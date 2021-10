Fricktaler Hofladenbetreiber: Weit über 90 Prozent sind ehrlich

Selbstbedienung Was Hofladenbetreiber erleben: Einer schmuggelte das Fleisch im Kartoffelsack raus Fricktaler Hofladenbetreiber sind sich einig: Weit über 90 Prozent der Kundinnen und Kunden legen auch den Betrag in die Kasse, für den sie sich bedient haben. Dennoch hat der Beerenhof in Wölflinswil seine Tiefkühltruhe mit der teuren Ware aus dem Hofladen entfernt. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Vertrauen auf die Ehrlichkeit der Kunden: Urs und Monika Weiss, Betreiber der «Früchtefarm» in Sulz. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Es ist ein Bekenntnis zu Lokalität und Nachhaltigkeit: Statt zum Grossverteiler zu fahren und sich dort mit Lebensmitteln einzudecken, die um die halbe Welt geschippert wurden, kauft man Eier, Fleisch, Konfitüre und Co. direkt beim Bauern. In den Hofläden weiss man, was man bekommt – zumindest die Kundinnen und Kunden. Denn: Die Landwirte wissen zuweilen nicht, was und wie viel bei Selbstbedienungsmodellen in der Kasse landet.

Aktuelles Beispiel ist eine Bäckerei in Balsthal (SO), die nach Ladenschluss Backwaren zur Selbstabholung anbietet. Der Ladenbesitzer fand in der Kasse unter anderem Unterlegescheiben für Schrauben und Knöpfe vor, mit denen jemand «bezahlt» hatte. Ausgewählt offenbar, weil sie in der Kasse klingeln und so den Anschein der Bezahlung erwecken, berichtet die Gratiszeitung «20 Minuten».

An das Gewissen appellieren

Das Problem mit unehrlichen Kundinnen und Kunden kennt man auch auf der «Früchtefarm» in Sulz. Zwar habe man mit Fremdkörpern in der Kasse noch keine negativen Erfahrungen gemacht, doch sei zeitweilen das eine oder andere Glas Konfitüre für lau mitgenommen worden. Die Betreiber Urs und Monika Weiss hingen darauf einen Zettel auf – nach dem Motto:

«Schön, dass euch unsere Konfi schmeckt, es wäre schade, wenn wir diese nicht mehr anbieten könnten.»

Wie Monika Weiss sagt, habe man damit direkt an das Gewissen jener appelliert, die sich kostenlos bedient hatten. Mit Wirkung: Der Konfitüren-Diebstahl habe rasch ein Ende gefunden.

Roger Schmid vom Beerenhof verkauft in seinem Hofladen in Wölflinswil selbst hergestellte Produkte. Bild: dka (6. Oktober 2020)

Verschont von unerwünschten Gegenständen in der Kasse seines Hofladens blieb bisher Roger Schmid vom Beerenhof in Wölflinswil. Doch auch er weiss von dreisten Aktionen zu berichten. Etwa habe eine Person Fleisch aus der Tiefkühltruhe in einen Sack Kartoffeln gepackt und lediglich den Sack Kartoffeln bezahlt, bevor sie den Laden verliess. Eine Kamera zeichnete alles auf und Schmid erstattete Anzeige. Er sagt:

«Die Tiefkühltruhe mit dem Fleisch steht jetzt nicht mehr im Laden. Das Risiko ist zu hoch.»

Auch Urs und Monika Weiss haben eine Überwachungskamera anbringen lassen, die sie jedoch wieder abmontierten. «Auch weil wir wollten, dass die Kundinnen und Kunden, die ehrlich sind – und das sind ja die allermeisten –, sich nicht beobachtet fühlen.» Ganz ungeschützt überlässt das Paar seinen Stand jedoch nicht der Öffentlichkeit. Sie haben Augenpaare an diesem befestigt. «Das hat eine präventive Wirkung», sagt Urs Weiss.

Manchmal rufen die Kunden an

Die befragten Hofladenbetreiber im Fricktal sind sich einig: Weit über 90 Prozent kommen dem Vertrauensprinzip, auf dem das Selbstbedienungsmodell basiert, nach. Von der Ehrlichkeit der Kundinnen und Kunden weiss etwa auch Hofladenbetreiberin Pia Steinacher aus Schupfart zu berichten:

«Es gab auch schon Zettel in der Kasse, auf denen Stand, dass der Kunde kein Geld dabeihatte und beim nächsten Mal bezahlen werde.»

Manchmal riefen die Kunden auch an, wenn sie vergessen haben, Geld in die Kasse zu legen.

Urs Weiss ist der Überzeugung, dass viele Bewohnerinnen und Bewohner froh um die lokalen Lebensmittel frisch ab Hof seien und wüssten, dass die Hof- und Selbstbedienungsläden bei fehlender Zahlungsmoral verschwinden würden. Einmal, so sagt Weiss, habe eine Person 20 Franken in die Kasse gelegt. Danach habe die Person jedes Mal, wenn sie vom Stand etwas mitgenommen habe, einen Zettel in die Kasse gelegt, mit dem entsprechenden Betrag, der ihr noch von den 20 Franken zur Verfügung steht. «Da musste ich schon schmunzeln», so Urs Weiss.

