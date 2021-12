Samstagmorgen Brand zerstört in Mumpf eine ganze Lagerhalle In Mumpf geriet eine Lagerhalle in Brand und konnte nicht mehr gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. 11.12.2021, 14.15 Uhr

Brennende Lagerhalle in Mumpf. zvg

Heute Samstagmorgen fiel in Mumpf eine Lagerhalle einem Grossbrand zum Opfer. Ein Anwohner bemerkte am kurz nach 7 Uhr das Feuer in der Lagerhalle am Vordermattweg in Mumpf. Kurz darauf stand das Gebäude bereits in Vollbrand.