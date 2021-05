Perfekter Start Keine Bauzäune am Basin mehr und 200 Badi-Gäste an einem Tag: So lief der Saisonstart der Fricktaler Schwimmbäder Zur Eröffnung der Sommersaison erwischten die Schwimmbäder in Wölflinswil und Kaiseraugst Traumwetter. Dennoch wagten bei kühlen Wassertemperaturen nur Hartgesottene den Sprung ins Nass. Der Fricker Badmeister Markus Bättig hofft indes auf weitere Lockerungen. Dennis Kalt 11.05.2021, 05.00 Uhr

Mit Ausnahme von Sonntag waren in dieser Saison noch kaum Badegäste im Fricker Freibad um Betriebsleiter Markus Bättig zu sehen. Dennis Kalt (9. April 2021)

Wolkenloser Himmel und Temperaturen bis zu 27 Grad Celsius – zu Muttertag verwöhnte das Wetter die Region mit einem ersten Vorgeschmack auf den anstehenden Sommer. Bemerkbar gemacht hat sich der sommerliche Wetterumschwung am Sonntag – der am Montag schon wieder zu Ende war – auch in den drei der sieben Fricktaler Freibäder, die bereits geöffnet haben.

Dazu gehört das Freibad des Vitamare-Freizeitzentrums in Frick. Knapp 200 Eintritte zählte Betriebsleiter Markus Bättig am Sonntag. Dies sei zwar seit der Eröffnung am 1. Mai der mit Abstand besucherstärkste Tag gewesen. Aber:

«Wir hätten dennoch mit ein wenig mehr Besuchern gerechnet.»

Der Tenor unter den Gästen sei gewesen, dass man froh sei, dass trotz der vielen Coronarestriktionen das Freibad geöffnet habe. «Die Leute, die da waren, haben ihren Plausch gehabt», sagt Bättig.

Im Fricker Freibad wurden letzte Saison die Becken wegen Corona eingezäunt, um die Anzahl der Gäste im Wasser zu kontrollieren. zvg (Juni 2020)

Auf die Bauzäune am Beckenrand und die Jeton-Abgabe beim Zugang zum Wasser, um zu kontrollieren, wie viele Gäste sich im Becken befinden, verzichte man in diesem Jahr. Bättig sagt:

«Wir setzen auf die Eigenverantwortung der Gäste und zählen nach, wenn wir das Gefühl haben, dass die maximale Personenanzahl erreicht ist.»

Ein Grund, weshalb nicht mehr Besucher kamen, mag wohl dem Muttertag geschuldet sein, den Familien nicht prioritär im Freibad verbringen, vermutet Bättig. Auch lag die Temperatur des Wassers mit maximal 19 Grad Celsius noch um einiges unter dem Wohlfühlbereich. Optimal sind 23 Grad Celsius. Doch gerade die Kinder, so Bättig, hätten sich am Sonntag vom kalten Wasser nicht beeindrucken lassen.

Der perfekte Saisonstart

Samuel Tobler, Pächter vom Badi-Kiosk, der Snacks wie Pizza, Chicken Nuggets oder Hotdogs anbietet, hat am Sonntag zwischen 60 und 70 Essensportionen verkauft. «Es war ein erstes Warmwerden im Hinblick auf den Sommer und schön, mit den ersten Gästen einen Plausch zu halten», sagt er.

Mit dem Sonntag erwischte das Freibad Huebmet in Wölflinswil einen Zeitpunkt für die Saisoneröffnung, wie er besser nicht hätte sein können. So sagt denn auch Badmeister Reto Herzog:

«Wir haben schon lang nicht mehr so viele Besucher an einem Eröffnungstag gehabt.»

55 Gäste seien es gewesen – maximal 230 Gäste dürfen aufgrund Auflagen maximal das Bad betreten. Gerade einmal 15 Grad Celsius habe das Wasser gemessen. «Mindestens 20 Kinder haben sich pickelhart gezeigt und sind trotzdem ins Becken gegangen», so Herzog.

Am Samstag keine Eintritte, am Sonntag 80

Bereits einen Tag zuvor läutete das Schwimmbad am Rhein in Kaiseraugst die Sommersaison ein. Während am Samstag noch niemand im Bad war, konnten am Sonntag knapp 80 Einzeleintritte verkauft werden. Badi-Chef Reto Demarmels sagt:

«Es war schön, nach so langer Zeit wieder Leute begrüssen zu dürfen.»

In dieser Woche sagen die Prognosen wechselhaftes, suboptimales Freibadwetter voraus. Danach eint die drei Badmeister der Wunsch, dass eine schöne Wetterperiode einsetzt. «Wenn es mal ein, zwei Wochen am Stück richtig warm ist, dann steigt bei vielen die Lust aufs Freibad», sagt Herzog.

Daneben hofft der Fricker Badmeister Bättig, dass der Bundesrat bis Ende Mai weitere Lockerungen beschliesst. Etwa, damit die Beschränkung auf maximal eine Person pro zehn Quadratmeter fällt. So sind derzeit im Schwimmerbecken höchstens 50 und im Erlebnisbecken 36 Personen erlaubt. «Wenn viel los im Freibad ist, dann kann dies zur Knacknuss werden», sagt Bättig.

Saisonstart der Fricktaler Freibäder Als nächstes der sieben Fricktaler Freibäder öffnet das Standbad KuBa in Rheinfelden am Donnerstag, 13 Mai. Die Freibäder in Laufenburg und Möhlin folgen mit der Öffnung am Samstag, 15. Mai. Das Freibad Schibelacher in Magden öffnet eine Woche später am Samstag, 22. Mai.