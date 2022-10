Schupfart: Töfffahrer nach Unfall mit Reh schwer verletzt

Schupfart Töfffahrer kollidiert mit Reh: Er wird schwer verletzt ins Spital geflogen In Schupfart ist es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei ist ein Motorradfahrer mit einem Reh kollidiert. Ein Helikopter musste ihn daraufhin ins Spital fliegen. 06.10.2022, 09.51 Uhr

Der Töff landete in der Wiese neben der Strasse. Der Fahrer verletzt sich schwer. Kapo AG

Ein 46-jähriger ist am Mittwochabend kurz vor 18.00 Uhr mit seinem Motorrad auf der Wegenstetterstrasse von Schupfart in Richtung Wegenstetten unterwegs gewesen. Dabei ist er im Ausserortsbereich mit einem Reh kollidiert, das die Strasse überquerte. Das teilt die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mit. Der Töfffahrer sei zu Fall gekommen.