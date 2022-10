Tony Maroni startet beruflich neu durch – in Liestal

Rheinfelden/Liestal Tony Maroni lebt – und bleibt seinem Business treu: Jetzt will er im Baselbiet beruflich neu durchstarten Der 23-jährige Rheinfelder hat sich nach dem tragischen Arbeitsunfall im September 2021 wieder so gut erholt, dass er in sein altes Metier, den Marroni-Verkauf, zurückkehrt. Aber er wird die Edelkastanien nicht mehr im Fricktal verkaufen, sondern in Liestal. Und er wird dort auch nicht mehr selbst am Stand stehen. Dafür sind die Erinnerungen an den Schicksalsschlag noch immer zu traumatisch. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Tony Maroni alias Mustafa Mustafai hat sich in Rheinfelden als Marroni-Verkäufer bekannt gemacht. Jetzt baut er in Liestal ein neues Business auf. zvg

Der 2. November ist für Mustafa Mustafai kein Tag wie jeder andere. Es ist sein Geburtstag und 2022 hat der Start in ein neues Lebensjahr für den dann 23-Jährigen eine ganz eigene Bedeutung. Weil er am 2. November auch beruflich neu durchstartet, den Neuanfang wagt, sich auf unbekanntes Gebiet begibt.

Am 2. November wird Mustafai sein neues Business eröffnen: einen Marroni-Stand in der City von Liestal, direkt vor der Shoppingmall des Bücheli-Centers, mit grossen Märkten darin als Frequenzbringer. Von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr durchgehend will er die heissen Edelkastanien dort am Stand verkaufen. Den ersten Monat will er zur Probe abends sogar bis 19 Uhr öffnen. Er sagt: «Tony Maroni lebt. Tony Maroni ist zurück am Start.»

Denn als Mustafa Mustafai dürften ihn die wenigsten kennen, als Tony Maroni aber schon. Unter diesem Markennamen hat sich der Albaner in Rheinfelden populär gemacht – als der gut gelaunte Marroni-Verkäufer vor dem Storchennestturm, immer für einen Schwatz mit seinen Kundinnen und Kunden zu haben, immer darauf aus, den Marroni-Kauf zu einem Erlebnis werden zu lassen. Er sagt:

«In Rheinfelden habe ich Marroni verkauft, aber an erster Stelle mich selbst als Marke.»

Der Rheinfelder ist sich bewusst: In Liestal wird das nicht mehr so sein. Wohl wird sein Stand weiter so heissen. Aber statt Mustafai wird hinter dem Tresen in der Baselbieter Kantonshauptstadt ein Angestellter stehen. Für Tony Maroni wäre der Job zu anstrengend.

Begegnung mit der Hitze und dem Feuer wäre traumatisch

Und die tägliche Begegnung mit der Hitze und dem Feuer des Marroni-Ofens wäre zudem noch immer traumatisch für ihn. Bei einem Arbeitsunfall am 28. September 2021 war an seiner damaligen Arbeitsstelle Baumaterial in Flammen geraten und hatte seine Kleidung entzündet. Der junge Rheinfelder erlitt grossflächig schwere Verbrennungen. Sein Leben stand auf Messers Schneide.

Mustafa Mustafai erholte sich 2021 in einer Rehaklinik vom Arbeitsunfall. Atia Miraz / Verein Mehr Farbe für Rheinfelden

Körperlich hat er sich auch dank Physio- und Ergotherapien seitdem wieder gut zurück ins Leben gekämpft. Am Bürgerspital Basel absolviert er derzeit eine berufliche Integration, kann schon wieder drei Stunden am Tag arbeiten, spielt in Rheinfelden sogar Fussball.

Psychisch aber leidet er noch immer sehr an den Unfallfolgen. Vor allem nachts kehren die Gedanken an den schrecklichen Tag zurück. Er kann nicht abschalten, findet keinen Schlaf.

Jetzt hofft er, dass es in Liestal läuft. Dass der Umsatz stimmt, um dort an sechs Tagen die Woche zu öffnen und einen Angestellten zu bezahlen. Mustafai ist sich darüber klar, dass man «durch Marroni-Verkauf nicht reich wird».

Reichtum heisst für ihn auch Gesundheit

Aber was heisst schon reich? Für den Rheinfelder ist man schon reich, wenn man gesund ist. Und mit dem Verzehr der vitamin- und mineralstoffreichen Früchte könnten seine Kundinnen und Kunden etwas für ihre Gesundheit tun, ihr Immunsystem stärken, ist er überzeugt. Für ihn persönlich gilt:

«Ich möchte meine Liebe und Leidenschaft zu den Marroni aufrechterhalten. Die Marke Tony Maroni muss weiterleben.»

Mustafai sagt, dass er sein Business gerne auch wieder in Rheinfelden neu eröffnet hätte. Die Stadt habe ihm den Platz vor dem Storchennestturm auch wieder angeboten, zudem aber eine Auflage gemacht: das Verkaufszelt der Brandgefahr und des Schutzes vor Diebstählen wegen abends ab- und morgens wieder aufzubauen. «Das ist für mich nicht in Frage gekommen», sagt er.

Daher machte sich Tony Maroni auf die Suche nach einer Alternative und kam so auf Liestal – ähnlich gross wie Rheinfelden und nur 15 Kilometer davon entfernt.

