Schupfart «Machen wir Party!»: Das Schupfart Festival 2022 beginnt mit einem Knall Nach drei langen Jahren wurde am Freitag endlich das Schupfart Festival eingeläutet. Tausende von Menschen tummelten sich zwischen Fricktaler-Raclette-Ständen, mechanischem Bullen, Western-Laden und Whisky-Bars. Max Giesinger, Luca Hänni und Ben Zucker bildeten den Startschuss in das Festival-Wochenende. Jael Rickenbacher Jetzt kommentieren 25.09.2022, 05.00 Uhr

Max Giesinger begeisterte die Zuschauer mit seinen emotionalen und dynamischen Songs. Damian Schürmann

Auf dem Flugplatz Schupfart schwebten am Freitag keine Flugzeuge, sondern das von drei Männerstimmen verzauberte Publikum. Nach langem Warten ist es endlich wieder soweit – das Festival findet zum 38. Mal statt. Man sah an den strahlenden Gesichtern der Besucherinnen und Besucher: Der erste Abend des Schupfart Festivals war ein Erfolg.

Der DSDS-Star Luca Hänni eröffnete das Fest mit seinen poppig-verträumten Songs. Mit energetischen Beats und lockerem Gesang gab er dem Publikum das Gefühl, dass der Sommer noch nicht vorbei ist. Entspannt tanzte er über die Bühne und rief:

«Wunderschöner Start in dieses Festival, danke Schupfart!»

Max Giesinger hat keine Berührungsängste

Mit einem Knall begann der nächste Act: Bei Max Giesingers erstem Lied schossen gelbe Konfetti in die Luft und regneten über die Zuschauer. Die Stimmung blieb aufgeregt, als der Sänger über die Barrikade ins Publikum stieg. Er begrüsste seine Fans und liess sogar jemanden ins Mikrofon singen. Daraufhin ruft er:

Max Giesinger kam buchstäblich mit dem Publikum in Berührung. Damian Schürmann

«Genau diese Energie brauche ich. Machen wir Party!»

Diese Aufforderung musste Max Giesinger nicht zwei Mal machen. Das Publikum sang die Texte mit und liess sich vom Sänger-Songwriter mitziehen. Selbstbewusst tanzte er im Rampenlicht und interagierte mit den Zuschauern, indem er ihnen Fragen stellte und Witze machte. Ihm schien es hier zu gefallen:

«Ich freue mich tierisch, ich liebe die Schweiz!»

Rauchige Stimme - melancholische Songs

Einen schönen Abschluss für den ersten Festival-Abend sicherten Ben Zucker und seine Band. Der Schlagersänger aus Berlin, der sogar schon mit Helene Fischer auf Tour war, eröffnete die Show mit seinem Hit «Wieder zurück». Gebannt lauschten die Zuschauer seiner rauchigen Stimme und tiefgründigen Texten. Zucker erzählte ausserdem eine inspirierende Geschichte:

«Früher war ich Tellerwäscher, dann Kellner. Ich habe nie aufgegeben... und jetzt stehen wir hier.»

Ben Zucker gab seinen Traum nie auf. Jetzt steht er auf der grossen Bühne. Damian Schürmann

Am Festival waren Jung und Alt vertreten: Viele Familien verbrachten den Abend zusammen. Das grösste wiederkehrende Festival im Fricktal ist ein Ort der Unbeschwertheit und Gemeinschaft. So erzählte eine Besucherin:

«Ich liebe das Schupfart Festival, weil es immer tolle Begegnungen gibt. Vorhin habe ich gerade eine Primarschulfreundin getroffen!»

Die Acts kamen nicht nur bei den weiblichen Publikumsmitgliedern gut an. Ein Bub sagte strahlend:

«Max Giesinger war super. Es war cool, wie er in die Menschen gegangen ist.»

Am Schupfart Festival kommen alle auf ihre Kosten – sei es bei einem Glas Whisky an der Motorrad-Bar oder bei einem Ritt auf dem mechanischen Bullen. Der Spass ist noch nicht vorbei: Am Samstag ist Country-Night und am Sonntag werden diverse Schlager-Sternchen auftreten.

Gelbe Konfetti regneten über die Zuschauer. Damian Schürmann

