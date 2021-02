Zeiningen Wegen Ratten: Gemeinde richtet sich mit Appell an die Bevölkerung Nachdem Anwohner der Juchgasse Rattenspuren rund um ihre Liegenschaften meldeten, ermahnt die Gemeinde jetzt die Einwohner: Spülen Sie keine Essensreste die Toilette herunter. Vermeiden Sie Essensreste ganz oder entsorgen Sie diese via Kehrichtsack oder den Kompost. Hans Christof Wagner 18.02.2021, 05.00 Uhr

In der Gemeinde Zeiningen haben Anwohner jüngst Ratten bemerkt (Symbolbild). www.imago-images.de

«In der Kanzlei ging die Mitteilung eines Anwohners der Juchgasse ein», berichtet Zeiningens Gemeindeschreiberin Sheena Heinz. Anlass sei gewesen, dass dieser Löcher in seinem und im Garten des Nachbarn entdeckt habe. Heinz erzählt:

«Er rief daraufhin einen Kammerjäger an und der kam zu dem Schluss, dass es Ratten sein müssen.»

Das war der Auslöser für die Aktion der Gemeinde, an die Bevölkerung zu appellieren, die Tiere nicht auch noch mit in die Toilette entsorgter Nahrung anzulocken.

Laut Heinz sind Ratten in den öffentlichen Kanalisationsleitungen Dauergäste – auch in Zeiningen. Aber dass sie so weit in die menschlichen Behausungen vordringen, sei noch nie gemeldet worden. Einzig vor ein bis zwei Jahren habe einmal ein Rattenbiss einen Kurzschluss im Stromnetz der Gemeinde ausgelöst.

Merkblatt schildert Nager als intelligente Überlebenskünstler

In einem von der Organisation Schweizer Tierschutz verfassten Merkblatt, das die Gemeinde jetzt auf ihrer Website begleitend zu ihrem Appell aufgeschaltet hat, werden die Nager als intelligente Überlebenskünstler geschildert. Sie mit Gift zu bekämpfen, sei nutzlos, bewirke mitunter sogar noch eine Vergrösserung der Population. Oftmals wählten die Tiere «Vorkoster» aus, um das Risiko, vergiftete Köder in grossem Stil zu fressen, gering zu halten. «Die Grösse einer Rattenpopulation wird in erster Linie über das Nahrungsangebot bestimmt», heisst es darin. So sei es der wichtigste Schritt zur Vermeidung von Problemen, keine Nahrungsmittel wegzuwerfen und diese sicher aufzubewahren.

Das kann auch Michael Näf, Geschäftsführer von Kanalreinigung Näf mit Niederlassungen in Zeiningen, Frick und Hornussen, nur unterschreiben. Als professioneller Kanalarbeiter ist für ihn und sein Team die Begegnung mit Ratten Alltag. «Dass wir die sehen, ist für uns ganz normal. Näf sagt:

«Übers WC entsorgte Essensreste sind der Hauptgrund für die Verbreitung der Tiere.»

Er selbst habe auch schon tote Ratten in Toilettenbecken vorgefunden, sogar schon in höher gelegenen Wohnungen. Aber das sei selten. Näf weiss aus Erfahrung, dass auch Fettablagerungen in den Hausleitungen für Rattenprobleme ursächlich sein können, gerade bei älteren Liegenschaften.

Hausanschlüsse alle drei bis fünf Jahre durchspülen

Daher rät er, «die Hausanschlüsse alle drei bis fünf Jahre durchspülen zu lassen» – von Rohrreinigungsunternehmen wie dem seinen. Die Gemeinde weist Liegenschaftsbesitzer darauf hin, die Termine der Spülungen der öffentlichen Leitungen im Rahmen des generellen Entwässerungsplans doch mit denen für ihre Hausanschlüsse zeitlich zu kombinieren. Das sei am wirkungsvollsten, so Heinz. Die Termine würden «frühzeitig bekanntgegeben».

Im Vorfeld ihres Appells an die Zeininger hat sich die Gemeinde an Nachbargemeinden gewandt, auch bei Möhlin nachgefragt, welche Erfahrungen man dort mit Ratten hat. Aktuell keine, wie Heinz berichtet. Auch Michael Näf fällt keine weitere Fricktaler Gemeinde ein, in der Ratten momentan Thema wären. Aber:

«Sie sind da, auch wenn wir sie nicht bemerken.»