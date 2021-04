Schliessung 18 bestätigte Corona-Fälle: Kaiseraugster Schule wechselt wegen der Pandemie in den Fernunterricht Die Schule in Kaiseraugst muss den Präsenzunterricht einstellen. Grund sind 18 positiv auf Corona getestete Schüler und Lehrpersonen. Die Klassen 1 bis 4 befinden sich schon in Quarantäne. Ab der kommenden Woche macht die Schule komplett dicht und überbrückt die vier Tage bis zu Beginn der Frühlingsferien mit Fernunterricht. Hans Christof Wagner 01.04.2021, 15.00 Uhr

Auch das Schulhaus Liebrüti in Kaiseraugst ist vom Corona-Ausbruch betroffen.

Chris Iseli (2. August 2019)

«Eine Lehrerin liess sich, weil sie Corona-Symptome verspürte, Ende vergangener Woche testen und der Test war positiv», berichtet Schulleiter Markus Steim, wie der Stein ins Rollen kam. Auch unter den von der Lehrperson unterrichteten Zweitklässlern habe es daraufhin positive Testergebnisse gegeben.

So viele, dass der Kanton keine Wahl mehr hatte, als die ganze Klasse, die im Schulhaus Dorf unterrichtet wird, nach Hause in Quarantäne zu schicken.

Fälle in den Schulhäusern Dorf und Liebrüti

Auch in einer vierten, in der Liebrüti unterrichteten Klasse gab es dann bestätigte Infektionen, so dass auch für diese am vergangenen Montag der Präsenzunterricht endete. Schon am Folgetag sei die Zahl der Corona-Fälle allein in der zweiten Klasse auf elf Schüler und eine weitere Lehrperson angestiegen. «Insgesamt sind Stand heute 18 Personen positiv auf das Virus getestet worden, 16 Schüler und zwei Lehrer», so Steim.

Noch lägen aber nicht sämtliche Testergebnisse vor. Die Testpflicht galt für total 208 Jungen und Mädchen der Klassen 1 bis 4. Die Fünft- und Sechstklässler unterliegen, weil für sie auch Maskenpflicht in den Unterrichtsräumen gilt, dieser Pflicht nicht.

Fernunterricht teils analog, teils digital

Diese, wie auch die Kindergartenkinder, dürften weiter präsent sein. Doch um dem Virus konsequent den Kampf anzusagen, haben Schulleitung und Schulpflege in Absprache mit dem Kantonsarzt auch sie nach Hause geschickt. Fernunterricht ist die Devise – teils mit analogem Material, das die Eltern an der Schule abgeholt haben, teils auf digitalem Weg mittels Online-Lehrplattformen. 450 Schüler sind insgesamt betroffen.

Nach der im Rahmen des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 erzwungenen Schliessung der Schule Kaiseraugst ist es das erste Mal, dass diese der Pandemie wegen den Betrieb herunterfahren muss. Steim sagt:

«Zwar hat es immer mal wieder positiv getestete Lehrpersonen gegeben, aber diese Fälle blieben ohne Konsequenzen für die gesamte Schule.»

Froh stimmt den Schulleiter, dass aktuell unter den 55 Lehrpersonen bis auf die erwähnten zwei nicht noch weitere Corona-Fälle zum Vorschein gekommen sind.

Über den Corona-Ausbruch an seiner Schule ist Steim nicht glücklich. Aber der Zeitpunkt dafür ist schon ein Stück weit günstig, seien doch vom Dienstag nach Ostern bis zum Beginn der Frühlingsferien nur vier Tage mit Fernunterricht zu überbrücken. So hält sich der ausgefallene Präsenzunterricht noch in Grenzen. Steim sagt:

«Wir haben dann total dreieinhalb Wochen geschlossen. Und so hoffen wir, dass mit dem Ende der Ferien am 26. April alles wieder normal sein wird. Und alle wieder gesund sind.»

Der Zeitraum dreieinhalb Wochen übersteigt die vorgeschriebene Quarantänezeit von zehn Tagen deutlich.

Mit im Schulhaus Liebrüti integriert sind auch die Real - und Sekundarklassen am Kaiseraugster Standort der Kreisschule Unteres Fricktal. Ob auch sie in den Fernunterricht gehen oder präsent bleiben, ist Steim zufolge noch offen. Der Schulleiter: «Diesbezügliche Abklärungen laufen.»