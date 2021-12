Flugplatz Schupfart: Schwerer Vorfall mit Segelflieger

Schupfart Schwerer Vorfall auf dem Flugplatz: Segelflieger kollidiert mit Seilschirm und muss Start abbrechen Das hätte übel ausgehen können: Im Mai 2019 kollidierte ein Segelflieger beim Start an der Seilwinde mit dem Seilschirm und musste den Start abbrechen. Pilot und Fluglehrer blieben dabei unverletzt. Es entstand allerdings Sachschaden. Nun liegt der Untersuchungsbericht vor. Nadine Böni Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Beim Start in Schupfart kollidierte ein Segelflieger mit dem Seilschirm. Gerry Thönen (21.12.2021)

«Das Gefahrenpotenzial dieser Situation war gross und ein folgenschwerer Unfall wäre kaum zu verhindern gewesen, wenn sich Seilfallschirm und Vorseil nicht selbsttätig vom Tragflügel des Segelflugzeuges gelöst hätten.» Das schreibt die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) in einem diese Woche veröffentlichten Bericht zu einem Vorfall auf dem Flugplatz Schupfart.

Doch der Reihe nach: Im Frühjahr 2019 fand auf dem Flugplatz in Schupfart ein Breitenförderungskurs des Segeflugverbands der Schweiz statt. Wegen ungünstiger Wetterbedingungen wurde den Teilnehmenden der sogenannte Windenstart angeboten. Dabei wird das Flugzeug mit einem langen, an einer Seilwinde befestigten Seil in die Luft gezogen.

Seil und Fallschirm kollidierten mit Flügel

Beim besagten Flug aber ging etwas schief. Seilanzug, Anrollen und Abheben verliefen gemäss Bericht «wie üblich für einen Windenstart». Danach aber steuerte der Pilot, ein Kursteilnehmer, das Segelflugzeug nicht in den Steigflug, sondern behielt eine flache, annähernd horizontale Flugbahn bei – rund 13 Meter über dem Boden. Im Bericht heisst es dazu:

«In dem Moment, als der Pilot für das Einleiten des Übergangsbogens am Steuerknüppel ziehen wollte, sagte der Fluglehrer, dass die Fluggeschwindigkeit zu gering sei.»

Der Fluglehrer klinkte das Windenseil aus und übernahm die Steuerführung. In der Folge öffnete sich der Seilfallschirm vor dem Segelflugzeug. Der Fluglehrer wollte diesem ausweichen, was aber nicht gelang – Seil und Fallschirm kollidierten mit dem rechten Tragflügel.

Der Fluglehrer konnte das Flugzeug danach zwar ohne weitere Ereignisse landen und die beiden Männer blieben unverletzt, an Flugzeug und Seil aber entstand Sachschaden.

Fluglehrer und Pilot fehlte die Erfahrung

Aus dem Bericht der Sust geht hervor, dass der Pilot zuvor erst wenige Windenstarts durchgeführt und der Fluglehrer kaum Erfahrung in der Instruktion von Windenstarts hatte. Dies wird als einer der Faktoren aufgeführt, die zum Vorfall beitrugen. Aber auch der geringe Abstand zwischen der Seilfallschirmkappe und der Schleppkupplung am Flugzeug wird genannt.

Vorschriften seitens des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (Bazl) zu Startwinden, Windenseilen, Seilfallschirmen und der Seilausstattung gibt es keine. Die Sust verweist daher auf Sicherheitsempfehlungen in Deutschland, wo solche Starts häufiger durchgeführt werden, und erlässt selbst Sicherheitshinweise.

Beispielsweise könne ein Zwischenseil den Abstand zwischen Fallschirm und Flugzeug vergrössern. Damit könne der Besatzung mehr Reaktionszeit verschafft werden, um einem Fallschirmseil auszuweichen. Die Segelfluggruppe Basel Fricktal als Betreiberin der Startwinde in Schupfart habe die erwähnten Sicherheitshinweise bereits umgesetzt, heisst es weiter. Demnach werden Windenstarts nur noch mit einem 20 Meter langen Zwischenseil durchgeführt.

