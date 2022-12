Samichläuse freuen sich auf coronafreie Hausbesuche

Brauchtum Fricktal «Das ist eindrücklich»: Die Samichläuse freuen sich auf einen uneingeschränkten Chlausentag Die Samichläuse aus dem Fricktal sind resistent: Sie gaben ihr Brauchtum am 6. Dezember nicht auf, selbst als Corona dem Rest der Welt einen Riegel vorschob. Jetzt sind sie wieder fast ohne Einschränkung unterwegs – und erzählen vom Gefühl, wenn ihnen strahlende Kinder entgegenrennen. Jael Rickenbacher Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Die Fricktaler Samichläuse – hier in Rheinfelden – freuen sich dieses Jahr besonders auf den Sankt-Nikolaus-Tag. Yvonne Zollinger / FRI

In den vergangenen zwei Jahren wurde die Kreativität der Samichläuse aus dem Fricktal auf die Probe gestellt – aber: Sie fanden einen Weg, ihre Touren am 6. Dezember trotzdem durchführen zu können. Die Hausbesuche fanden wegen der Coronapandemie einfach im Freien oder sogar online statt.

Dieses Jahr laufen die Besuche wieder ganz normal ab, erzählt Judith Hermes-Boutellier von der Katholischen Kirche in Gipf-Oberfrick:

«Die Hausbesuche sind wieder wie vor der Pandemie. Wir haben kein Schutzkonzept mehr, aber die Abstandsregeln werden weiterhin eingehalten.»

Auch die Anmeldezahlen sind wieder hochgeschossen: Etwa 50 Familien nehmen einen Chlaus aus Gipf-Oberfrick in Empfang. In der Organisation hat es einen Wechsel gegeben: «Es gibt einige neue Samichläuse, die Mitte 20 sind. Sie möchten die Tradition am Leben halten, was für uns natürlich sehr schön ist», sagt Hermes-Boutellier.

Die «Chlausengilde» ist ausgebucht

Nachdem die Kinder ihr Sprüchli, Lied oder sonstige Performance vorgetragen haben, bekommen sie ihr Säckli mit süssen Leckereien und einem Geschenk drin. Dieses wird zuvor von den Eltern im Briefkasten oder vor dem Haus deponiert. Manche Samichläuse erzählen im Laufe des Besuches auch eine Geschichte.

Auch die «Chlausengilde» Rheinfelden freut sich, diesen Dezember wieder zu den Familien ins Haus gehen zu können. Wenn möglich, treffen sie die Familien in der Pergola oder dem Garten – sonst wird einfach auf genügend Distanz geachtet, wie Alex Bringolf, Mitglied der Gilde, erzählt.

Für den 6. Dezember ist die Chlausengilde schon völlig ausgebucht. 30 Besuche haben sie allein am Sankt-Nikolaus-Tag abzustatten. Die Chläuse der Gilde ziehen mit ihren Schmutzlis schon seit dem vergangenen Samstag von Haus zu Haus, um alle Besuche zu stemmen. Dabei kommt es zu schönen Erlebnissen. Bringolf erzählt von einer Grossmutter, die ihren Enkeln üblicherweise einen Chlausensack zusendet. Dieses Mal hätten sich die Kinder aber gewünscht, dass der Samichlaus vorbeikommt. Ein Wunsch, der in Erfüllung ging. Bringolf sagt:

«Die Grossmutter hat später in einem E-Mail geschrieben, dass die Kinder noch den ganzen Tag vom Chlaus geredet haben.»

Solch schöne Szenen konnte Bringolf schon oft miterleben – auch in teils schwierigen familiären Situationen. «Es ist auch immer wieder schön, wenn bei geschiedenen Ehen beide Elternteile anwesend sind. Man merkt den Kindern an, dass sie darüber fröhlich sind», besinnt er sich.

«Ich freue mich über die leuchtenden Kinderaugen, und dass die Kinder noch an den Samichlaus glauben.»

Oftmals rennen Bringolf die Kinder aus lauter Freude regelrecht entgegen. «Das sind Sachen, die eindrücklich bleiben», sagt er. Es gebe auch richtige Stammfamilien: «Eine Firma macht immer ihr Weihnachtsessen in einem Waldhaus. Dort hat es dann 40 bis 50 Kinder und der Chlaus bleibt jeweils über eine Stunde dort, bis alle ihr Sprüchli sagen konnten.»

Jedes Jahr derselbe Chlaus

Auch in Herznach ist der Samichlausen-Brauch eine wichtige Tradition. Es wird darauf geachtet, dass die Chläuse Jahr für Jahr denselben Familien zugeteilt werden. So sehen die Kinder immer den gleichen Chlaus – das sorgt dafür, dass die Kinder die Geschichte vom Samichlaus zum Teil glauben, bis sie elf oder zwölf Jahre alt sind.

Auch für die Chläuse ist dieses Vorgehen schön. Oft erinnern sie sich noch daran, als das Kind vor einem Jahr im Leben stand und können zusehen, wie es aufwächst. Diese Echtheit schätzen sie und nehmen sich sehr gerne Zeit für ihren Job, den sie einmal im Jahr ausüben dürfen.

