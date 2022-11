Turnenden Vereine nahmen Gäste mit «Einmal um die Welt»

Schinznach-Dorf Abflug ab Schinznach «City-Airport»:Turnende Vereine nahmen die Gäste mit auf eine Reise «Einmal um die Welt» Die turnenden Vereine Schinznach-Dorf boten dem Publikum in der sehr gut besetzten Turnhalle am Samstagabend eine Reise durch Europa, aber auch in die USA, nach Australien oder Afrika. Irene Hung-König 06.11.2022, 12.27 Uhr

Hoch hinaus hieven die Männer die Rock'n'Roll-Ladies. Irene Hung-König

Traumreisen in die Karibik, Entdeckungstouren in Australien oder das luxuriöse Abenteuer auf einer Kreuzfahrt: das Reisebüro Amsler ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um solche Wünsche geht. Da taucht der gelockte Reisetester in Flip-Flops auf und der modebewusste Engländer erscheint zur «Tea time». Die turnenden Vereine Schinznach-Dorf nahmen das Publikum mit auf eine ausgedehnte Reise in verschiedene Länder.