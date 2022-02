Hans Waldmeier will das Baden im Rhein sicherer machen

Rheinrettung Er will das Baden im Rhein sicherer machen – mit einem Rettungsboot, Surfbrettern und Wurfsäcken Wohl kaum jemand kennt den Rhein zwischen Möhlin und Stein besser als er: Hans Waldmeier ist am Fluss aufgewachsen und auch beruflich seit Jahrzehnten mit ihm verbunden. Jetzt will der 83-Jährige die Personenrettung auf dem Rhein neu organisieren. Er sagt: So wie aktuell kann es nicht weitergehen. Hans Christof Wagner 11.02.2022, 05.00 Uhr

Ruhig fliesst der Rhein durch Mumpf, ganz so, als könnte er kein Wässerchen trüben. Aber Hans Waldmeier weiss um dessen Tücken. Und er weiss auch, dass die Flussschwimmer auch 2022 wiederkommen werden. Er sagt:

«In den heissen Sommern 2018 und 2019 war es extrem. Da sind viele in den Rhein, die zuvor noch nie drin waren.»

Badeunfälle teils mit Todesfolge waren die Folge. Für Waldmeier eine Art Schlüsselzeit, in der ihm immer mehr bewusst wurde: So wie im Moment kann es bei der Menschenrettung auf dem Rhein nicht weitergehen. Zu stark zentralisiert und zu wenig ortskundig sei das Rettungswesen aktuell, so Waldmeier.

Über die 117 oder 118 getätigte Notfälle gehen in der kantonalen Notrufzentrale in Aarau ein. Diese veranlasst die weiteren Massnahmen. Dazu gehört die Alarmierung der Retter vor Ort, meist die Feuerwehren von Möhlin und Rheinfelden und auch die auf der deutschen Rheinseite.

Bis diese dann aber vor Ort seien, gehe es mitunter lange, sagt Waldmeier. Teils müssten deren Boote erst per Auto an den Rhein gebracht und eingewassert werden. Kraftwerke zu umgehen oder zu passieren, um die Unglücksstelle zu erreichen, komme hinzu. All das koste Zeit – Zeit, die im Notfall über Leben oder Tod entscheiden kann.

Einst rettete er selbst Menschen in Not

Bis etwa 2007, als Waldmeiers Werft am Mumpfer Rheinufer noch in Betrieb war, hat er selbst ein Rettungsboot im Einsatz gehabt und damit, wie er erzählt, vielen Badenden in Not geholfen. Doch dann sei der Motor defekt gewesen und ihm von Kantonsseite zu verstehen gegeben worden, dass es seinen Dienst nicht mehr benötige.

Doch jetzt fühlt er sich wieder verpflichtet, will die Sache in die Hand nehmen. Ihm schwebt vor, im Rheinabschnitt zwischen Möhlin und Stein ein Motorboot zu installieren, das für die etwa 15 Kilometer lange Strecke zuständig wäre. Das dort die Rettung übernehme und womöglich an heissen Sommertagen auch auf Patrouille ginge, um nah an den Flussschwimmerinnen und -schwimmern zu sein.

Mit dem Surfbrett an die Unglücksstelle

Zudem möchte Waldmeier an Flussbadestellen in Stein, Mumpf und Wallbach Surfbretter und Paddel aufstellen. Diese könnten auch Mitschwimmende oder Passantinnen und Passanten nutzen, um an die in Not geratenen Personen heranzukommen und sie aufs Brett in Sicherheit zu ziehen. Wurfsäcke mit Rettungsleine könnten dort ebenso gute Dienste tun. Waldmeier sagt:

«Ich will, dass das bis zu Beginn der Badesaison 2022 verwirklicht ist.»

In den kommenden Wochen wolle er in Zusammenarbeit mit Gemeinden, Polizei, Feuerwehren und anderen Rettungsorganisationen alles aufgleisen. Zentral in seinen Plänen sind die Pontoniervereine. Die verfügten über ausreichend und gut ausgebildete Mitglieder.

Den finanziellen Aufwand erachtet Hans Waldmeier als gering. Sein bis 2007 im Einsatz befindliches Rettungsboot hätte er sogar noch – es bräuchte nur einen neuen Aussenbordmotor.