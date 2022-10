Deshalb wurde das Schneesportlager Schupfart unerwartet abgesagt

Schupfart Schneesportlager Schupfart 2023 abgesagt – das Lagerhaus spielte nicht mehr mit Für die Schupfarter Kinder und Jugendlichen ist es schon das dritte Mal, dass das Schneesportlager nicht stattfinden kann. Leiter Roger Hurschler wurde von der Absage ebenfalls überrascht – die Besitzerin des Lagerhauses stornierte den Aufenthalt plötzlich. Jael Rickenbacher 19.10.2022, 17.50 Uhr

Kein Schnee, Sport und Spass: Das Lager für die Schupfarter Kinder und Jugendlichen wurde erneut abgesagt. Jakob Helbig

Völlig unerwartet erreichte Roger Hurschler diesen Spätsommer die Absage des Lagerhauses, in dem das Schneesportlager Schupfart 2023 hätte stattfinden sollen. Seit Jahren sei jenes Haus in Saas-Grund die Wahl für das Lager gewesen. Hurschler schreibt in einer Gemeindenachricht: