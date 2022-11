Ringerstaffel Freiamt schlug auswärts Schattdorf 25:12

Ringen Ein fast perfekter Abend – die Ringerstaffel Freiamt schlug Schattdorf deutlich Die Ringerstaffel Freiamt hat in der 9. NLA-Qualifikationsrunde auswärts Schattdorf 25:12 geschlagen. Nun stellt sich das Team von Trainer Marcel Leutert auf den Halbfinal gegen Kriessern ein. Wolfgang Rytz 06.11.2022, 11.13 Uhr

Der Freiämter Marc Weber (links) beherrschte den Greco-Kampf bis 97 kg gegen den jungen Schattdorfer Schwinger Flavio Herger und siegte 15:0. Wolfgang Rytz

Im Urnerland erfüllten die Freiämter ihre Aufgabe mehr oder minder souverän und schlugen Schattdorf 25:12. Dank sieben Siegen in zehn Mattenduellen resultierte ein klares Resultat, das aber den engagierten Einsatz des Heimteams schlecht widerspiegelt. Bei Freiamt schlichen sich kleine Patzer ein. Am meisten störte sich Trainer Leutert ob der 4:5-Punkteniederlage seines Junioreninternationalen Kimi Käppeli. «Da war Kimi in der letzten Minute zu wenig konsequent.»

Quintett erfüllte Vorgabe

Flurin Meier, die Leutert-Zwillinge Nils und Nino, Pascal Strebel und Marc Weber erfüllten ihre unterschiedlich schwierige Aufgabe perfekt, indem sie ihrem Gegner nichts Zählbares zugestanden, wie dies der Trainer gefordert hatte. Randy Vock erlebte bange Sekunden, konnte sich aber aus dem «Päckli» von Yannick Epp befreien und punktete diesen 20:4 aus.

Roman Zurfluh zollte seiner grippigen Erkältung Tribut. Er schleppte sich im Ringerschwingerduell bis 130 kg Freistil gegen Elias Kempf über die Zeit und gewann nach einer 10:0-Führung 10:2.

Nino Leutert (links) dominierte den Kampf bis 70 kg Freistil gegen Lars Epp; hier punktet der Freiämter auf dem Weg zum 16:0-Sieg mit einer Beinschraube Wolfgang Rytz

Parallel zur Freiämter Pflichterfüllung kämpfte Willisau im Spitzenkampf Leader Kriessern nieder. Somit kommts im Halbfinal zum Duell gegen die St. Galler Rheintaler, wenn Freiamt am nächsten Samstag Einsiedeln in Merenschwand auf Distanz hält. Als Abrundung des Aargauer Erfolgs in Schattdorf sicherte sich Freiamt II, betreut vom Altinternationalen Ivan Kron, gegen Kriessern II 1.-Liga-Bronze.