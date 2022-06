Abgehoben in Schupfart: Rundflugtage fanden am Wochenende statt

Schupfart «Mich fasziniert die Fliegerei immer wieder aufs Neue»: Viele Gäste wollen einmal im Jahr über ihr Heimatdorf düsen Am Wochenende fanden die Rundflugtage Schupfart statt. Obwohl es am Samstag fast zu heiss war, zieht der Präsident der Motorfluggruppe Fricktal ein positives Fazit. Karin Pfister 20.06.2022, 05.00 Uhr

Die HB-SDJ (Diamond Star) darf am Samstag gleich mehrmals abheben. zvg

«Ready for departure», sagt Pilot Dominic Näf aus Mellingen. Nach dem Durchgehen der Checkliste steuert er die HB-SDJ (Diamond Star) auf die Piste des Schupfarter Flugplatzes. An Bord sind zwei Passagiere. Das Anrollen ist wegen der Graspiste etwas holprig; danach geht es zügig in die Luft. David Buser, Präsident der Motorfluggruppe Fricktal, erklärt vorgängig:

«Unsere Flugzeuge können bis rund 4'500 Meter hoch fliegen. Damit die Passagiere die Landschaft gut sehen, bleiben wir bei den Rundflügen in Bodennähe auf rund 500 bis 800 Metern.»

Die Motorfluggruppe unterhält und verchartet acht Flugzeuge und betreibt die Flugschule Fricktal. Jedes Jahr im Juni finden die Rundflugtage statt. Die Fluggruppe möchte Besucherinnen und Besuchern damit die Fliegerei näherbringen und die Landschaft zeigen. Am 27. und 28. August folgen dann die Cockpit-Schnuppertage, wo Interessierte von Fluglehrern noch näher in die Fliegerei eingeführt werden.

Pilot Dominic Näf ist mit zwei Passagieren unterwegs. Karin Pfister

Den Passagieren zuliebe steuert Dominic Näf zuerst das obere Fricktal an; auf der Wunschliste stehen Zeihen und Herznach. Der Flug von Schupfart bis nach Zeihen dauert nur wenige Minuten; obwohl die Landschaft nur langsam vorbeizuziehen scheint. Über das Headset erklärt der Pilot, dass die Diamond Star mit rund 180 Kilometer pro Stunde unterwegs ist.

Der erste von 20 Flügen führt zum Titlis

Nach den saunamässigen Temperaturen, die am Boden während des Einsteigens herrschten, ist es oben in der Luft nun angenehm kühl. Etwas gewöhnungsbedürftig sind die gelegentlichen Holperer der HB-SDJ, die für sensible Mägen eher nicht geeignet sind. Der Pilot sagt:

«Durch die starke Wärme am Boden sind die Turbulenzen momentan etwas stärker als gewöhnlich; sobald wir etwas weiter oben sind, wird es besser.»

Dominic Näf fliegt von Bözen aus Richtung Leibstadt. Auch aus der Luft wunderschön anzusehen ist der Rhein, welcher friedlich durchs Fricktal fliesst.

Schönster Blick von oben: Am 18. und 19. Juni fanden die Rundflugtage 2022 statt. Karin Pfister

Die 20-minütigen Kurz-Rundflüge sind beliebt. «Viele Besucher möchten einmal im Jahr über ihre Heimatgemeinde fliegen», so David Buser. Angeboten werden auch längere Flüge. Der erste von total 20 Flügen am Samstag führte Pilot und Passagier zum Titlis. Der Erfolg der Rundflugtage ist stark vom Wetter abhängig. «Es ist fast zu heiss», heisst es am Samstag.

Vom Flugplatz sieht man bis in die Vogesen

Trotzdem ist Privatpilot Buser, der hauptberuflich als Sekundarschullehrer im Baselbiet tätig ist, zufrieden mit den erreichten Flugbewegungen. Er sagt:

«Mich persönlich fasziniert die Fliegerei immer wieder aufs Neue. Es ist dieser Moment, wenn du dich vom Boden verabschiedest und Teil einer andern Dimension wirst. Wir teilen uns den Luftraum mit andern und sind immer nur Gast auf Zeit.»

Dominic Näf ist mit seinen beiden Passagieren inzwischen wieder in Schupfart gelandet. Während der Passagier sehr glücklich ist über das Erlebte und Gesehene, so ist die Passagierin nicht unglücklich darüber, dass sie wieder Boden unter den Füssen hat.

Die Flugsicherung behält das Geschehen im Auge. Karin Pfister

Allerdings findet sie, dass die Rundflugtage sich allein schon wegen des Flugplatzes zuoberst auf dem Juraplateau lohnen. Dieser Meinung ist auch David Buser: «Unser Flugplatz ist ausserordentlich schön gelegen. Man sieht von hier aus bis in die Vogesen und den Schwarzwald.»