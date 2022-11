So kämpft Möhlin gegen den Fachkräftemangel an

Schule und Verkehr Fachkräftemangel trifft auch Gemeinden: So kämpft Möhlin dagegen an Der Gemeinderat von Möhlin hat sein Legislaturprogramm verabschiedet. Beschäftigen wird ihn die digitale Transformation und der Fachkräftemangel. Ein Dauerthema werden auch der Schulraum und der Verkehr bleiben. Thomas Wehrli 25.11.2022, 05.00 Uhr

Der Schulraum ist in Möhlin auch in der laufenden Legislaturperiode ein Dauerthema. Claudio Thoma

Die Gemeinden verabschieden jeweils zu Beginn einer Legislaturperiode ein Aufgaben- und Legislaturprogramm. Möhlin hat sich entschieden, dieses Programm für 2022 bis 2025 in einer kompakten Form zu publizieren. Das Dokument enthält einige wegweisende Botschaften.

Im Bereich der Verwaltung beschäftigt die Gemeinde vor allem zweierlei: die digitale Transformation und der Fachkräftemangel.

Bei der digitalen Transformation geht es um Fragestellungen wie: «Wie können wir unsere Aufgaben beziehungsweise die Wünsche und Anliegen der Bevölkerung mit Hilfe der Möglichkeiten der Digitalisierung besser, effizienter und auch kostengünstiger erfüllen, ohne die digital weniger affinen Bevölkerungsteile zu vernachlässigen?»

Fachkräftemangel trifft auch Gemeinden

Bei den Fachkräften geht es den Gemeinden wie den Firmen: Es fehlen Fachkräfte. Die Gemeinde will mit einer gezielten Förderung geeigneter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dagegenwirken, mit langfristig aufgegleisten Nachfolgeregelungen und mit der Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten.

Eine Daueraufgabe für jede Gemeinde ist der Schulraum. Er muss in genügendem Umfang und in guter Qualität zur Verfügung stehen. Möhlin hat in den letzten Jahren viel in den Schulraum investiert – und wird dies weiter tun müssen. Dazu heisst es im Legislaturprogramm:

«Voraussichtlich in dieser Legislatur werden wir uns der Turnhalle Obermatt annehmen müssen.»

Vorgesehen ist in dieser Legislatur auch eine Bevölkerungsumfrage. Dies ist ein sinnvolles Instrument, um zu spüren, wie die Bevölkerung zentrale Themen beurteilt. Aufgewertet werden sollen der Gemeindehausplatz und die anderen öffentlichen Anlagen im Zentrum, insbesondere die Allmend und der Sonnenpark.

Verkehr als Dauerthema

Ein Dauerthema jeder Gemeinde ist auch der (öffentliche) Verkehr. Hier will die Gemeinde die im Gesamtplan Verkehr formulierten Ziele schrittweise realisieren. Auch sollen die Bushaltestellen im Dorf behinderten- und altersgerecht ausgestaltet werden. Und:

«Die schon oft thematisierte Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie wird gegründet und konstituiert sich.»

Ein leidiges Thema sind auch der Vandalismus und das Littering. Von beidem ist Möhlin, wie viele grössere Gemeinden, betroffen. «Das Thema ‹Vandalismus und Littering› ist ein Dauerthema, an dem wir dran bleiben, auch durch ständige Kommunikation mit der Polizei, anderen Gemeinden, der Schule und Privaten», schreibt der Gemeinderat, muss aber gleichzeitig konstatieren:

«Es ist aber leider nicht zu erwarten, dass wir im Verlauf dieser Legislatur das Ei des Kolumbus für die Lösung dieser Probleme finden werden.»

Aktuell beschäftigen den Gemeinderat auch die vor dem Ukraine-Krieg geflohenen Menschen stark. Die Situation mit den Flüchtlingen aus der Ukraine sei nach wie vor eine grosse Herausforderung, heisst es im Legislaturprogramm zum Bereich «Soziale Wohlfahrt».

In diesem Bereich will der Gemeinderat auch das Integrationsprogramm für Langzeitarbeitslose weiterentwickeln mit dem Ziel, diese Personen in den Arbeitsmarkt zurückzuführen und Sozialhilfekosten zu reduzieren.