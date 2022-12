Aargau: So erlebte Grossratspräsidentin Burgener ihr Amtsjahr

Rückblick «Es ist wunderbar, die Politlaufbahn so abrunden zu dürfen»: Elisabeth Burgener blickt in zwölf Bildern auf ihr Jahr als Grossratspräsidentin zurück Für Elisabeth Burgener (SP) geht ihr Jahr als Grossratspräsidentin zu Ende. In einem persönlichen Jahresrückblick in Bildern zeigt sie in der AZ zwölf besondere Momente in diesem Jahr – und erzählt, weshalb sie jetzt ein noch grösserer Fan des Schweizer Politsystems ist, wie sie den Fall Simon Burger erlebt hat und weshalb sie froh ist, dass es in der Schweiz keine Partei wie die AfD gibt. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Start in ihr Präsidialjahr: Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener (Mitte) mit ihren beiden Vizepräsidenten Lukas Pfisterer und Mirjam Kosch. Sandra Ardizzone

Der Start ins Grossratspräsidentinnenjahr verlief für Elisabeth Burgener (61) anders als geplant: Das Wahlfest im Januar musste sie wegen Corona absagen. «Das Fest stand lange auf der Kippe und wir prüften alle möglichen Untervarianten», erzählt sie, als sich die AZ mit der SP-Politikerin zu einem Jahresrückblick in Bildern trifft. Die Absage sei der richtige Entscheid gewesen, findet sie im Nachhinein – auch weil sie nicht riskieren wollte, dass das Grossratspräsidium wegen Corona ausfällt.

Das Jahr als Grossratspräsidentin brachte Burgener nicht die ganz grossen politischen Geschäfte und somit auch keinen prall gefüllten Sitzungskalender. Dafür beschäftigte sie der Fall von Staatsanwalt Simon Burger stark. «Das war herausfordernd, vor allem auch, weil ich den Anspruch hatte, ein für alle Beteiligten faires Verfahren zu garantieren.»

Nun geht ihr Amtsjahr zu Ende. Welche Bilanz zieht Burgener? «Eine gute», sagt sie. Das Jahr habe sie einmal mehr vom Schweizer Politsystem überzeugt, «auch wenn es manchmal überaus kompliziert ist». Sie habe ihre Aufgabe auch als die einer Werbeträgerin für den Kanton und das politische System mit seinen drei Gewalten verstanden, sagt sie. «Wir müssen dem System unbedingt Sorge tragen und es zugleich für die nächsten Generationen weiterentwickeln.» Eine herausfordernde Frage dabei sei, die Jungen mit an Bord zu nehmen.

Am Eindrücklichsten fand Burgener die vielen positiven Begegnungen und Diskussionen, die sie in diesem Jahr haben durfte. «Das Positive war für mich immer der Treiber, um Politik zu machen.» Das sei für sie auch der Antrieb gewesen, so lange in der Politik zu bleiben – und letztlich auch das Grossratspräsidium zu übernehmen. «Es ist wunderbar, die Politlaufbahn so abrunden zu dürfen.»

Elisabeth Burgener wird im Meck in Frick zur Grossratspräsidentin «gekrönt». zvg/Fricktal

Das für den 10. Januar geplante grosse Wahlfest konnte Elisabeth Burgener wegen Corona nicht durchführen – ganz auf ein Fest musste sie dennoch nicht verzichten. Die beiden Musiker Andrei Ichtchenko und Gino Suter begleiteten sie durch den Tag und spielten auch im Meck in Frick auf, wo Burgeners OK der neuen Grossratspräsidentin «einen absolut gelungenen Abend» bescherte. Dabei durfte natürlich auch eine Krönung samt Königinnenstuhl nicht fehlen. Dem OK, das sie das ganze Jahr über begleitet hat, windet Burgener ein grosses Kränzlein: «Das OK hat das top gemacht.» Top war auch das Resultat, mit dem Burgener gewählt wurde; sie erhielt 127 der 129 möglichen Stimmen. Kein Wunder, sagt sie: «Ich flog förmlich durch diesen Tag.»

Sandra Wey stellt beim Bezirksbesuch von Burgener die Jugend- und Familienberatung im Bezirk Laufenburg vor. zvg/Fricktal

Im Februar startete Burgener ihre Bezirksbesuche. Die beiden ersten fanden im Fricktal statt. Beim Besuch im Bezirk Laufenburg stellte Sandra Wey im Rehmann-Museum die Jugend- und Familienberatung vor. «Bei den elf Bezirksbesuchen war es mir wichtig, ein gesellschaftlich relevantes Thema aufzugreifen und dieses an einem speziellen Ort zu erörtern», sagt Burgener. «Es ging mir mit den Besuchen auch darum, Begegnungen im kleineren Rahmen zu schaffen.» Ihre Bilanz: «Es steckte viel Vorarbeit in den Besuchen, aber es hat sich gelohnt und kam in den Regionen gut an.»

Zu Besuch: Noch im März tagte der Grosse Rat des Kantons Thurgau in einer Turnhalle. zvg/Fricktal

Im März besuchte Elisabeth Burgener mit einer Delegation den Kanton Thurgau. Der Grosse Rat tagte damals dort in einer Turnhalle – mit Corona-Abständen. Der Kanton Thurgau sei politisch ähnlich aufgestellt wie der Aargau, sagt Burgener, habe aber ein anderes Sitzungsmodell. Das Parlament tagt jeweils am Vormittag, am Nachmittag sind Kommissionssitzungen. «Das Thema ‹Sitzungen› ist bei uns ein Dauerbrenner. Ich griff es auf und schlug ein ähnliches Modell wie im Thurgau vor.» Das Geschäft wurde im November auf Antrag von Pascal Furer (SVP) zur Überarbeitung zurückgewiesen.

Elisabeth Burgener führt Gäste durch das Sauriermuseum in Frick. zvg/Fricktal

Elisabeth Burgener führte in ihrem Amtsjahr ehemalige und amtierende Politikerinnen und Politiker gerne auch durch das Fricktal. «Ich wollte den Menschen zeigen, wie schön die Region ist.» Auf ihrer Fricktal-Tour machte sie im April auch im Sauriermuseum in Frick (Bild) und auf dem Buschberg oberhalb von Wittnau Halt, «wo Gemeindeleiter Christoph Küng eine wunderbare Besinnung hielt. Burgener ist überzeugt: «Die Menschen schätzten es sehr, in die Region eintauchen zu können.»

Elisabeth Burgener mit Regierungsrat Alex Hürzeler (l.) und Bundesrat Guy Parmelin. zvg/Fricktal

«Zwei grosse Highlights» erlebte Elisabeth Burgener Ende Mai und Anfang Juni. Das eine war das Treffen aller Finanzdirektoren am Hallwilersee auf Einladung des Aargauer Finanzdirektors Markus Dieth (Die Mitte), das andere die Feier für Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne) in Oberflachs. «Auf dem Bild warten wir in einem Schulzimmer auf unseren ‹Einzug› mit Irène», kommentiert Burgener das Foto. Bundesrat Guy Parmelin (SVP) beschreibt die SP-Politikerin als einen «äusserst sympathischen, feinen und umgänglichen Menschen».

Landammann Alex Hürzeler gratuliert Elisabeth Burgener an der Grossratspräsidentinnenfeier. Alex Spichale

Die verspätete Grossratspräsidentinnenfeier fand dann am 17. Juni in Burgeners Wohngemeinde Gipf-Oberfrick statt. «Das war ganz nach meinem Gusto.» Sie nahm ihre Gäste zuerst mit in die Gemeindeversammlung. «Ein Teil kannte diese Form der Demokratie nicht aus eigener Erfahrung.» Als besonders eindrücklich erlebte sie beim anschliessenden Fest, dass das halbe Dorf dabei war. «Es war herrlich zu sehen, wie sehr sich die Bevölkerung und die Vereine mit mir freuten.» Es seien auch viele gekommen, die sie nicht kannte, um mit ihr anzustossen. «Das war ein so schönes Zeichen dafür, dass mich die Bevölkerung trägt.»

Ein Schloss als Parlamentsgebäude: Im Rahmen eines Ausflugs besuchte Elisabeth Burgener im Juli Schwerin. zvg/Fricktal

Im Juli machte Elisabeth Burgener einen Ausflug nach Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern. «Ich wurde eingeladen. Es war ein Gemisch aus Ferien und präsidialer Arbeit», erzählt sie. Beeindruckt hat sie das Parlamentsgebäude: das Schloss in Schwerin. Sie traf auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Bei den Gesprächen war auch der Umgang mit der AfD ein Thema. Die Rechtspartei ist mit 14 Sitzen hinter der SPD mit 34 Sitzen die zweitstärkste Fraktion im Landtag. Thema war denn auch, wie man mit Extrempositionen und mit Grenzüberschreitungen umgeht. «Das ist bei uns in der Schweiz zum Glück nur selten der Fall.» Sie selber musste in ihrem Präsidialjahr zweimal intervenieren, weil jemand verletzende Aussagen gemacht habe.

Elisabeth Burgener zusammen Renato Fasciati (v. l.), Esther Guyer, Simonetta Sommaruga und Vincent Ducrot an der Feier zum 175-Jahr-Jubiläum der Eisenbahn. Sandra Ardizzone

Der August war geprägt von zwei nationalen Anlässen: der 175-Jahr-Feier der Eisenbahn in der Schweiz, an der Elisabeth Burgener zusammen mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga und weiterer Politprominenz teilnahm, und dem Marché-Concours in Saignelégier. «Mir gefiel das Fest in Saignelégier sehr – auch weil es kein protziges Fest war, sondern ein volksverbundenes.» Sie sass bei Grossratspräsidentin Brigitte Favre (SVP), «die zum Glück gut Deutsch konnte», und im Gespräch sei ihr bewusst geworden, dass der jüngste Schweizer Kanton in einigen Bereichen immer noch im strukturellen Aufbau sei. Beeindruckt hat sie auch das Zusammenstehen, der Kantonsgeist, der quer durch alle Parteien wehe. «Der Marché-Concours ist ein Symbol dafür.»

Blick vom Sitz der Grossratspräsidentin in den Grossratssaal. zvg/Fricktal

Die Hauptaufgabe von Burgener als Grossratspräsidentin war, und dafür steht dieses Bild aus dem September, die Leitung der Sitzungen. «Vor diesem Teil der Aufgabe hatte ich den grössten Respekt», sagt Burgener. Sie hatte den Anspruch, die Sitzungen so zu leiten, dass die Debatten gut waren und zugleich zu Resultaten führten. «Mein grosses Geschäft waren die Gesamterneuerungswahlen der Behördenmitglieder im September.» Stark beschäftigt hat Burgener dabei vor allem das Hin und Her rund um Simon Burger, den Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm. Die Wahl des umstrittenen Staatsanwaltes wurde verschoben und Burger wurde im November knapp, mit 69 von 126 Stimmen, im Amt bestätigt. «Mein Anspruch war es, dass es für alle fair verläuft», sagt Burgener. Das sei ganz gut gelungen, bilanziert sie. Simon Burger habe nun noch eine Chance, «und die muss er nutzen».

Elisabeth Burgener an der Verleihung des Aargauer Sozialpreises. zvg/Fricktal

Zu den Aufgaben als Grossratspräsidentin gehört es auch, Grussworte des Kantons zu überbringen. Burgener nahm in ihrem Amtsjahr an etwa 100 Anlässen teil. «Mir war es wichtig, die Arbeit, die so viele ehrenamtlich für das öffentliche Leben vollbringen, auch zu würdigen.» So nahm sie im Oktober an der Verleihung des Aargauer Sozialpreises teil, der in diesem Jahr an das Theater Gaga, Psy4Asyl und Sprachmobil ging. «Mit dem Theater Gaga gewann ein wirklich tolles Projekt den ersten Preis», sagt Burgener. Gerne denkt sie auch an die Literaturtage in Zofingen zurück, die sie zusammen mit der spanischen Botschafterin María Celsa Nuño García und Schriftsteller Pedro Lenz eröffnen durfte. Die Grussworte hätten sie am Anfang schon etwas gestresst, räumt sie ein, vor allem, weil es so viele waren. «Mit der Zeit bekam ich aber Routine.»

Elisabeth Burgener besucht das Lehratelier in Rheinfelden. zvg/Fricktal

Elisabeth Burgener liess es sich auch nicht nehmen, im Fricktal zu wirken. «Die Heimat bedeutet mir viel», sagt sie. Sie eröffnete unter anderem den Slowup Hochrhein, war beim Bergwerkfest in Herznach, der Möhliner Gewerbeausstellung und bei der Verabschiedung von Kurt Obrist als langjährigem Präsident des Aargauischen Musikverbandes in Sulz dabei. Im November besuchte das Lehratelier aus Rheinfelden, das für sie 200 Chriesischteisäckli als Präsent genäht hatte, dann Burgener im Grossratsgebäude in Aarau.

Elisabeth Burgener (SP) blickt in Bildern auf ihr Jahr als Grossratspräsidentin zurück. zvg/Fricktal

Am 6. Dezember leitete Elisabeth Burgener ihre beiden letzten Sitzungen und lud danach zur Vernissage der Bilder, die sie im Grossratsgebäude hat aufhängen lassen. Sie schmunzelt. «Ich fing die Sitzung mit einem Samichlaus-Verslein an und hatte eine Rute dabei.» Die Lautstärke im Saal sei immer wieder ein Thema, sagt sie. «Und so schickte ich meinen ‹Schmutzli›, Lukas Pfisterer, mit der Rute immer wieder durch die Reihen.» Lukas Pfisterer (FDP) wird im Januar das Präsidium von Burgener übernehmen.

