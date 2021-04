Saisonstart

Das Vitamare Freizeitzentrum in Frick startet am 1. Mai. Das Schwimmbad in Kaiseraugst folgt am 8. Mai. Terminiert auf den 13. Mai hat die Öffnung das Strandbad KuBa in Rheinfelden. Die Freibäder in Laufenburg und Möhlin folgen mit der Öffnung am 15. Mai. Das Freibad in Magden öffnet am 22. Mai. In Wölflinswil ist die Terminierung noch offen und wird nächste Woche bekanntgegeben. Sämtliche Termine stehen unter Vorbehalt aufgrund Corona. (dka)