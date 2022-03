Fricktal: So erlebten Gewerbetreibende zwei Jahre Corona

Rückblick Zwischen bröckelndem Umsatz und neuer Chance: Das sagen Gewerbetreibende zu nun zwei Jahren Corona Mehr als zwei Jahre Krisenzustand hat überall Spuren hinterlassen. Neben der Gastronomie und dem Einzelhandel waren aber auch regionale Gewerbe betroffen. Was gab es dort für Schwierigkeiten? Oder konnte man diesem Ausnahmezustand sogar Positives abgewinnen? Wir fragten bei einigen Fricktaler Unternehmen nach. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 10.03.2022, 05.00 Uhr

Auch für Mario Kalt (l.) und Roland Obrist von «Multimedia Fricktal» hat sich der Umgang mit den Kunden durch Corona verändert. dka (9. Mai 2018)

Fehlende Kundschaft, kaum Aufträge, Lieferengpässe wegen gestörter Lieferketten? Das sind nur ein paar Probleme, mit denen sich Geschäftsinhabende in Pandemiezeiten rumschlagen mussten. Stimmt zum Teil, und doch gab es auch Positives zu verzeichnen.

Lieferprobleme gab und gibt es in kleinem Rahmen auch bei der Schreinerei und Küchenbaufirma Brogle in Wittnau. Geschäftsführerin Franziska Bircher bestätigt dies und fügt hinzu:

«Der momentane Krieg macht es nicht besser und dämpft auch ein bisschen die Freude über Lockerungen.»

Und doch resümiert Bircher die vergangenen zwei Jahre als geschäftlich gut und stabil. «Klar gab es Massnahmen zu beachten und Ausfälle von Mitarbeitenden, aber die kamen gestaffelt und hatten daher nicht allzu grosse Auswirkungen.» Im Januar kam es allerdings zu einer grösseren Herausforderung, da zeitgleich vier Mitarbeiter ausfielen. Als Arbeitgeber müsse man dann einiges neu organisieren aber auch das hat sein Gutes denn, so sagt Bircher:

«Dabei müssen neue Ideen entwickelt werden und man kommt aus seiner Komfortzone raus. Das kann sich auch positiv auswirken.»

Auch die Möglichkeit zum Homeoffice sei aus der Not heraus entstanden, ist allerdings in der Baubranche nur vereinzelt anwendbar, beispielsweise bei der Buchführung, so Bircher weiter.

Lokale Gewerbe dürfen weiterhin unterstützt werden

Als Präsidentin von Gewerbe Region Frick-Laufenburg ist es Bircher ein Anliegen, darauf aufmerksam zu machen, dass es nach wie vor lokale Angebote gibt, die man gerne wahrnehmen dürfe. Gerade zu Coronazeiten und im Lockdown wurde öfter darauf zurückgegriffen und es wäre schade, würde man dies nun vergessen.

Remo Zaugg verzeichnet keine Einbussen. zvg

Remo Zaugg aus Kaisten betreibt einen Einmannbetrieb im Bereich Sanitär und kann sich rückblickend nicht beklagen. Er sagt:

«Ganz am Anfang hatten die Leute noch Angst jemanden reinzulassen, aber danach lief es gut, letztes Jahr sogar sehr gut.»

Er hätte sogar den Eindruck, dass die ein oder andere Familie das Urlaubsgeld in den Umbau des Bades oder in Reparaturen gesteckt hat. Einzig der Preisanstieg von Materialien um fünf bis zehn Prozent bilanziert Zaugg eher negativ.

Der Umgang mit der Kundschaft hat sich verändert

In der Multimediabranche, im Speziellen Euronics Multimedia Frick, gab es auch Auswirkungen, die Geschäftsführer Roland Obrist beschreibt: Der Umgang mit den Kunden habe sich verändert. Gerade am Anfang und beim Lockdown, war es Glück, dass in ihrem kleinen Team von sechs Mitarbeitenden flexibel reagiert werden konnte und so wurden Kunden kurzerhand durch das Fenster bedient und Abholungen waren problemlos möglich. Er sagt:

«Es gab auch bei uns eine schwierige Zeit, aber durch die Einführung vom Homeoffice in vielen Bereichen, stieg die Nachfrage von Monitoren, Tastaturen und entsprechendem Zubehör.»

So kam es praktisch zu einer Verlagerung. Es kamen mehr Menschen, die ihre Bedürfnisse schnell abdecken mussten, dafür gab es entsprechend weniger Laufkundschaft. Auch haben die Familien in der Pandemiezeit grössere Projekte realisieren wollen, da die Wichtigkeit der Fernsehers in dieses Krisenzeiten stieg. Das merkte Obrist und sein Team am Verkauf entsprechender Komplettlösungen und führte zu einer Kompensation der sonst weggebrochenen Geschäftszweige.

In Summe kann man sagen, dass es zumindest bei den von uns befragten Gewerbetreibenden keine grossen Klagen gab und schwierige Zeiten überwunden wurden.

