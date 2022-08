Rheinfelden: Peter Scholer, ein Anti-AKW-Kämpfer kommt auf Touren

Rheinfelden/Kaiseraugst «Der Kapitalismus hat die Kernenergie gekillt»: Ein Anti-AKW-Kämpfer kommt auf Touren Peter Scholer aus Rheinfelden war einer der zentralen Köpfe bei der Besetzung des AKW-Geländes in Kaiseraugst. Angst davor, dass er aufgrund eines Neubaus eines Kernkraftwerks nochmals auf die Barrikaden gehen muss, hat er keine. Er sagt, wie er die neuen Diskussionen erlebt. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Scholer wird am 31. August an der Anti-Atom-Velotour durch das Fricktal mit dabei sein. Thomas Wehrli / Aargauer Zeitung

Mit der Energiekrise ist die Forderung, das Neubauverbot für Atomkraftwerke aus der Verfassung zu kippen, wieder salonfähig geworden. Die SVP will, dass der Bund in den kommenden Jahren zehn Milliarden Franken in Atomkraft der neuesten Generation investiert und auch für die FDP ist der Bau neuer Atomkraftwerke kein Tabu mehr.

Bereits wurden auch Stimmen laut, die sagen, man habe Mühleberg zu früh vom Netz genommen, und FDP-Präsident Thierry Burkart plädierte im «Sonntagsblick» dafür, die bestehenden Kernkraftwerke so lange weiterlaufen zu lassen, «wie ihre Sicherheit garantiert ist». Neue Zeiten, alte Töne.

Szenenwechsel. Peter Scholer sitzt am Tisch auf der Veranda seines Hauses am Kapuzinerberg in Rheinfelden, vor ihm einige Artikel – auch jener über die Baubewilligung für die umstrittene Shaqiri-Villa. Scholer ist direkter Nachbar von Shaqiri, so dieser denn in Rheinfelden selber einzieht. Er scherzt:

«Ich kann ja dann vor dem Haus einen Souvenirstand betreiben.»

Ist ihm, dem SP-Urgestein, dem Vorkämpfer der Anti-AKW-Bewegung ob der neuen Diskussion um die alte Atomkraft noch zum Scherzen zu Mute? Natürlich, sagt er, es sei gut, dass über Energie geredet werde. «Das ist noch immer viel zu wenig der Fall.»

«Es wird keine freiwilligen Investoren geben»

Angst davor, dass er nochmals – wie in Kaiseraugst, wo er die elfwöchige Besetzung mitorganisiert hatte – auf die Barrikaden gehen muss, hat Scholer nicht. «Es wird keine Investoren geben, die freiwillig ein AKW bauen», ist er überzeugt, zuckt mit den Schultern und fügt lakonisch an: «Der Kapitalismus hat die Kernenergie gekillt.» Er muss über seine eigenen Worte lachen. «Wer hätte gedacht, dass ich als Sozi das einmal sagen werde.»

Die Strommangellage, auf die die Schweiz zuläuft, überrascht Scholer nicht. Er sagt:

«Wir verbrauchen zu viel Energie und haben beim Ausbau der erneuerbaren Energien viel zu wenig Dampf gegeben.»

Er schüttelt den Kopf. «Wir könnten heute ohne die Bremser mit ihren Vorschriften viel weiter sein.» Vor allem brauche es weniger Kopfwerker und dafür mehr Handwerker.

Die Stromkrise sieht Scholer auch als Chance. «Jede Krise hat ihr Gutes», weiss er, ist er doch in einer solchen politisiert worden. Alles sei auf Gegenwehr gestanden, damals, als sie das AKW-Gelände besetzt hätten, als Landesverräter seien sie tituliert worden, schuld daran, wenn die Schweiz ohne das AKW auf eine Stromlücke zulaufe. Es kam anders. «Es muss ein Gen im Menschen geben, dass er nur handelt, wenn es wehtut.»

Es tat ihm weh, als die Baumaschinen auf dem Gelände auffuhren

Am 1. April 1975 beginnt die elfwöchige Besetzung. Keystone

Wehtat es ihm, als er, um Ostern 1975, sah, wie die Baumaschinen auf dem AKW-Gelände in Kaiseraugst auffuhren. Und er hat, zusammen mit der Gewaltfreien Aktion Kaiseraugst (GAK) gehandelt, das AKW-Gelände besetzt. Friedlich, ohne Gewalt – und viel länger als erwartet. Als die ersten 100 Besetzer am Osterdienstag auf dem Gelände eintrafen, dachte Scholer: In zwei, drei Tagen wird das Gelände geräumt.

Wurde es nicht. Die Besetzung dauerte schliesslich elf Wochen. «Das war auch eine logistische Herausforderung», erinnert sich Scholer, denn auf dem AKW-Gelände hielten sich zeitweise über 15’000 Besetzerinnen und Besetzer zugleich auf. Scholer hat sich ein Moment besonders eingebrannt: Jener, als die Besetzer beschlossen, den Vertrag einzugehen und das Gelände zu räumen. «Das war für alle sehr emotional.»

Viel Lob hat er für Willi Ritschard, den damaligen Energieminister. Nicht nur, weil er auch ein Genosse ist, sondern weil er den Besetzerinnen und Besetzern auf Augenhöhe begegnet ist. «Wir hatten ein ‹rotes Telefon› zu ihm nach Hause.»

Ein Zeichen setzen mit einer Anti-Atom-Velotour

Das besetzte Gelände verwandelt sich in eine Zeltstadt. Keystone

Eingebrannt hat sich Scholer auch der Moment, als Unbekannte im Februar 1979 den Info-Pavillon des AKWs in die Luft jagten – und GAK-Präsident Scholer sofort im Fokus der Ermittler stand. Die Vorwürfe erwiesen sich als unbegründet.

Scholer würde wieder protestieren, würde wieder demonstrieren, würde wieder besetzen, wenn es sein müsste. Er ist überzeugt:

«Aber in der Schweiz wird das in dem Ausmass wie in den 1970er-Jahren nicht mehr nötig sein.»

Das bedeutet aber nicht, dass es keine Zeichen gegen die neuaufgeflammte Atomdiskussion brauche, so Scholer. Eines will er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit der Anti-Atom-Tour setzen. Mit zwei mehrtägigen Radtouren feiert die deutsche Anti-Atom-Bewegung in diesem Jahr den Ausstieg ihres Landes aus der Atomenergie. Die Südtour, die aktuell läuft, macht dabei auch einen Abstecher in die Schweiz.

Mit einem alten Velo auf der Anti-Atom-Tour unterwegs

Angefahren werden unter anderem in Brugg, wo das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat seinen Sitz hat, die noch laufenden AKWs Leibstadt, Beznau und Gösgen sowie das AKW Mühleberg, das Ende 2019 endgültig vom Netz ging. Mitgenommen auf die weitere Reise wird von hier «ein Glas Abschaltluft», so Scholer.

Durch das Fricktal rollt die Tour am 31. August. Los geht es um 9 Uhr bei der Flösserhalle in Bad Säckingen, um 11.30 Uhr erreicht der Tross Rheinfelden, wo es bei der Schifflände eine kurze Begrüssung gibt. Weiter geht es zum ehemaligen AKW-Gelände in Kaiseraugst, wo Zeitzeugen wie Florianne Koechlin oder Ruedi Epple Rückschau auf die Widerstandsgeschichte halten.

Auch Scholer, der mit einem etwas in die Jahre gekommenen Rad mitfährt, wird hier, in Kaiseraugst, an jenem Ort also, wo er vor 47 Jahren «eine Superzeit» erlebt hatte, reden. Was, sagt er noch nicht, nur, dass es ein unglaublich gutes Gefühl sei, dorthin zurückzukehren, wo er und seine Mitstreitenden viel erreicht haben.

Er hofft, dass sich der Radtour viele anschliessen werden. Denn, das hat die Besetzung 1975 gezeigt: Die Menge macht den Widerstand.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen