07.07.2022, 05.00 Uhr

Historiker Linus Hüsser auf den Überresten des einstigen Hochwachthäuschens. Thomas Wehrli

Die Ruine Urgiz in Densbüren hat es dem Fricktaler Historiker Linus Hüsser schon als Kind angetan. «Von der Elternwohnung in Herznach sah ich direkt zur Ruine», erzählt Hüsser, während wir über den schmalen Pfad zur Burg hinaufsteigen.

In einem Buch, das ihm der Vater einmal gab, fand er Informationen zur Burg. «Viel war es nicht», erinnert er sich und fügt schmunzelnd an: «Um das Buch lesen zu können, musste ich zuerst die alte Frakturschrift lernen.»

Der Anstieg zur Ruine Urgiz in Densbüren ist kurz, aber steil. Thomas Wehrli

Seither hat Hüsser die Ruine nicht mehr losgelassen. Er hat alles an Material zur Ruine gesichtet und gelesen, was es gibt. «Vieles bleibt aber im Dunkeln», erzählt er. So auch, wie es zu dem eigenwilligen Namen Urgiz gekommen ist. Eine Theorie besagt, dass die Erbauer ihn vom jüdisch-christlichen Engel Uriel abgeleitet haben. Hüsser dazu:

«Spekuliert wird, dass ein ehemaliger Kreuzzugritter seine Burg auf dem Felskopf nach diesem Engel benannt hat.»

In diesem Fall wäre wohl ein Ritter von Uriol mit in den Kreuzzug gezogen, denn die Adelsfamilie gilt als möglicher Erbauer der Burg. Dazu passt eine Begegnung, die ein Onkel von Linus Hüsser vor 25 Jahren hatte. Ein Mann, den er nicht kannte, suchte das Gelände bei der Ruine intensiv ab – nach einer Pflanze, die aus Palästina stammte und von Kreuzrittern mitgebracht worden sei. «Er sagte meinem Onkel, dass er sie hier gefunden habe.»

Errichtet wurde die Urgiz wohl im 12. Jahrhundert und diente der Familie als Verwaltungszentrum und Rodungsburg.

Linus Hüsser stellt die Ruine Urgiz vor. Thomas Wehrli

Burg bei der Neulandgewinnung entstanden?

«In dieser Zeit wuchs die Bevölkerung stark und mit Rodungen wurden neue Gebiete erschlossen», erklärt Hüsser. Der Strassburger Bischof, dem das obere Staffeleggtal gehörte, dürfte zur Landgewinnung ein «Geschlecht aus dem niederen Adel» im bis dahin wenig besiedelten Juragebiet südlich von Herznach beauftragt haben.

«Das neue Wohngebiet wurde dann wie anderenorts mit einer Burg gesichert», so Hüsser. Er blickt sich auf dem Felskopf um, wo einst die Burg stand. Viel ist von den Mauern nicht mehr auszumachen, Gras wuchert in den Überresten des runden Wehrturms.

Historiker Linus Hüsser in den Überresten der einstigen Burg. Thomas Wehrli

Gegen Westen fällt das Gelände senkrecht ab, auf den anderen drei Seiten sicherte ein Wall-Graben-System die Burg. Hüsser weiss:

«Die Burg gilt als eine der eigenartigsten im Aargau.»

Besser sind die Sockelmauern des Hochwachthäuschens erhalten, das spätestens im 17. Jahrhundert auf dem Plateau gebaut wurde. Die Mauern wurden 1996/97 im Rahmen eines Arbeitslosenprojekts saniert. «Für ausgedehnte Grabungen fehlte aber leider das Geld», sagt Hüsser, bückt sich, hebt ein Ziegelstück auf. «Das dürfte vom Dach des Hochwachthauses stammen.»

Es ist nicht die einzige Erinnerung an glorreichere Zeiten der Anlage, die herumliegt. «Es gibt aus den letzten Jahrzehnten einige Lesefunde, etwa Tierknochen oder kleine Glas- und Keramikscherben von mittelalterlichen Gefässen vom 12. bis 15. Jahrhundert.

Auch wenn man nicht viel weiss über die Burg, mit einer alten Mähr kann Hüsser aufräumen:

«Die oft gehörte Behauptung, die Urgiz sei beim Basler Erdbeben von 1356 für immer in Trümmer gesunken, entbehrt jeglicher Grundlage.»

Auch über 50 Jahre später stand die Burg noch – inzwischen gehörte sie der Brugger Familie Effinger, welche die Urgiz als Lehen vom Strassburger Bischof erworben hatte. «Selbstverständlich wurde die enge Burg nicht zum Wohnsitz der Effinger», erzählt Hüsser. «Diese residierten lieber in Brugg und liessen sich im Staffeleggtal durch einen Vogt vertreten.»

Ins Signalfeuernetz eingebaut

Im 15. Jahrhundert war die Burg Zankapfel in einem Rechtsstreit, 1502 ging sie schliesslich für 325 Gulden in den Besitz von Bern über. Bern überliess die Burg dem Zerfall und nutzte nur mehr den Urgizfelsen militärisch, als Teil des Hochwachtsystems. «Dank diesem Signalfeuernetz konnten die Truppen vom Genfersee bis in den Aargau innert weniger Stunden mobilisiert werden.»

