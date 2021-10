Schupfart: Nach 40 Jahren ein grosses Motocross-Revival

Schupfart Nach 40 Jahren wieder ein grosses Motocross-Spektakel: «Wir haben Freude» Keine Rennveranstaltung, sondern ein Showfahren mit vielen ehemaligen Fahrern. Das Wetter hat perfekt mitgespielt. Die Organisatoren vom Velo-Moto-Club (VMC) Schupfart sind mit dem Verlauf zufrieden. Präsidentin Doris Müller zieht eine positive Bilanz. Peter Schütz Jetzt kommentieren 17.10.2021, 18.00 Uhr

Das Publikum ist beeindruckt, wie flott dieses Gespann im Gelände unterwegs ist. Peter Schütz

Nein, gestaubt hat es nicht. Und die Schlammschlacht blieb auch aus. Der Boden war zwar feucht, aber eben nicht so wie 1975, als die Startnummern an den Helmen der Motocrossfahrer nicht mehr zu erkennen waren. Der ehemalige Schweizer Meister Fritz Graf war damals nicht nur dabei, sondern gewann das Rennen auf der legendären Rennstrecke in Schupfart.

Fritz Graf ist am Sonntag wieder vor Ort und macht sich bereit. Peter Schütz

Am Sonntag war er wieder vor Ort, allerdings in anderer Mission – als Teilnehmer des Motocross-Revivals, das, wie die 15 Motocross-Rennen zwischen 1967 und 1981, der Velo-Moto-Club (VMC) Schupfart organisiert hat. Die letzten Rennläufe liegen also 40 Jahre zurück, was für den VMC ein guter Grund war, die alten Zeiten wieder aufleben zu lassen. Viele der früher aktiven Motocrossfahrer nutzten die Gelegenheit, sich auf den Sattel zu schwingen. Obwohl in die Jahre gekommen, haben sie das Motocrossfahren nicht verlernt, wie am Sonntag zu beobachten war.

Zutritt war ab 16 Jahren mit Covid-Zertifikat möglich

Der Schupfarter Kurs war anspruchsvoll, die Reifen mussten über gutes Profil verfügen, damit aus dem Revival keine Rutschpartie wurde. Aber alles im grünen Bereich: Die Fahrer hatten die Lage im Griff. Auch dort, wo es steil bergab ging.

Vorbildliche Haltung. Diese Fahrer haben keine Angst vor Gefälle. Peter Schütz

«Mach langsam», war von einer Besucherin zu hören, eine Empfehlung, die der derart Angesprochene glatt überhörte. Gas geben, dass es knattert und röhrt, und ab geht die Post – so lief das. Dass manch ein Töff nach den bergauf und bergab führenden Runden vor Dreck strotzte – kein Thema. Denn ein Fahrer sagte:

«Schupfart ist speziell. Da denkt man nicht ans Putzen.»

Bereits vor 10 Uhr herrschte an der Strecke zwischen Schupfart und Wegenstetten reger Betrieb, der Parkplatz war bald gut gefüllt. Der Zutritt ab 16 Jahren war nur mit Covid-Zertifikat möglich, auf dem Gelände unter freiem Himmel galt keine Maskenpflicht. Fast wirkte es, als ob Corona ausgeschaltet und alles wieder normal ist. Wobei: Wegen Corona fiel auch dieses Jahr das Schupfart-Festival vom VMC aus.

Eine Wiederholung ist derzeit nicht vorgesehen

«Das Motocross-Revival wäre eine Ergänzung gewesen», sagte VMC-Präsidentin Doris Müller gestern. Wäre es nicht etwas viel für die Organisatoren geworden? «Wir wären vielleicht müder gewesen», lachte sie. Und liegt eine Wiederholung vom Motocross-Revival drin? «Im Moment ist es ein einmaliger Anlass zum 40-Jahr-Jubiläum», stellte Doris Müller klar.

An zwei Samstagen und einem Freitag waren die Helfer des VMC mit dem Aufbau der Infrastruktur beschäftigt – rund 1000 Pflöcke einschlagen, einige Kilometer Absperrseile spannen, Sicherheitsvorkehrungen treffen, Werbebanner befestigen und vieles mehr.

Drei Tage Arbeit, die sich bezahlt machten. Zwar lag gestern, wie vielerorts auch, über Schupfart lange Zeit Nebel, aber: «Das Wetter ist gut», fand Doris Müller, «es ist trocken, wir haben Freude.»

Während der Kirchenruhe war das Fahrerlager gefragt

Die Freude griff um sich, das zeigten die Gesichter der Besucher. Das Geknatter der Motorräder störte offenbar keinen Menschen (die Kühe waren in Sicherheit), und falls doch, halfen Ohrenschützer. Einmal waren sie nicht nötig.

Während der Kirchenruhe bot das Fahrerlager viel zum Anschauen. Peter Schütz Letzte Vorbereitungen vor dem Start. Jetzt muss nur noch die Brille runter. Peter Schütz Zuschauer säumten die Strecke. Peter Schütz Hinein ins Motocross-Vergnügen. Peter Schütz Das Team Simon und Peppinghaus auf einer Hedlund von 1972. Peter Schütz Auf dem Weg ins Fahrerlager. Peter Schütz Mutige Seitenwagenfahrer. Gleich geht es bergab. Peter Schütz Mutig. Gleich geht es bergab. Peter Schütz

«Zwischen 11 und 11.20 Uhr ist absolute Kirchenruhe», teilte Sport-Speaker Sepp Betschart mit. Während der Kirchenruhe standen die Fahrerlager hoch im Kurs. Man kam ins Gespräch, bestaunte die Motorräder, darunter echte Oldtimer und Hingucker – immer noch fahrtüchtig.

Sieger gab es keine, denn das Revival war keine Rennveranstaltung, sondern ein Showfahren mit geländetauglichen Seitenwagen und Solomaschinen aus verschiedenen Epochen. «Schön, wieder hier zu sein», sagte Seitenwagen-Veteran Herbert Huwyler einmal ins Mikrofon. Damit mochte er für viele andere gesprochen haben