Schwaderloch Nach dem Schicksalsschlag im Paradies: Warum sich ein Paar den Traum vom eigenen Gnadenhof verwirklichte Zwölf Hasen, 16 Meerschweinchen, neun Landschildkröten, dazu Katzen, Vögel und Fische – für Martina Gschwend und ihren Mann Reto ist der Betrieb zwar mit viel Aufwand verbunden, nach einer Hirnblutung ist das Tierparadies aber der beste Therapieplatz für sie. Nun hofft die Familie auf Unterstützung für ihren Gnadenhof. Dennis Kalt 17.05.2021, 05.00 Uhr

Reto und Martina Gschwend haben sich die Pflege von Kleintieren auf ihrem Gnadenhof Tierparadies zur Lebensaufgabe gemacht. Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Während sich die Schildkröten an der Sonne laben, raschelt es im Gebüsch: Ein Hase lässt sich den Löwenzahn schmecken. Nur wenige Meter weiter trällern die Kanarienvögel. Kater Mogli weicht beim Rundgang durch den Wildpflanzengarten, in dem das Violett der Lilien blüht, keinen Meter von der Seite. Rund um ihr Haus in Schwaderloch haben sich Martina und Reto Gschwend auf einem Areal von 750 Quadratmetern ein Naturparadies mit einem Gnadenhof für Kleintiere geschaffen.

Man merkt Martina Gschwend die Freude an, mit der sie von dem kleinen Paradies erzählt. Seit dem Umgang mit den Tieren gehe es ihr besser.

«Für mich ist das hier der beste Therapieplatz.»

2007 erlitt die heute 42-Jährige eine Hirnblutung, lag zwei Wochen im künstlichen Koma und musste wieder sprechen, essen und laufen lernen. Noch heute ist ihre rechte Körperseite gelähmt. Doch die Liebe und die Fürsorge für die Tiere, die sie aufbringt, geben ihr Kraft – «etwas Heilsames», wie sie sagt.

Die Schicksale der Tiere berühren sie

Mittlerweile sind es zwölf Hasen, 16 Meerschweinchen, neun Landschildkröten, je drei Kanarienvögel und Zebrafinken, vier Katzen sowie 25 Koi- und einige Goldfische, die im «Tierparadies» ein Zuhause gefunden haben. Mittlerweile sei die Kapazitätsgrenze für Hasen erreicht.

Unter anderem leben 25 Koifische auf dem Gnadenhof von Familie Gschwend. Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

«Wir stehen im Kontakt mit dem Naturschutz Aargau», sagt Gschwend. Hinter so manchem Tier stünde ein trauriges Schicksal. Dieses reichte von einem «Keine-Verwendung-mehr-Haben» bis zu einem Auffinden in einem verwahrlosten bis lebensbedrohlichen Zustand der Lebewesen. Solche Schicksale berühren Martina Gschwend immer auch. Sie sagt:

«Meine Eltern haben sich damals schon für arme Tiere oder jene aus Tierheimen eingesetzt. Bereits als Kind hatte ich ein grosses Herz für Tiere.»

Gestaltet hat Martina Gschwend auch einen kleinen Wohlfühlbereich für Tiere, die unter einer Krankheit leiden. Rund drei Dutzend verschiedene Heilkräuter hat sie im Garten angepflanzt: «Für fast jede Krankheit habe ich hier die richtige Pflanze.» Etwa Lavendel gegen Stress und Nervosität, wenn ein Tier nach einer Beschlagnahmung viel durchmachen musste.

Sie will anderen ein Vorbild sein

Natürlich, so Martina Gschwend, sei dies alles – das Giessen, Füttern und Pflegen – mit Unterstützung ihres Mannes und Drittpersonen mit viel Aufwand verbunden. Aber:

«Ich will den Menschen zeigen, dass man auch nach schweren Schlägen sich Ziele setzen und diese auch erreichen kann.»

Denn das Leben sei zu kostbar, um zu resignieren. Unterstützt beim Aufbau des Tierparadies hat Martina Gschwend ihr Mann Reto, der mit einem 100-Prozent-Pensum als angestellter CNC-Fräser berufstätig ist. Er baute in den letzten Monaten zahlreiche Ställe, Futterstationen und Durchgänge. Neben dem zeitlichen Aufwand ist der Unterhalt auch kostenintensiv. Rund 8000 Franken habe man für Material, Tierarzt und Futter seit Anfang Jahr aufgebracht, sagt Reto Gschwend.

Auf steinigem Terrain macht es sich eine der insgesamt neun Landschildkröten in der Sonne gemütlich. Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Aufgrund dessen hat das Reto Gschwend vor einigen Monaten den Verein Tierparadies Schwaderloch gegründet. «Natürlich hoffen wir auf Unterstützung», sagt er. Sei es in Form von materiellen oder finanziellen Spenden, der Mithilfe etwa beim Ausmisten oder der Patenschaft für ein Tier. Am Samstag, 22. Mai, ab 14 Uhr, findet denn auch ein Tag der offenen Tür statt, an dem Interessierte den Erlebnisgarten entdecken und die Tiere beobachten können.